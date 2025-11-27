Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дольф Лундгрен рассказал о травме Сталлоне в "Рокки 4"
Массаж ускоряет выведение продуктов распада из мышц
блестящая сторона фольги отражает тепло при запекании по данным Modenavoltapagina
Киркоров рассказал о реакции отца на брак с Пугачёвой
Изопропанол обеспечил стабильную работу омывателя в мороз
Shenzhou 22 запущен для резервного возврата экипажа — космическое агентство
Риск возврата веса после отмены препаратов указала эндокринолог Кумышева
Маркетплейсы дают потребителям выбор и низкие цены — экономист Беляев
Гарик Сукачёв назвал Аллу Пугачёву великой женщиной

Миф о маскировке рухнул: полосы зебры делают то, чего от них никто не ожидал

Полосы зебры создают оптический шум для нападающих — учёные
7:04
Зоосфера

Уже много десятилетий биологи пытаются понять, почему зебры получили яркий чёрно-белый окрас, который совершенно не похож на привычные маскировочные рисунки большинства саванных животных. Исследование, выполненное специалистами из Университета Квинсленда и Лондонского университета, предлагает убедительное объяснение. Учёные создали компьютерную модель, позволяющую оценить, как движущиеся полосы влияют на зрение других животных, и обнаружили эффект, который помогает зебрам выживать в дикой природе.

Зебра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зебра

Что именно изучили специалисты

Исследователи смоделировали движения отдельных участков тела зебры — боков, спины, шеи — и сопоставили визуальные сигналы с тем, как их воспринимают хищники и насекомые. Модель основывалась на алгоритмах, аналогичных тем, что используют современные системы анализа движения. Идея заключалась в том, чтобы проверить: могут ли полосы искажать представление о скорости, направлении и размерах животного.

Полученные данные показали, что характерное полосатое сочетание, особенно диагональные полосы на боках и узкие вертикальные линии на спине, создаёт эффект "оптического шума". Он мешает наблюдателю точно определить маршрут движения и пропорции тела. Когда зебры собираются в стадо, эффект многократно усиливается — глаз буквально теряет ориентиры.

Сравнение визуальных эффектов у одиночной и групповой зебры

Параметр Одна зебра Стадо зебр
Восприятие движения Сильное искажение Слияние множества сигналов
Определение размеров Частично затруднено Почти невозможно
Видимость контура Нестабильная Практически отсутствует
Уязвимость к нападению Средняя Значительно снижена

Где ещё используют эффект "полосатого искажения"

  1. В конном спорте и дрессуре применяют попоны с контрастными полосами, чтобы снизить интерес насекомых.

  2. На фермах используют ленты с чередующимися линиями — они отпугивают мух и слепней.

  3. Художники оформления парков и зоопарков создают разметку с динамическими узорами, чтобы направлять движение животных.

  4. В ветеринарных клиниках применяют узорчатые накидки для спокойствия нервных животных.

  5. В сфере товаров для ухода за лошадьми продаются маски с мелкими полосами, которые помогают отпугивать кровососущих насекомых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать защитные свойства узоров → повышенная тревожность животных → использование аксессуаров с контрастным рисунком.

  2. Содержать животных в местах с большим количеством насекомых → повышенный стресс и укусы → установка сеток, репеллентов, полосатых занавесей.

  3. Выбирать однотонную амуницию для пастбищ → слабая визуальная защита → использование клетчатых или линейных попон.

  4. Размещать животных под яркими лампами → усиление активности кровососущих насекомых → мягкое приглушённое освещение.

  5. Не учитывать особенности зрения хищников → снижение безопасности на открытых территориях → применение природных паттернов в оформлении ограждений.

А что если… полосы нужны не только от хищников

Исследователи допускают, что оптическое искажение помогает не только в погоне. Схожий эффект может влиять на поведение насекомых, которым сложнее ориентироваться в движущемся узоре. Также полосы могут работать как элемент внутри видовой коммуникации: зебры быстрее считывают движение соседей в стаде и слаженно реагируют на угрозу.

Плюсы и минусы полосатого окраса

Плюсы Минусы
Снижает вероятность успешной атаки хищника Делает животное заметным на открытом пространстве
Помогает сбивать ориентацию наблюдателя Не работает как маскировка в классическом понимании
Может отпугивать кровососущих насекомых Зависит от освещения и угла обзора
Улучшает взаимодействие внутри стада Требует группового поведения для максимального эффекта

FAQ

Почему полосы так сильно искажают восприятие?

Потому что мозг животных рассчитывает направление движения по контурам. Полосы создают конфликтующие сигналы, которые мозг интерпретирует неверно.

Как современные технологии помогают изучать окрас зебр?

Используются компьютерные модели, высокоскоростные камеры и программы анализа движения, позволяющие оценить реакцию разных животных на узоры.

Можно ли применить эффект зебр в быту?

Да. Уже существуют товары с "зебровыми" узорами для защиты от насекомых — маски, попоны, защитные полотна для пастбищ.

Мифы и правда

  1. Миф: полосы нужны для маскировки в траве.
    Правда: зебры не маскируются — они сбивают ориентацию наблюдателя.

  2. Миф: хищники видят зебр так же ярко, как люди.
    Правда: многие крупные кошки хуже различают контраст, что усиливает эффект искажения.

  3. Миф: полосы — это просто наследственность без функции.
    Правда: визуальные искажения дают явное преимущество при нападении хищников.

Три интересных факта

  1. У каждой зебры уникальный полосатый рисунок — как отпечатки пальцев у человека.

  2. Молодые зебры быстрее реагируют на движение благодаря контрасту рисунков старших особей.

  3. У разных подвидов зебр ширина полос варьируется, и это влияет на силу оптического эффекта.

Исторический контекст

  1. Первые гипотезы о предназначении полос появились ещё в XIX веке — их связывали с терморегуляцией.

  2. В XX веке биологи начали изучать влияние узоров на насекомых, но данные были противоречивыми.

  3. Современные цифровые модели впервые позволили подробно рассмотреть влияние полос на восприятие движения у хищников и других животных.

Полосы зебры оказываются не просто эффектным "дизайном" природы, а изощрённым визуальным инструментом, который сбивает с толку и хищников, и насекомых. Черно-белый рисунок превращает каждое стадо в живой оптический эксперимент, где привычные законы восприятия начинают давать сбой. Понимание этого механизма важно не только для биологов: такие природные решения уже подталкивают людей к созданию новых защитных материалов, узоров для одежды, амуниции и даже архитектуры. Чем лучше мы разбираемся в том, как работает полосатая "магия" зебр, тем больше подсказок получаем от дикой природы для собственных безопасных и умных технологий.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Авто
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Домашние животные
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
Кубок России по многоборью стартовал в Челябинске по данным Союза конькобежцев России
Движение как ключевой фактор долголетия выделил психолог Лаклан Браун
Наталия Орейро отказалась от контрактов в Голливуде
Аренда жилья дешевеет — Павел Луценко
Кассационный суд отклонил жалобу по квартире Долиной
Атака Турции на Су‑24 показала важность жёсткого ответа России — аналитик Ведруссов
Прищипка помогает созреванию баклажанов в теплице — учёная Галина Кузьмицкая
Программная нейтраль обеспечила безопасный пуск на механике по оценке инженеров
Горячий яблочный сок остаётся зимней альтернативой глинтвейну
Дефектов меньше в домах комфорт-класса, сообщили строительные эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.