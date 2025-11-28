Пустыня скрывала сокровища миллионы лет: цвет на камнях выдал тайник доисторических гигантов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оранжевые лишайники помогают находить кости динозавров — Current Biology
5:24
Зоосфера

Ярко окрашенные формы жизни, едва заметные на фоне выветренных ландшафтов, неожиданно стали новым инструментом в поиске останков динозавров. В засушливых районах западной Канады два вида оранжевых лишайников предпочитают селиться именно на окаменелостях, а не на окружающей породе. Благодаря их интенсивной окраске исследователи смогли заметить закономерность, которая теперь помогает искать новые участки с потенциальными находками.

Пустыня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пустыня

В начале ноября в журнале Current Biology сообщили, что дроны способны фиксировать отражённый инфракрасный свет этих лишайников и показывать участки, где с высокой вероятностью находятся кости динозавров. Работа открывает дополнительные возможности для поиска находок в местах, где традиционный осмотр местности занимает недели.

"Вместо того чтобы искать новые места методом проб и ошибок, этот подход может помочь палеонтологам найти новые районы, где на поверхности могут быть окаменелости, а затем отправиться туда для изучения", — сказал палеонтолог Брайан Пиклз из Редингского университета.

Лишайники как индикаторы находок

Лишайники — устойчивые фотосинтезирующие организмы, состоящие из симбиоза грибов и водорослей или цианобактерий. Они бывают самых разных оттенков и способны расти в экстремальных условиях. Однако они очень чувствительны к подложке: если вид приспособлен к граниту, он не выживет на известняке, и наоборот.

Лихенолог Эй Джей Денека отмечает, что такая избирательность делает лишайники хорошими биомаркерами. Некоторые разновидности формируют яркие пятна на кости ещё до того, как палеонтолог успевает её заметить.

Исторические наблюдения

На костях, покрытых лишайником, внимание учёных обращали и раньше. В архивах упоминаются находки из 1922 года, когда анкилозавра впервые заметили именно благодаря яркому оранжевому налёту. В 1979 году в тех же местах зарегистрировали лишайник аналогичной окраски на останках центрозавра. Визуальная яркость часто становилась первым ориентиром при поиске.

Исследование в Провинциальном парке динозавров в Альберте подтвердило устойчивую тенденцию: два вида — Rusavskia elegans и Xanthomendoza trachyphylla — почти не растут на железняке, но активно осваивают окаменевшие кости.

"Пористая структура окаменелостей, вероятно, играет определённую роль в том, что они [являются] подходящей средой обитания для лишайников. Возможно, они удерживают влагу или создают крошечные полости, в которых лишайники [могут] закрепиться", — сказал Денека.

Спектральный анализ и работа дронов

Команда Пиклза измерила спектр отражённого света у кости, породы и оранжевого лишайника. Оказалось, что лишайники отражают определённую часть инфракрасного диапазона. На основе этих данных исследователи разработали датчики для дронов, способных фиксировать этот сигнал с высоты около 30 метров.

"Мы смогли найти окаменелости только благодаря ассоциации с лишайниками", — сказал Пиклз.

Традиционный поиск и поиск с дронами

Метод Преимущества Ограничения
Визуальный поиск простота, отсутствие оборудования низкая скорость, риск пропустить мелкие находки
Поиск с дронами охват больших участков, инфракрасный анализ требуется техника и подготовка операторов

А что если…

Если сухие регионы недоступны для регулярных экспедиций, дистанционные поиски с дронов позволяют определить точки интереса заранее и выезжать только для раскопок.

FAQ

Какие дроны подходят для поиска?

Модели с мультиспектральными камерами и возможностью съёмки в инфракрасном диапазоне.

Можно ли применять метод в других регионах?

Да, если там встречаются виды лишайников, предпочитающих кости.

Насколько точны результаты?

Метод хорошо выявляет участки, где возможны окаменелости, но требует наземной проверки.

Мифы и правда

  •  Миф: лишайники растут одинаково на любой поверхности.
     Правда: они крайне избирательны и могут служить индикаторами.
  •  Миф: дроны заменят палеонтологов.
     Правда: техника лишь ускоряет первичный поиск.

Интересные факты

  1. Некоторые лишайники способны жить десятилетиями на одном субстрате.

  2. Русавския элеганс — один из самых ярких лишайников, встречающихся в арктических и пустынных регионах.

  3. Инфракрасный диапазон активно используют для слежения за растительностью и теперь — для поисков окаменелостей.

Исторический контекст

  1. Первые наблюдения оранжевого лишайника на костях динозавров зафиксированы более века назад.

  2. В 1970-х годах появились научные описания связи лишайников с костями североамериканских динозавров.

  3. Современные методы спектрального анализа позволили превратить это наблюдение в практический инструмент поиска.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
