Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Каждый год птицы выполняют огромную и незаметную для человеческого глаза работу: регулируют численность насекомых, поддерживая естественный баланс экосистем. Исследователи давно пытались оценить масштаб этого явления, сопоставляя наблюдения с биологическими моделями. Лишь в последние годы, благодаря новым методам подсчётов и усовершенствованию экологических баз данных, учёным удалось получить цифры, которые можно считать наиболее точными на сегодняшний день. Эти данные актуальны и сегодня, к концу 2025 года, поскольку продолжают подтверждаться новыми исследовательскими проектами.
Группа специалистов из Базельского университета провела расширенный анализ питания птиц, опираясь на десятки полевых наблюдений и данные спутниковых экосистемных моделей. Исследователи учитывали разные виды насекомоядных птиц: лесных, степных, прибрежных и городских. Несмотря на различия в среде обитания, роль пернатых в контроле над насекомыми оказалась везде одинаково значимой.
По данным научной работы, опубликованной в журнале The Science of Nature, суммарное количество насекомых, которое птицы съедают ежегодно, составляет примерно 500 млн тонн. В эту колоссальную цифру входят не только непосредственно насекомые, но и мелкие беспозвоночные, включая личинок, гусениц, червей, мотыльков и других представителей мелкой фауны.
Такие данные показывают: птицы — один из важнейших биологических "фильтров" природы. Без их участия численность многих насекомых выросла бы в разы, что привело бы к деградации лесов, снижению урожайности культур и нарушению пищевых цепочек.
В последние годы экологи всё активнее обсуждают снижение численности насекомоядных птиц из-за урбанизации и изменения климата. На фоне таких тенденций понимание того, какую работу выполняют пернатые, становится особенно важным. Сокращение численности птиц автоматически означает рост популяций насекомых — и не всегда полезных.
Чтобы оценить масштаб, учёные сравнили эти цифры с потреблением насекомых другими природными "хищниками". Так, по данным предыдущих исследований, пауки ежегодно поглощают от 400 до 800 млн тонн мелких беспозвоночных. Получается, птицы и пауки — два глобальных регулятора, которые совместно формируют экологическую устойчивость планеты.
|Группа
|Объём потребления насекомых (в год)
|Особенности влияния
|Птицы
|~500 млн тонн
|Регулируют популяции в лесах, полях, городах
|Пауки
|400-800 млн тонн
|Удерживают баланс в травяных и лесных экосистемах
|Летучие мыши
|До 100 млн тонн (оценка)
|Активны ночью, регулируют ночных насекомых
|Рыбы и земноводные
|Десятки млн тонн
|Задают равновесие в речных и болотных системах
Размещайте кормушки с семенами и белковыми смесями — это помогает пернатым восстановиться после сезона охоты.
Устанавливайте поилки и неглубокие купальни: в жарком климате они помогают птицам переживать засухи.
Сажайте кустарники и плодовые деревья, которые дают естественный корм и укрытие.
Используйте экологичные средства защиты растений вместо агрессивных инсектицидов — это сохраняет кормовую базу.
Выбирайте для сада скворечники и домики, устойчивые к морозу и влаге, чтобы обеспечить безопасные места гнездования.
Если численность птиц снизится, некоторые экосистемы столкнутся с быстрым ростом вредителей. Например, массовое распространение гусениц способно за один сезон уничтожить большую часть листвы на молодых деревьях, нарушая их рост. В аграрных районах увеличение популяций насекомых может привести к повреждению плодовых культур и снижению урожайности. Птицы, несмотря на свою хрупкость, выполняют функцию естественного барьера, который предотвращает такие сценарии.
|Плюсы
|Минусы
|Естественный контроль без химии
|Зависимость от численности птиц
|Поддержание здоровья лесов и полей
|Урбанизация снижает эффективность
|Стабилизация популяций вредителей
|Чувствительность к климатическим изменениям
Как узнать, какие птицы живут в моём регионе?
Используйте онлайн-атласы наблюдений — они обновляются ежедневно.
Нужно ли подкармливать птиц летом?
Подкармливать можно, но лучше делать это белковым кормом, а не только семенами.
Что выбрать для участка: домик или кормушку?
Домик обеспечивает гнездование, а кормушка помогает зимой — лучше сочетать оба варианта.
Миф: птицы вредят урожаю.
Правда: насекомоядные виды защищают сельхозкультуры, уничтожая вредителей.
Миф: в городе птицы не влияют на экосистему.
Правда: они сокращают количество комаров, мошек и садовых вредителей.
Миф: численность насекомых регулируется сама по себе.
Правда: без птиц и пауков экосистемы быстро теряют устойчивость.
Сон помогает птицам восстанавливать силы для поиска пищи. Многие виды спят короткими циклами, чтобы быстрее реагировать на опасность и эффективнее охотиться. Во время сна мозг пернатых перерабатывает информацию о местах кормления, что помогает им формировать оптимальные маршруты.
Насекомоядные птицы способны съедать более половины собственного веса ежедневно.
Некоторые виды меняют стратегию охоты в зависимости от погодных условий.
В городах птицы играют ключевую роль в снижении численности комаров летом.
В начале XX века орнитологи впервые попытались оценить роль птиц как регуляторов вредителей.
В 1970-х появились первые глобальные модели, учитывающие питание различных видов.
В 2010-х исследования стали точнее благодаря спутниковым наблюдениям и автоматизированным учётам.
Когда мы говорим о птицах, речь идёт не только о красоте полёта или утреннем пении, но и о масштабной экологической работе, которую они выполняют каждый день. Ежегодно уничтожая сотни миллионов тонн насекомых, пернатые помогают сельскому хозяйству, поддерживают здоровье лесов и снижают потребность в химических средствах защиты растений. В условиях изменения климата и роста городов особенно важно сохранять среду обитания птиц и поддерживать их присутствие рядом с человеком — от этого выигрывают и экосистемы, и качество нашей собственной жизни.
