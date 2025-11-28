Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
2,6% туристов упускают главное сокровище Португалии в Алгарве — Guardian
Этим специалистам в АПК компании готовы платить больше всех
Крупная соль удерживает влагу и снижает запотевание стекол — POSITIVR
Два-три посещения душа в неделю для пожилых вполне достаточно — доктор Спратт
Недорогие машины доказали долговечность и простоту ухода
Лиственница удерживает почву и укрепляет склон возле дома
Наталия Орейро рассказала о похудении после родов
Ограниченный эффект спорта на похудение установили учёные Ливерпульского университета
Кошки запоминают запахи и маршруты, создавая когнитивную карту — биолог Кулеманс

Гигант, что жил 200 миллионов лет, теперь прячется в тени: кто довёл калугу до грани исчезновения

Для восстановления численности калуги потребуется не менее десяти лет — биолог Алимов
8:28
Зоосфера

В холодных водах Амура, вдали от морских путей, скрывается одно из древнейших существ на планете — калуга (Huso dauricus). Этот гигант из семейства осетровых жил на Земле ещё 200 миллионов лет назад и почти не изменился за всё это время. Сегодня калуга — символ Амура и тревожное напоминание о том, как быстро человек способен разрушить даже самые устойчивые формы жизни.

Калуга под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Калуга под водой

Древний облик и удивительная анатомия

Калуга относится к роду белуг и считается живым ископаемым. Её тело вытянуто, торпедообразно и идеально приспособлено к течению. Пять рядов костных щитков защищают спину и бока, образуя природную броню. Цвет рыбы варьируется от серо-зелёного до тёмно-графитового, а брюхо всегда светлое, иногда с золотистым отливом.

Перед большим полулунным ртом расположены чувствительные усики — орган осязания, который помогает калуге находить добычу в мутной воде. У неё нет зубов, но есть мощная мускулатура, создающая вакуум для засасывания жертвы — принцип, по которому она охотится на рыбу.

"Осетровые демонстрируют уникальную устойчивость к изменениям среды, но их размножение крайне уязвимо из-за медленного созревания", — отметил ихтиолог Владимир Кузнецов, Институт биологии внутренних вод РАН.

Исполин Амура: рекорды и реальность

Средняя длина калуги — 1,5-2 метра, вес — от 50 до 150 кг. Но встречаются и настоящие гиганты. Официально зарегистрированный рекорд — 5,6 метра при весе более 700 кг. По данным Русского ихтиологического общества, отдельные особи могли достигать 1,4 тонны.

Показатель Средние значения Максимальные данные
Длина тела 1,5-2 м до 5,6 м
Вес 50-150 кг свыше 1 т
Возраст 30-55 лет более 100 лет

Эти размеры подтверждены многолетними наблюдениями и опубликованы в научных изданиях, включая FishBase и исследования Амурского филиала ТИНРО.

Эндемик Амура

Калуга встречается только в бассейне Амура — это её единственная естественная среда обитания. Она населяет основное русло реки, а также крупные притоки — Шилку, Зею, Уссури и озеро Ханка.

Исследования с применением радиометки (ТИНРО, 2023) подтвердили, что молодые особи способны выходить в опреснённые воды Амурского лимана и даже в прибрежные районы Охотского моря. Однако дальние миграции до острова Хоккайдо, о которых писали ранее, скорее исключение, чем норма.

Питание и охота

Калуга — облигатный хищник. В юном возрасте она питается личинками и ракообразными, позже — мелкой рыбой. Взрослые особи становятся вершиной пищевой цепи: их добычей становятся кета, горбуша, сиг, сельдь, сазан и даже камбала.

Метод охоты уникален: рыба не кусает, а засасывает добычу, создавая мощный водный поток. Такая техника делает её грозным противником для любой рыбы, но при этом полностью безопасным существом для человека.

Медленное взросление и редкий нерест

Калуга созревает очень поздно. Самцы идут на нерест в 16-20 лет, самки — в 18-22 года, достигнув длины более двух метров.
Нерест происходит раз в 2-4 года, преимущественно в мае-июле. Самка выметывает от 600 000 до 4 000 000 икринок, но до зрелого возраста доживают единицы — не более 0,5 %.

Икра развивается всего 5-6 дней, затем личинки сносятся течением вниз по реке. Из-за этой естественной уязвимости популяция восстанавливается крайне медленно.

