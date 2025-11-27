Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выглядит как смерть, но не кусает: эта глянцевая змея годами водила учёных за нос

Генетическое отличие новой змеи от родственных видов превысило 6% — учёные
10:44
Зоосфера

Открытие нового вида змей на отдалённом индийском острове звучит как сюжет из документального фильма про дикие джунгли. Именно так и произошло с волкозубой змеёй Lycodon irwini, которую учёные обнаружили на острове Большой Никобар. Эта стройная, блестящая, почти чёрная змея оказалась не просто локальной разновидностью известного вида, а самостоятельной рептилией, причём настолько уникальной, что её назвали в честь Стива Ирвина — легендарного австралийского натуралиста и телеведущего. Теперь у Никобарских островов есть собственный "чёрный герой" среди змей, а у биологов — новый повод внимательно присмотреться к малоизученным тропическим лесам.

Змея Lycodon irwini
Фото: Wikipedia by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Змея Lycodon irwini

Новый вид Lycodon irwini: что о нём уже известно

Волкозубые змеи относятся к семейству ужеобразных и внешне могут напоминать ядовитых крайтов, хотя для человека они считаются неопасными. Lycodon irwini — как раз такой пример. Это стройная, довольно крупная змея длиной до метра с глянцево-чёрной чешуёй и длинным хвостом. По данным генетического анализа, расхождение с ближайшими родственными видами превышает 6%, поэтому учёные уверенно выделили никобарскую змею в отдельный вид.

Главная особенность — исключительно узкий ареал. Пока что вид найден только на острове Большой Никобар, в влажных вечнозелёных лесах. Это делает змею эндемиком: она не встречается больше нигде на планете. Исследователи подчёркивают, что такие находки показывают, насколько мало мы знаем о биоразнообразии Индийского океана, и насколько уязвимы тропические экосистемы, где любая вырубка леса или крупное строительство может повлиять на уникальные виды.

Дополнительный эмоциональный штрих — название. Вид описали герпетологи из Индии и Германии, а научное имя Lycodon irwini выбрали в память о Стиве Ирвине, чьи передачи и проекты по охране природы вдохновили целое поколение натуралистов.

Сравнение: Lycodon irwini и другие волкозубые змеи

Характеристика Lycodon irwini Другие волкозубые змеи (Lycodon subcinctus и др.)
Ареал Только остров Большой Никобар Широкий ареал в Южной и Юго-Восточной Азии
Окрас Однородный глянцево-чёрный Часто с заметными светлыми кольцами или полосами
Длина тела До ~1-1,2 м От мелких до средних размеров, обычно короче метра
Статус охраны Предлагается категория "Вызывающий опасения/Endangered" из-за узкого ареала От "наименьшего риска" до малоизученных
Образ жизни Ночной, лесной, скрытный Чаще встречаются рядом с поселениями, дорогами, в разных биотопах

Как "использовать" открытие в пользу природы и без вреда для змей

  1. Начать с знаний. Если вы интересуетесь рептилиями, приобретите современный полевой определитель змей Южной Азии или онлайн-курс по герпетологии. Это полезнее, чем искать редкий вид ради селфи.

  2. Поддержать экотуризм. При планировании поездок в Индию отдавайте предпочтение лицензированным экотурагентствам, которые работают с национальными парками и не нарушают режим охраняемых территорий.

  3. Инвестировать в науку. Небольшие регулярные пожертвования в фонды, поддерживающие исследования биоразнообразия, помогают финансировать экспедиции, генетические исследования и охранные проекты.

  4. Выбирать "зелёное" снаряжение. Туристический рюкзак, треккинговая обувь, налобный фонарь с экономичным режимом, многоразовые бутылки для воды — всё это снижает ваш след на природе и делает экспедиции более безопасными.

  5. Ставить приоритетом наблюдение, а не контакт. Оптика вроде бинокля или телеобъектива позволяет рассматривать животных на расстоянии, не тревожа их и не рискуя собственной безопасностью.

  6. Интересоваться локальными инициативами. Часто именно местные НКО и научные институты запускают проекты по защите лесов, где живут такие виды, как Lycodon irwini.

  7. Рассказывать о находке корректно. В соцсетях лучше делиться проверенной информацией и научными фактами, а не сенсациями про "ужасных змей", чтобы не усиливать иррациональный страх и ненависть к рептилиям.

FAQ

Чем Lycodon irwini отличается от других чёрных змей

Главные признаки — глянцево-чёрный окрас без ярко выраженных колец, стройное тело до метра длиной и привязка к лесам острова Большой Никобар. Вид генетически заметно отличается от ближайших "родственников" и относится к группе волкозубых змей.

Опасна ли эта змея для людей

Исследования показывают, что волкозубые змеи этого рода считаются неядовитыми для человека и не представляют серьёзной угрозы при отсутствии контакта. Как и с любой дикой рептилией, правило одно: не трогать, не ловить, не провоцировать.

Сколько стоит поездка на Никобарские острова ради наблюдения за природой

Стоимость зависит от типа тура, уровня отеля, перелётов и необходимости специальных разрешений на посещение удалённых территорий. Как правило, экспедиционный экотур обходится дороже обычного пляжного отдыха, и его стоит планировать через компании, которые работают легально и соблюдают природоохранные ограничения.

Мифы и правда

  1. Миф: новый вид нашли "вчера" и он невероятно опасен.
    Правда: змея существовала миллионы лет, а учёные просто недавно поняли, что это отдельный вид, при этом он не считается опасным для человека.

  2. Миф: раз змея чёрная, значит обязательно ядовитая.
    Правда: окрас не всегда связан с токсичностью, многие неядовитые змеи используют мимикрию под более опасных соседей.

  3. Миф: открытие нового вида — повод "обязательно привезти его фото крупным планом".
    Правда: редким видам чаще вредят попытки близкого контакта; безопасное расстояние и уважение к дикой природе важнее любого кадра.

Lycodon irwini — ночной охотник. Днём змея, вероятнее всего, прячется в укрытиях, экономит энергию и избегает перегрева, а активность переносит на тёмное время суток, когда прохладнее и легче найти добычу. Для таких видов важен стабильный цикл "день-ночь" без избыточной искусственной подсветки: яркие фонари, трассы и инфраструктура могут менять естественное поведение животных, сбивать их активность и распорядок "отдыха" между выходами на охоту.

Три интересных факта о Lycodon irwini

  1. Это одна из немногочисленных змей, названных в честь популярного телеведущего и защитника природы, причём имя Стива Ирвина уже носят и другие виды животных.

  2. Вид долго "прятался" в каталогах под похожими именами: его путали с распространёнными волкозубыми змеями, пока генетика и внимательный пересмотр музейных образцов не показали отличие.

  3. Исследователи предлагают сразу рассматривать змею как потенциально находящуюся под угрозой, потому что она известна только с одного острова и связана с конкретным типом леса.

Исторический контекст

  1. Никобарские острова уже не раз становились местом открытий эндемичных змей: регион считается биогеографически особым и до сих пор недостаточно изученным.

  2. В последние десятилетия развитие генетических методов позволило пересмотреть множество старых коллекций, и именно так был окончательно выделен Lycodon irwini как отдельный вид, а не вариант другой змеи.

  3. Традиция называть виды в честь натуралистов и популяризаторов науки помогает связывать строгую таксономию с культурой и напоминать, что за каждым таким именем стоит история людей, защищающих природу.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
