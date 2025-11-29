Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Найдены древние следы копчения тел в Азии — археолог Сяочунь Хун
Пользу амаранта для профилактики анемии подтвердили диетологи
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Цветовая гамма 50-х задаёт направление праздничным трендам — дизайнер Дж. Бранигану
Глициния потребовала лёгкого укрытия в холодных регионах — Mein schöner Garten
Виктория Складчикова отметила свою свадьбу в пельменной
Статуи острова Пасхи создавали независимые семейные группы — PLOS One
Туристы увеличили бронирования на Кольский полуостров — Ассоциация туроператоров
Отмечен эффект подтяжки талии от упражнения пловец — Рафаэль Годар

Кабаны в леопардовой шкуре обживают фермерские поля: Индия получает хищников нового типа

Леопарды в Индии начали стремительно набирать вес — Economic Times
8:08
Зоосфера

Индийские леопарды давно считаются одними из самых гибких и приспосабливающихся хищников планеты. Но сегодня эта адаптация оборачивается неожиданной и даже тревожной стороной: всё больше крупных кошек не только селятся рядом с фермами, но и буквально обрастают жиром, теряют природную осторожность и перестают эффективно охотиться. То, что ещё пару десятилетий назад казалось невероятным, теперь становится новой реальностью для нескольких регионов Индии.

Леопард
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Леопард

Леопарды начинают воспринимать человеческие ландшафты как удобную среду — тёплую, безопасную и, что особенно важно, более предсказуемую в плане еды. Участки сахарного тростника дают им идеальные укрытия, фермерские окрестности — лёгкую добычу, а отсутствие крупных конкурентов вблизи деревень превращает сельхоззоны в комфортный дом. Парадоксально, но возвращение этих хищников обратно в дикие заповедники всё чаще заканчивается тем, что они вновь преодолевают десятки километров — и возвращаются туда, где поблизости люди.

Почему леопарды толстеют и утрачивают навыки охоты

Леопард всегда считался прирождённым охотником: стремительный прыжок, мгновенная атака, умение часами выслеживать добычу. Однако в сельскохозяйственных районах Индии поведение хищников резко меняется.

Две главные причины трансформации:

  • чрезвычайно лёгкая добыча, включая мелких домашних животных, выброшенные пищевые отходы и падаль;
  • отсутствие необходимости скрываться, поскольку люди — в отличие от тигров — редко представляют для леопардов прямую угрозу.

Постоянное изобилие еды ведёт к очевидному результату: животные толстеют, накапливают жировые отложения и уже не нуждаются в прежней физической нагрузке. Так появляются "леопарды с брюшком" — выражение, которое всё чаще используют местные специалисты.

Как действуют власти

Когда леопарды начинают появляться слишком близко к жилым домам, угроза для людей возрастает. В Индии ежегодно фиксируются несчастные случаи, вызванные неожиданным столкновением с хищниками. Поэтому власти вынуждены ловить животных и перевозить их в заповедники или зоопарки.

Но существует проблема: перемещённые леопарды очень часто возвращаются домой — туда, где есть тростник, тепло и лёгкая еда.

Некоторые особи проходят больше 20-30 километров, чтобы вернуться на те же поля, возле тех же ферм, откуда их увозили. Это делает традиционные меры всё менее эффективными.

Ситуацию усугубляет и перенаселённость тигров в охраняемых территориях. Там, где доминируют тигры, леопарды не могут конкурировать и вынуждены уходить на окраины — то есть прямиком к людям.

Факторы, притягивающие леопардов обратно к людям

  1. Сахарный тростник как убежище. Плотные заросли создают идеальные условия для укрытия и охоты из засады.
  2. Близость домашних животных. Телята, собаки и мелкий скот — лёгкая добыча на фоне диких копытных.
  3. Человеческие отходы. Пищевые остатки формируют стабильный источник калорий.
  4. Отсутствие крупных хищников. В отличие от заповедников, деревни свободны от тигров.
  5. Привычка. Животные социально закрепляют модель поведения: если одна особь "осваивает" фермам территории, её примеру следуют другие.

А что, если леопарды окончательно "одомашнятся"

Учёные опасаются появления нового типа хищника — наполовину дикий, наполовину привыкший к людям. Животное, не способное полноценно охотиться, но регулярно приходящее к фермерам, становится опасным: оно теряет осторожность, но сохраняет силу и хищническую природу.

Если тенденция продолжится, возможны три сценария:

  • рост числа конфликтов, особенно в густонаселённых районах;
  • снижение генетического качества популяции из-за недостатка естественного отбора;
  • необходимость всё более жёстких мер со стороны властей.

FAQ

Можно ли полностью удалить леопардов из агрозон?

Нет. Они быстры, умны и возвращаются, если условия благоприятны.

Становятся ли они опаснее, когда привыкают к людям?

Да. Потеря страха увеличивает риск внезапных столкновений.

Можно ли восстановить их охотничьи навыки?

Частично — при долгом нахождении в дикой зоне, но не всегда успешно.

Мифы и правда

  • Миф: толстые леопарды менее опасны.
  • Правда: лишний вес снижает скорость, но не делает хищника слабым — он всё ещё опасен.
  • Миф: леопард приходит к людям, чтобы напасть.
  • Правда: чаще всего он ищет еду и укрытие, а нападение — исключение.
  • Миф: переселение — универсальное решение.
  • Правда: многие особи возвращаются обратно.

Исторический контекст

  • 1990-2000-е годы: рост фермерских площадей — леопарды постепенно изучают новые территории.
  • 2010-е: увеличивается число конфликтов человека и хищника, начинаются масштабные переселения.
  • 2020-е: специалисты фиксируют явный набор лишнего веса и деградацию охотничьих навыков.

Три интересных факта

  1. В некоторых районах Индии леопарды научились жить в километре от больших городов.
  2. Их способность проходить десятки километров за ночь делает отлов крайне сложным.
  3. Леопарды в сахарном тростнике часто становятся "невидимыми" — их невозможно заметить даже с нескольких метров.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Авто
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Птица-слон откладывала яйца по 10 кг по данным биологов New-Science
Наука и техника
Птица-слон откладывала яйца по 10 кг по данным биологов New-Science
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Авто
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Последние материалы
Избыточные тренировки вызывают поведенческую зависимость — Максим Стулий
Агротекстиль и защитная насыпь помогают сохранить магнолии зимой — Actualno
Лазерные методики востребованы в осенне-зимний сезон — руководитель клиники Скибина
Возможность лечения прикуса у пожилых пациентов отметил врач Дахкильгов
Владимир Путин заявил, что Китай делает электромобили лучше Европы
Селезнёва пробовалась на роль Нины в "Кавказской пленнице"
Песчаники Тава погрузились под грунт из-за давления древних ледников — Кортни-Дэвис
Китайские туристы увеличили бронирования в Россию — China Trading Desk
Рост ВВП Германии на 1,3% зависит от условий — министр экономики Райхе
Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение песни "Щедрик"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.