"Даже при полном запрете вылова калуга нуждается в десятилетиях, чтобы восстановить численность", — пояснил биолог Андрей Алимов из Института проблем экологии и эволюции РАН.

Опасна ли калуга для человека

Калуга не агрессивна и не нападает на людей. В дикой природе она избегает крупных объектов, а зафиксированных нападений нет. Однако сила рыбы требует осторожности при контакте в неволе. В 2025 году в китайском океанариуме гигантский осётр напал на артистку шоу, приняв её за добычу. Это показало, насколько мощны инстинкты древних осетровых, но подтверждений угрозы людям в природе не существует.

Почему калуга исчезает

Сегодня калуга внесена в Красную книгу России (категория — находящаяся под угрозой исчезновения). По данным Тихоокеанского института географии ДВО РАН, в природе осталось не более 1500-2000 взрослых особей.

Основные причины сокращения:

  • Браконьерство: незаконная добыча ради чёрной икры остаётся главной угрозой.
  • Позднее половое созревание: вид не успевает восполнять потери.
  • Загрязнение Амура: промышленными стоками и сельхозотходами.
  • Разрушение нерестилищ: из-за строительства плотин и дноуглубительных работ.
  • Гибридизация с другими осетровыми: угрожает генетической чистоте вида.

Современные меры сохранения

Приняты государственные программы охраны осетровых. В России действует закон "О сохранении осетровых рыб" и уголовная ответственность за их добычу. Научные центры применяют новые методы: генетические маркеры позволяют отличать калугу от гибридов и отслеживать молодь, выращенную на заводах (MDPI, Diversity, 2023).

В 2024 году в Амур было выпущено около 50 000 мальков калуги, выращенных в искусственных условиях. Однако учёные отмечают, что для устойчивого восстановления потребуется не менее 20 лет. Недавние исследования показали: после выпуска молодь испытывает физиологический стресс до 14 дней, поэтому перед возвращением в природу рыб выдерживают в специальных бассейнах (PMC, 2025).

А что если калуга исчезнет

Учёные предупреждают: исчезновение калуги нарушит всю экосистему Амура. Этот хищник регулирует численность других рыб, поддерживая природный баланс. Без него река рискует превратиться в экологически нестабильную систему.

Плюсы и минусы искусственного разведения

Плюсы Минусы
Сохранение генофонда Высокая стоимость содержания
Контроль численности Молодь плохо адаптируется в дикой среде
Возможность выпуска в реку Не решает проблему браконьерства

FAQ

Почему калугу называют живым ископаемым

Потому что она почти не изменилась за 200 млн лет и сохраняет древние черты осетровых.

Где можно увидеть калугу

В природе — только в Амуре и его притоках; в неволе — в аквариумах Владивостока, Хабаровска и Китая.

Можно ли её спасти

Да, при комплексной защите: борьбе с браконьерством, контроле за загрязнениями и долгосрочном восстановлении среды.

Мифы и правда

  • Миф: калуга нападает на людей.
    Правда: это миф — вид избегает контакта.
  • Миф: вид исчез полностью.
    Правда: популяция мала, но сохраняется благодаря программам разведения.
  • Миф: искусственное разведение решит всё.
    Правда: без восстановления естественных нерестилищ этого недостаточно.

3 интересных факта

  • Калуга — крупнейшая пресноводная рыба Азии.
  • В Китае её называют "драконом Амура" и считают символом долголетия.
  • Учёные используют ДНК калуги для изучения эволюции осетровых.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Еда и рецепты
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Недвижимость
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Наука и техника
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Популярное
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.

Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Последние материалы
Недорогие машины доказали долговечность и простоту ухода
Лиственница удерживает почву и укрепляет склон возле дома
Наталия Орейро рассказала о похудении после родов
Ограниченный эффект спорта на похудение установили учёные Ливерпульского университета
Кошки запоминают запахи и маршруты, создавая когнитивную карту — биолог Кулеманс
Киркоров опроверг слухи о параличе лицевого нерва
Рецепт рождественского торта с сухофруктами представили кондитеры
Мозг попугаев имеет структуру как у приматов — канадские зоологи
Мини-паузы снижают мышечное напряжение по данным спортивных физиологов
Спрос на снотворное в России вырос на 60% — врач-психиатр Елена Кузьмищева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.