Каждый вид имеет свои очки: как животные фильтруют, усиливают и искажают нашу реальность

Мы привыкли считать, что все существа смотрят на мир примерно так же, как и человек. На самом деле зрение у животных устроено по-разному, и каждая группа видов воспринимает окружающее пространство иначе. Чтобы понять, как ориентируются в мире кошки, птицы, рептилии, собаки, обезьяны или насекомые, достаточно взглянуть на особенности их глазного аппарата и эволюционных задач. Это открывает удивительную картину: знакомые нам животные порой видят то, что мы никогда не заметим.
Кошачье зрение адаптировано к сумеркам: их глаза улавливают минимальные источники света, а количество палочек в сетчатке позволяет видеть движения даже в полной темноте. Кошки различают около шести основных цветов и множество оттенков серого — порядка 25. Такой спектр помогает им успешно охотиться и ориентироваться ночью.
У собак другое цветовое восприятие: их глаз реагирует главным образом на жёлтый и синий. Но палитра выглядит для них иначе, чем для нас, поскольку у собак меньше колбочек, отвечающих за цвет. Зато они отлично замечают движение и обладают развитым периферическим зрением.
Глаза лошади расположены по бокам черепа, поэтому её зрение монокулярное. Каждым глазом животное видит отдельную картинку. Лошади хорошо различают синий и зелёный цвета, а также ориентируются в полумраке — способность, необходимая для выживания на открытых пространствах.
У крыс сравнительно слабая острота зрения, но огромный обзор — почти панорамный. Они способны одновременно следить за объектами под разными углами и точно оценивать расстояние. Крысы, в отличие от человека, видят ультрафиолет и используют это в навигации.
Птицы обладают одним из самых острых зрений в мире животных. У орлов и соколов сетчатка насыщена рецепторами настолько, что они замечают добычу на огромном расстоянии. Голуби видят цвета ярче человека и улавливают мельчайшие трещины на поверхности. Большинство птиц различают ультрафиолет, что помогает им распознавать следы, невидимые людям. Например, моча грызунов светится в этом спектре — важная подсказка для хищников.
Популярное заблуждение о слепоте кротов не совсем верно. У них есть глаза, но они прикрыты тонкой кожной плёнкой. Живя под землёй, крот не нуждается в детализации картинки — он реагирует лишь на источник света, который воспринимает как сигнал опасности.
У многих рептилий есть две "пары глаз": обычные и специальные рецепторы, работающие как термолокаторы. Днём они улавливают лишь движущиеся объекты, а ночью — инфракрасное излучение, позволяющее вычислять теплокровную добычу. Ящерицы и черепахи различают цвета и обладают третьим веком — защитной полупрозрачной перепонкой.
Зрение приматов ближе к человеческому. Они различают красный и зелёный — важная способность для поиска спелых фруктов. Исследования показывают, что острота их зрения может превосходить человеческую почти втрое.
Эти морские млекопитающие свободно переключаются между подводным и надводным зрением. Их глаза мгновенно адаптируются при всплытии, что позволяет им ориентироваться в двух средах без потери четкости.
Строение глаза у осьминога поразительно напоминает человеческий. При этом их зрение гораздо чувствительнее: из-за крупных глаз (10% массы тела) и сложной структуры сетчатки они прекрасно различают объекты на расстоянии даже при слабом освещении.
Они не видят цвета, но за сетчаткой у акул находится отражающий слой, усиливающий яркость света. Благодаря этому в мутной воде они видят в десять раз лучше человека.
Пчёлы воспринимают белый, жёлтый, синий и ультрафиолетовый диапазоны. Их зрение позволяет буквально "просвечивать" лепестки растений, чтобы находить нектар — то, что мы видим однотонным, они видят узорчатым.
Глаза мух — настоящая мозаика из сотен фасеток. Каждая воспринимает отдельную точку пространства, формируя многослойную картинку, идеально подходящую для мгновенной реакции на движение.
У лягушек зрение настроено на движение. Статичные предметы они фактически "не замечают". Такая особенность помогает им быстро обнаруживать пролетающих насекомых.
|Животное
|Цветовое восприятие
|Особенности зрения
|Уникальные способности
|Кошка
|6 цветов, серые оттенки
|Отличное ночное зрение
|Видит при минимальном освещении
|Собака
|Жёлтый, синий
|Слабее цветовосприятие
|Отличная чувствительность к движению
|Птицы
|Широкий спектр, УФ
|Исключительная острота
|Видят следы грызунов по УФ
|Рептилии
|Различают цвета
|Термическое восприятие
|Ночное инфракрасное "зрение"
|Пчёлы
|Белый, жёлтый, УФ
|Высокая чувствительность к узорам
|Видят нектарные метки на цветах
|Акулы
|Без цвета
|Отражающий слой сетчатки
|Отличное зрение в мутной воде
…человек видел бы как птица?
Мы бы различали ультрафиолет и замечали мельчайшие движения на больших расстояниях.
…мы обладали зрением кошки?
Сумерки стали бы комфортным временем суток, но детали днём воспринимались бы хуже.
…у людей было бы фасеточное зрение, как у мух?
Мы получали бы панорамную картинку, но без ясной детализации.
|Тип зрения
|Плюсы
|Минусы
|Ночное (кошачье)
|Отличная ориентация в темноте
|Слабое различение цветов
|Ультрафиолетовое (пчелиное)
|Видно скрытые узоры
|Ограниченная palitra
|Монокулярное (лошадиное)
|Широкий обзор
|"Слепые зоны" прямо перед мордой
|Термовосприятие (рептильное)
|Обнаружение теплокровных животных
|Меньше цвета и деталей
По совокупности характеристик лидируют хищные птицы — их острота зрения уникальна.
Потому что эволюционно он не имел значения в их среде обитания.
Насекомые — их мозг воспринимает больше кадров в секунду.
