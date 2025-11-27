Закрывала питомца своим телом: прогулка у дома едва не закончилась трагедией из-за лопнувшего поводка

Кане-корсо напал на женщину с терьером в Петрозаводске

3:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Резкий звук сорвавшегося поводка нарушил тишину двора на Древлянке, где жители привыкли к спокойным утренним прогулкам. Уже во втором случае за осень крупный кане-корсо напал на прохожую с маленькой собакой.

Фото: commons.wikimedia.org by St7878, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собака породы кане-корсо

Повторяющийся эпизод в одном дворе

Инцидент произошёл в жилом комплексе "Каскад" на улице Попова, 13-а. Молодая женщина гуляла со своим восьмимесячным американским голым терьером, когда мощная собака породы кане-корсо вновь сорвалась с поводка. Хозяйка попыталась закрыть питомца собой, однако крупный пёс перепрыгивал через неё и продолжал нападать. Пострадавшая получила синяки по ногам, её одежда оказалась измазана слюной, а маленький пёс пережил сильный стресс. Ей назначили лечение, и рабочий график пришлось изменить. В то же время владельцы бойцовской собаки не попытались извиниться, а хозяева терьера подали заявление в полицию.

В тексте отмечается, что похожие случаи здесь происходили и раньше. В середине ноября тот же кане-корсо набросился на корги в этом же дворе. Жители рассказывают, что постоянно опасаются повторения подобных историй, поскольку собака регулярно оказывается без надлежащего контроля.

Более широкая проблема в Петрозаводске

Случай в "Каскаде" оказался частью общей тревожной картины. Летом горожане сообщали о других нападениях собак на прохожих, в том числе на детей. Жители Судостроительной и Ключевой улиц рассказывали о покусаных малышах, а в Соломенном мужчина получил травмы после нападения лохматого пса, охранявшего частный дом. По словам очевидцев, агрессивные животные бывают как бездомными, так и домашними, но постоянно оставляются на улице без присмотра.

Такая ситуация подрывает чувство безопасности и заставляет людей менять привычный образ жизни. Многие отказываются от вечерних прогулок, особенно с детьми и собаками, из-за риска столкнуться с неконтролируемыми питомцами. Проблема формируется не только из-за поведения самих животных, но и из-за отсутствия дисциплины у их владельцев, как сообщает karelinform.ru.

Законодательство и его практическая реализация

Правила содержания крупных и потенциально опасных собак предполагают использование прочных поводков и намордников. Закон также предусматривает административную ответственность, а при тяжких последствиях — уголовную. На практике контроль часто ограничивается предупреждениями, и это оставляет пространство для повторяющихся инцидентов.

По мнению жителей, улучшение возможно только при сочетании мер: системной работы муниципалитета, контролирующих служб и ветеринарных структур, образовательных программ для хозяев, а в отдельных случаях — изъятия опасных животных. Такой подход должен снизить риски и вернуть горожанам уверенность в собственном дворе.