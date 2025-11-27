На Кубе спасают существо, старше пирамид: вид, живущий 150 миллионов лет, на грани исчезновения

Кишащее комарами болото Сапата на Кубе, где влажный воздух пахнет илом и гниющими листьями, стало ареной для уникальной спасательной операции. Здесь учёные пытаются сохранить вид, который пережил динозавров — рыбу манджуари, или кубинского щука. Этот удивительный хищник, живущий на планете уже около 150 миллионов лет, оказался на грани исчезновения.
Манджуари — настоящий живой реликт. Его древняя линия восходит к юрскому периоду, когда по Земле бродили гигантские ящеры. Несмотря на все катаклизмы, этот вид сумел дожить до наших дней, почти не изменившись. Однако XXI век стал для него испытанием куда более тяжёлым, чем ледниковые эпохи.
Согласно данным Международного союза охраны природы (МСОП), с 2020 года кубинский щук официально считается видом, находящимся под угрозой исчезновения. Его численность сокращается из-за потери естественной среды, браконьерства и вторжения чужеродных видов.
"Это биологический реликт, который существует уже 150 миллионов лет и только сейчас оказался под угрозой исчезновения", — отметил биолог Андрес Уртадо.
Эволюция подарила манджуари форму идеального хищника: длинное тело, зубастую морду и способность застывать в ожидании добычи. Но эти качества не спасли его от человеческого вмешательства.
"Это настоящая жемчужина среди кубинских рыб", — добавил Уртадо, наблюдая за водой, где время словно остановилось.
|Характеристика
|Манджуари (кубинский щук)
|Африканский шагающий сом
|Происхождение
|Эндемик Кубы
|Завезённый вид из Африки
|Возраст вида
|~150 млн лет
|<10 млн лет
|Поведение
|Медлительный хищник
|Агрессивный и активный
|Среда обитания
|Пресные болота и лагуны
|Любые стоячие водоёмы
|Угроза для экосистемы
|Нет
|Высокая — вытесняет местных видов
Команда биологов под руководством Уртадо запустила программу разведения манджуари в неволе. В специально оборудованном инкубаторе рядом с болотом они имитируют природные условия, создавая комфортную среду для размножения и роста молодняка.
По словам исследователей, этот метод уже приносит результаты: молодые особи начинают адаптироваться и успешно выживают после выпуска.
Утрата этого вида станет не просто биологической потерей. Исчезновение манджуари нарушит пищевую цепь болот Сапата, где рыба играет ключевую роль в контроле популяции мелких животных. К тому же это будет символическим концом эпохи, ведь таких древних организмов осталось считаные единицы.
|Плюсы
|Минусы
|Контроль за численностью и генетикой
|Высокие затраты на оборудование
|Возможность восстановления популяции
|Ограниченная естественная адаптация
|Сохранение генетического материала
|Риск утраты природных инстинктов
|Миф
|Правда
|Манджуари — разновидность аллигатора
|Нет, это рыба, хотя и внешне напоминает рептилию
|Этот вид исчез полностью
|Он существует, но находится на грани вымирания
|Его можно содержать в аквариуме
|Только в специализированных центрах, а не в домашних условиях
