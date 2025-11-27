Ночной свет без электричества: живые существа, которые превращают тьму в настоящий спектакль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Летучие мыши начали светиться под ультрафиолетом — открытие учёных
В последнее время ученые все чаще обнаруживают удивительные особенности у животных, которые долгое время оставались за пределами внимания. Одним из таких открытий стало невероятное свечение летучих мышей. Хотя это может звучать как элемент фантастического фильма, факт того, что некоторые виды летучих мышей светятся в темноте, оказался реальностью. Исследования, проведенные учеными из Университета Джорджии, раскрыли этот загадочный феномен, который теперь заставляет нас пересматривать привычные представления о природе этих животных.

Светящиеся летучие мыши ночью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Светящиеся летучие мыши ночью

Открытие

Исследование, в ходе которого был зафиксирован этот эффект, началось благодаря студентке Бриане Роберсон. Вдохновленная предыдущими открытиями флуоресценции у летяги, она решила изучить, могут ли другие млекопитающие, в частности летучие мыши, демонстрировать подобные свойства. В 2019 году ученые впервые обнаружили, что летяги светятся под ультрафиолетом, и это открытие стало настоящей сенсацией. Роберсон, решив проверить, есть ли такой эффект у других видов, выбрала для исследования шесть разных типов летучих мышей.

Используя ультрафиолетовую лампу, ученая осветила крылья и лапки 60 экземпляров летучих мышей в темной комнате. И вот результат — каждый экземпляр засиял мягким зеленым светом, что стало настоящим сюрпризом для исследователей. Это открытие стало первым зафиксированным случаем флуоресценции летучих мышей в Северной Америке.

Вопросы без ответов

Понимание того, зачем летучие мыши могут излучать свет, пока остается загадкой. Ученые предложили несколько гипотез, чтобы объяснить это явление, но ни одна из них пока не дает окончательного ответа. Первая гипотеза предполагала, что свечение помогает летучим мышам маскироваться в листве, где они проводят свои дневные часы. Однако исследования показали, что длина волны их свечения не совпадает с цветом хлорофилла растений, что исключает эту теорию.

Второе объяснение заключалось в различии между самцами и самками летучих мышей. Однако, как выяснилось, все особи, независимо от пола, светятся одинаково. Это открытие также оспорило вторую гипотезу. Более того, ученые даже не исключают, что свечение может быть эволюционным артефактом, который утратил свою исходную функцию. Возможно, флуоресценция помогает летучим мышам в коммуникации, ориентировании или даже отпугивании хищников.

Свечение у других млекопитающих: расширяя горизонты

Интересно, что свечение не является уникальной особенностью только летучих мышей. На данный момент более 200 видов млекопитающих, включая опоссумов, кроликов и других животных, также проявляют флуоресценцию. Это открытие наводит на мысль, что способность к свечению может быть унаследована от общего предка всех современных млекопитающих. Со временем этот феномен мог исчезнуть у многих видов, но у некоторых животных он сохранился до наших дней.

Загадка природы

Несмотря на все гипотезы, точного ответа на вопрос, зачем летучим мышам светиться, пока нет.

"Мы пока не знаем, зачем они светятся. Но чем больше узнаем, тем яснее одно — природа любит оставлять нам загадки", — отметил профессор Стивен Каслберри.

Так или иначе, ученые продолжают исследовать этот необычный феномен. С каждым новым открытием они все больше убеждаются, что природа полна неразгаданных тайн, и многие из них ждут своего ответа. Возможно, в будущем мы сможем понять, какое значение флуоресценция имеет для этих удивительных существ и другие животные, обладающие подобным свойством.

Интересные факты о флуоресценции

  1. Летучие мыши, которые светятся, могут оказаться важным элементом в изучении ночных экосистем.
  2. Свечение, вероятно, является эволюционным пережитком, сохранившимся до наших дней.
  3. Хотя большинство млекопитающих не светятся, более 200 видов, включая кроликов и опоссумов, обладают подобной способностью.

Исторический контекст

Флуоресценция у животных не новость для науки. Она была зафиксирована еще в конце 19 века, но стала активно исследоваться только в последние десятилетия. В 2019 году ученые обнаружили, что летяги, находящиеся в родстве с летучими мышами, обладают тем же свойством. Это открытие стало отправной точкой для более широких исследований, охватывающих множество видов животных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
