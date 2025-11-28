Новая Зеландия объявляет охоту века: дикие кошки внезапно стали ключом к большой экологической игре

Диких кошек включили в список хищников для устранения — Il Fatto Quotidiano

Планы правительства Новой Зеландии вновь привлекли внимание: в рамках стратегии "без хищников 2050" озвучена цель полностью ликвидировать популяцию диких кошек к 2025 году. Решение стало продолжением многолетнего спора о влиянии хищников на уникальную фауну страны, где большинство видов развивались в изоляции и оказались уязвимыми перед завезёнными животными.

Министр охраны природы Тама Потака в интервью местному радио охарактеризовал диких кошек крайне жёстко.

"Хладнокровные убийцы", — сказал министр охраны природы Тама Потака.

Он уточнил, что кошек рассматривают так же, как хорьков, крыс, ласок и опоссумов — все они входят в список хищников, подлежащих полному искоренению. По словам министра, защита местных птиц, летучих мышей, ящериц и насекомых невозможна без масштабных мер.

Сравнение позиций сторон

Сторона Аргументы Опасения Охрана природы восстановление биоразнообразия высокие риски для нецелевых видов Экоактивисты защита коренных животных этичность методов Общественность поддержка контроля хищников страх жестокого обращения

Где проблема наиболее заметна

Дикие кошки давно стали частью новозеландских экосистем, хотя их влияние на среду оценивается как разрушительное. В лесах и на островах у побережья живёт более 2,5 млн таких животных. Некоторые особи достигают метра в длину вместе с хвостом, а вес отдельных представителей достигает 7 кг. В регионах с особенно хрупкой фауной кошки быстро вытесняют местные виды, разрушая популяции животных, которые эволюционно не были готовы к хищникам подобного размера.

Нередко ситуация выходит за рамки локальных инициатив, где дикие кошки уже отлавливаются и уничтожаются. В новых планах правительство нацелено на системную зачистку — речь идёт о больших территориях и централизованных действиях.

Предложенные решения

По словам министра, обсуждаются несколько вариантов. Среди них — приманки, содержащие яд, и устройство, распыляющее токсичный состав при прохождении животного мимо. Детальные меры обещают представить весной 2026 года, после анализа эффективности и возможных рисков для других видов, сообщает Il Fatto Quotidiano.

А что если…

Если массовая ликвидация окажется невозможной, возможен переход к долгосрочному сдерживанию популяции с помощью стерилизации и ограниченного применения ловушек.

FAQ

Почему Новой Зеландии важен контроль над хищниками?

Большинство местных видов не имеют природной защиты от хищников и быстро исчезают.

Насколько эффективны ядовитые приманки?

Эффективность высокая, но требует строгого контроля.

Есть ли альтернативы уничтожению?

Сдерживание популяции возможно, но оно не всегда обеспечивает нужный результат.

Мифы и правда

Миф: все дикие кошки опасны.

Правда: угрозу несут именно крупные и устойчивые популяции.

Правда: речь идёт только о диких и полудиких группах.

Интересные факты

Новая Зеландия не имеет коренных наземных млекопитающих-хищников. Большинство местных птиц — нелетающие или плохо летающие виды, особенно уязвимые перед хищниками. Популяции диких кошек растут быстрее, чем популяции многих эндемичных видов.

Исторический контекст

Программа "без хищников 2050" была запущена в 2016 году. Первые широкие меры касались крыс, хорьков и опоссумов. Включение диких кошек в список стало результатом многолетних дебатов.