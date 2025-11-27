Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на новые авто в 2026 году снова вырастут — Autonews
Мозг переживает революцию в 9, 32, 66 и 83 года — исследователи
Засор в раковине можно устранить обычным вантузом — Yahoo
Домашние огурцы зреют за 40 дней при выращивании на окне
Россияне бегут от карт к наличным — данные ЦБ
Мать Наташи Королёвой рассказала о финансовой поддержке дочери
Учёные приблизились к разгадке тайны тёмной материи
Кошки находят дорогу домой по магнитному полю Земли — исследователи
Оливковое масло снижает ЛПНП и воспаление — кардиологи

Милые, но не для всех: кошки, чья красота скрывает характер, с которым не справится новичок

Мейн-кун и бенгал не подходят для семей с маленькими детьми
6:23
Зоосфера

Некоторые кошки могут очаровать с первого взгляда — внешностью, поведением или необычными привычками. Но не каждая порода подходит для семейного дома, где есть дети или люди без опыта ухода за животными. Дело не в том, что какие-то кошки агрессивны или "плохие". Всё зависит от темперамента, уровня активности и потребностей конкретной породы.

Девушка с кошкой породы Сфинкс
Фото: Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian
Девушка с кошкой породы Сфинкс

Чтобы избежать разочарования и возможных проблем, важно понимать, с кем вы собираетесь жить под одной крышей.

Мейн-кун: нежный гигант с характером

На первый взгляд мейн-кун — воплощение добродушия. Эти "кошачьи львы" с кисточками на ушах обожают внимание и ласку. Но за внешней мягкостью скрывается мощь и размеры, с которыми не каждый справится.

  • Вес: до 12 кг, при этом животное сохраняет ловкость и силу.
  • Риск случайных травм: в игре мейн-кун может нечаянно сбить малыша с ног или поцарапать когтем.
  • Уход: густая шерсть требует регулярного расчёсывания и терпения.

Вывод: мейн-кун подходит для опытных владельцев и семей с детьми постарше, которые умеют бережно обращаться с животными.

Бенгальская кошка: энергия в чистом виде

Эти кошки не знают усталости. Они прыгучи, сообразительны и нуждаются в постоянной стимуляции — как физической, так и умственной. Без этого бенгал превращается в источник беспорядка и шума.

  • Скука = бедствие: бенгалы могут открывать шкафы, включать воду и громко требовать внимания.
  • Активность: им нужны игрушки, интерактивные игры и прогулки на шлейке.
  • Вода: многие обожают воду и нередко устраивают "потопы" в раковинах или ванне.

Вывод: бенгальская кошка — отличный выбор для активного и терпеливого человека, но не для новичка или семьи с маленькими детьми.

Сиамская и ориентальная кошки: разговорчивые восточные

Эти породы словно созданы для тех, кто не боится общения. Сиамы и ориенталы буквально разговаривают со своими хозяевами, громко комментируя всё, что происходит вокруг. Однако их эмоциональность может стать испытанием.

  • Голос: громкое и настойчивое "мяу" способно будить по ночам и раздражать малышей.
  • Ревность: часто выбирают одного хозяина и могут не терпеть конкуренции.
  • Обидчивость: не переносят грубости и невнимания, могут замкнуться или начать мстить.

Вывод: подойдут тем, кто любит общение с животными и готов терпеливо относиться к их капризам.

Сфинкс: тепло, уход и никакой халатности

Сфинксы — кошки, которых невозможно не заметить. Их необычная внешность и ласковый характер делают их популярными, но за этим стоит большой труд по уходу.

  • Кожа: требует ежедневного ухода, ведь сфинксы потеют и выделяют секрет, похожий на воск.
  • Холод: без шерсти они быстро мёрзнут и могут простудиться.
  • Ранимость: их кожа чувствительна, а детские руки могут поцарапать питомца.

Вывод: сфинкс — не игрушка и не кошка для эксперимента. Это порода для внимательных, аккуратных и терпеливых владельцев.

Породы по уровню сложности содержания

Порода Уровень сложности Требовательность к уходу Подходит для семьи с детьми
Мейн-кун Средний Высокая (шерсть) Да, если дети старше 10 лет
Бенгальская Высокий Средняя (активность) Нет
Сиамская / Ориентальная Средний Средняя (эмоциональность) Частично
Сфинкс Высокий Очень высокая (кожа, температура) Нет

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Завести активную породу без подготовки Кошка скучает и разрушает вещи Игровые комплексы, прогулки, головоломки
Игнорировать потребности породы Агрессия или стресс у животного Консультация фелинолога перед покупкой
Завести крупного питомца при маленьких детях Случайные травмы и испуг Средние или спокойные породы (британская, русская голубая)

А что если выбрать простого кота

Домашние беспородные кошки часто оказываются куда спокойнее и выносливее, чем их породистые собратья. Они легче адаптируются к ритму семьи и прощают ошибки новичков. При этом не требуют сложного ухода и почти не болеют наследственными заболеваниями, сообщает дзен канал "Нос, хвост, лапы".

Плюсы и минусы породистых кошек

Плюсы Минусы
Предсказуемость характера и внешности Сложности ухода
Престиж и редкость Возможные генетические болезни
Возможность участия в выставках Высокая стоимость и требовательность

FAQ

Как выбрать породу кошки для семьи с ребёнком

Обратите внимание на спокойные и уравновешенные породы — британская короткошёрстная, рэгдолл, бурманская.

Сколько стоит содержание бенгальской кошки

В месяц — от 100 до 200 долларов, включая корм, игрушки и ветеринарный уход.

Что лучше: породистая или беспородная кошка

Зависит от ваших ожиданий. Если важен характер и здоровье — выбирайте питомца по темпераменту, а не по родословной.

Мифы и правда

Миф Правда
Агрессивные кошки существуют Агрессия — следствие стресса, а не породы
Сфинксы не требуют ухода Их кожа нуждается в регулярной чистке
Мейн-кун безопасен для детей Крупный размер требует осторожности

Интересные факты

  • Мейн-кун способен мурлыкать так громко, что его слышно в соседней комнате.
  • Бенгалы могут прыгать на высоту до трёх метров.
  • Сиамские кошки умеют распознавать интонации голоса хозяина и отвечают на них по-разному.

Исторический контекст

  • Мейн-кун — одна из старейших пород Северной Америки, выведенная фермерами для ловли грызунов.
  • Бенгальская кошка появилась в 1960-х, когда скрестили дикого леопардового кота с домашним.
  • Сиамы были храмовыми кошками в древнем Таиланде и считались священными.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Домашние животные
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Последние материалы
Фиолетовая куриная грудка остаётся безопасной при отсутствии запаха — микробиологи
Питательные маски с хурмой восстанавливают сухую кожу
Тодоренко боится, что сыновья посчитают её плохой мамой
Отдых по-царски заказали себе на Новый год — АТОР
Потеря шипов и грыжи признаны главными сигналами замены шин
Смешанные типы томатов обеспечивают более стабильный урожай — Lians House Seeds
Манджуари признан одним из старейших видов рыб на планете — биолог Андрес Уртадо.
Кофе сниижает усвоение магния — диетолог Морган Вокер
Динамичные упражнения стоя укрепляют мышцы кора после 60 — физиологи
Скандинавский метод сна использует два отдельных одеяла — The Sleep Foundation
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.