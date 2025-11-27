Пёс без запаха — не фантазия: породы, с которыми даже после дождя в доме пахнет свежестью

Уровень запаха собаки напрямую связан с гигиеной и питанием

Не существует собак, которые абсолютно не пахнут. Но есть породы, чей естественный запах слабее, а при правильном уходе — практически незаметен. Всё дело не только в генетике, но и в шерсти, питании, здоровье и гигиене. Запах собаки — это не приговор, а лишь сигнал о том, что уход требует корректировки.

Почему пахнет собака

Запах появляется из-за сочетания нескольких факторов:

кожное сало и выделения сальных желез;

загрязнения шерсти, особенно при намокании;

болезни ушей, зубов, дёсен, кожи;

особенности породы — плотность подшерстка, структура волоса;

питание, обмен веществ и общее состояние здоровья.

Если собака питается некачественно, у неё развивается избыточное салоотделение, а шерсть дольше удерживает влагу. Болезни кожи, воспаления ушей и десен усиливают неприятный запах даже у "низко пахнущих" пород.

Породы с минимальным запахом

Порода Особенности шерсти и ухода Характер запаха Мадагаскарский бишон Мягкая, похожая на человеческий волос шерсть, почти не линяет, требует расчёсывания. Слабый, едва уловимый аромат при регулярном уходе. Пудель (все типы) Курчавая шерсть без подшерстка, почти не осыпается, нуждается в груминге. Почти без запаха, если соблюдать чистку и купание. Бишон фризе Волнистая шерсть, не линяет, подходит для квартирного содержания. Практически нейтрален при частом расчёсывании. Шнауцер Жёсткая "проволочная" шерсть, мало перхоти, требует тримминга. Минимальный запах при регулярной обработке шерсти. Португальская водяная собака Кудрявая шерсть, не впитывает воду, быстро сохнет. Почти не пахнет даже после купания. Басенджи Гладкая шерсть, мало жира и перхоти. Считается одной из самых "чистых" пород. Ирландский водяной спаниель Густая, упругая шерсть, мало линяет. Запах слабый при регулярной сушке. Мальтийская болонка Длинная шелковистая шерсть, не вызывает аллергии. Почти без запаха при уходе и частом расчёсывании.

Как уменьшить запах от собаки

Регулярно вычёсывайте шерсть: это убирает старые волоски и пыль, предотвращая образование комков, где скапливаются жир и бактерии.

это убирает старые волоски и пыль, предотвращая образование комков, где скапливаются жир и бактерии. Купайте по графику: используйте шампуни, подходящие по типу шерсти (например, для курчавых пород — увлажняющие). После купания обязательно сушите феном.

используйте шампуни, подходящие по типу шерсти (например, для курчавых пород — увлажняющие). После купания обязательно сушите феном. Следите за зубами и ушами: болезни ротовой полости и отиты — частая причина неприятного запаха.

болезни ротовой полости и отиты — частая причина неприятного запаха. Подбирайте качественный корм: диета с правильным балансом белков и жиров уменьшает кожное сало.

диета с правильным балансом белков и жиров уменьшает кожное сало. Проверяйте кожу и лапы: любые воспаления требуют консультации ветеринара.

любые воспаления требуют консультации ветеринара. Содержите место проживания в чистоте: мытьё подстилки и проветривание устраняют стойкие запахи шерсти.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: мыть собаку слишком часто.

Последствие: пересушенная кожа, повышение жирности шерсти.

Альтернатива: купание не чаще раза в 3-4 недели, с расчёсыванием между процедурами.

Ошибка: использовать человеческий шампунь.

Последствие: раздражение кожи, усиление салоотделения.

Альтернатива: профессиональные шампуни для собак по типу шерсти.

Ошибка: игнорировать запах изо рта.

Последствие: стоматит, воспаление дёсен, неприятный запах.

Альтернатива: чистка зубов пастой для собак 1-2 раза в неделю.

А что если собака всё равно пахнет

Если запах не исчезает после купания и ухода, стоит обратиться к ветеринару. Часто проблема скрыта в нарушениях обмена веществ, аллергии или заболеваниях печени и почек. У некоторых собак запах возникает при закупорке анальных желёз — это требует чистки у специалиста.

FAQ

Какая порода почти не пахнет

Басенджи, пудель и бишон-фризе считаются самыми "чистыми" при уходе.

Почему собака начала пахнуть сильнее

Чаще всего — из-за грязной шерсти, плохого питания или проблем с кожей.

Можно ли полностью избавиться от запаха

Нет, но можно снизить его до минимума с помощью гигиены, ухода и регулярных осмотров.

Мифы и правда

Миф: гипоаллергенные собаки не пахнут.

Правда: у них меньше перхоти, но сальные железы работают так же.

Миф: короткошёрстные породы всегда пахнут меньше.

Правда: запах зависит не от длины шерсти, а от состояния кожи.

Миф: частые купания решают проблему.

Правда: слишком частое мытьё нарушает баланс кожи и усиливает запах.

3 интересных факта

У собак запах усиливается при стрессах — гормоны влияют на работу потовых и сальных желёз.

Пудели и бишоны часто используются в домах для аллергиков именно из-за минимального запаха.

Басенджи не только почти не пахнет, но и не лает — вместо этого издаёт мягкие звуки, напоминающие мурлыканье.