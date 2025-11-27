На Кубе спасают существо, старше пирамид: вид, живущий 150 миллионов лет, на грани исчезновения

Манджуари признан одним из старейших видов рыб на планете — биолог Андрес Уртадо.

5:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кишащее комарами болото Сапата на Кубе, где влажный воздух пахнет илом и гниющими листьями, стало ареной для уникальной спасательной операции. Здесь учёные пытаются сохранить вид, который пережил динозавров — рыбу манджуари, или кубинского щука. Этот удивительный хищник, живущий на планете уже около 150 миллионов лет, оказался на грани исчезновения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рыбак держит рыбу

Наследие эпохи динозавров

Манджуари — настоящий живой реликт. Его древняя линия восходит к юрскому периоду, когда по Земле бродили гигантские ящеры. Несмотря на все катаклизмы, этот вид сумел дожить до наших дней, почти не изменившись. Однако XXI век стал для него испытанием куда более тяжёлым, чем ледниковые эпохи.

Согласно данным Международного союза охраны природы (МСОП), с 2020 года кубинский щук официально считается видом, находящимся под угрозой исчезновения. Его численность сокращается из-за потери естественной среды, браконьерства и вторжения чужеродных видов.

"Это биологический реликт, который существует уже 150 миллионов лет и только сейчас оказался под угрозой исчезновения", — отметил биолог Андрес Уртадо.

Почему древняя рыба оказалась на грани

Эволюция подарила манджуари форму идеального хищника: длинное тело, зубастую морду и способность застывать в ожидании добычи. Но эти качества не спасли его от человеческого вмешательства.

Разрушение болот: дренаж земель и вырубка мангров привели к сокращению естественных нерестилищ.

дренаж земель и вырубка мангров привели к сокращению естественных нерестилищ. Браконьерство: рыба нередко становилась объектом промысла из-за своего необычного вида и крупного размера.

рыба нередко становилась объектом промысла из-за своего необычного вида и крупного размера. Конкуренция с пришельцами: в 1999 году в экосистему болота попал африканский шагающий сом — прожорливый и выносливый вид, стремительно вытеснивший местных обитателей.

"Это настоящая жемчужина среди кубинских рыб", — добавил Уртадо, наблюдая за водой, где время словно остановилось.

Сравнение древнего и нового обитателя болот

Характеристика Манджуари (кубинский щук) Африканский шагающий сом Происхождение Эндемик Кубы Завезённый вид из Африки Возраст вида ~150 млн лет <10 млн лет Поведение Медлительный хищник Агрессивный и активный Среда обитания Пресные болота и лагуны Любые стоячие водоёмы Угроза для экосистемы Нет Высокая — вытесняет местных видов

Как учёные борются за выживание реликта

Команда биологов под руководством Уртадо запустила программу разведения манджуари в неволе. В специально оборудованном инкубаторе рядом с болотом они имитируют природные условия, создавая комфортную среду для размножения и роста молодняка.

Как работает программа спасения

Отлов взрослых особей в естественной среде и их перемещение в лабораторию.

в естественной среде и их перемещение в лабораторию. Создание условий с правильным уровнем кислорода и температуры.

с правильным уровнем кислорода и температуры. Выращивание личинок с использованием живого корма.

с использованием живого корма. Наблюдение за ростом до стадии, когда рыба способна выжить в природе.

до стадии, когда рыба способна выжить в природе. Возврат в дикую среду, чтобы восстановить баланс в экосистеме.

По словам исследователей, этот метод уже приносит результаты: молодые особи начинают адаптироваться и успешно выживают после выпуска.

А что если манджуари исчезнет

Утрата этого вида станет не просто биологической потерей. Исчезновение манджуари нарушит пищевую цепь болот Сапата, где рыба играет ключевую роль в контроле популяции мелких животных. К тому же это будет символическим концом эпохи, ведь таких древних организмов осталось считаные единицы.

Плюсы и минусы разведения в неволе

Плюсы Минусы Контроль за численностью и генетикой Высокие затраты на оборудование Возможность восстановления популяции Ограниченная естественная адаптация Сохранение генетического материала Риск утраты природных инстинктов

Мифы и правда

Миф Правда Манджуари — разновидность аллигатора Нет, это рыба, хотя и внешне напоминает рептилию Этот вид исчез полностью Он существует, но находится на грани вымирания Его можно содержать в аквариуме Только в специализированных центрах, а не в домашних условиях

Интересные факты

Манджуари может дышать атмосферным воздухом, как некоторые древние рыбы.

Его чешуя настолько прочна, что раньше её использовали как украшения и амулеты.

Кубинский щук — единственный представитель своего рода, сохранившийся до наших дней.

Исторический контекст

Впервые этот вид был описан европейскими натуралистами в XIX веке.

В 1960-х годах болото Сапата стало заповедной зоной ЮНЕСКО.

В 1999 году в экосистему попал африканский сом, что привело к экологическому кризису.