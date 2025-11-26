Голуби с мозгом под контролем: как нейроинтерфейсы делают птиц независимыми беспилотниками

В России испытали голубей-биодронов с нейроинтерфейсами — Neiry

Недавнее открытие в области биотехнологий в России привлекло внимание научного сообщества и общественности: госкорпорация Neiry успешно провела испытания первой в мире стаи голубей-биодронов, оснащённых нейроинтерфейсами. Эти птицы продемонстрировали удивительную способность не только летать, но и возвращаться в свою лабораторию без постороннего вмешательства, сообщила пресс-служба компании 25 ноября 2025 года. Это открытие открывает новые горизонты для применения живых существ в высокотехнологичных системах мониторинга и разведки.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr SG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Голубь

Что такое биодроны

Биодроны представляют собой уникальную технологию, которая, в отличие от традиционных беспилотников, использует живых существ, обладающих своими природными характеристиками. Главное преимущество таких биодронов — это отсутствие необходимости в аккумуляторах или других источниках энергии. Птицы питаются природным образом и могут работать гораздо дольше, чем их механические аналоги. Это делает их идеальными кандидатами для использования в условиях, где важно минимизировать зависимость от технологических ресурсов и увеличить продолжительность работы.

Компания Neiry продемонстрировала эффективность этой технологии с помощью голубей, оснащённых нейроинтерфейсами, которые позволяют управлять их движением на расстоянии. Испытания, проведённые в Москве, показали, что эти птицы способны не только самостоятельно вылетать, но и возвращаться в лабораторию, следуя заданному маршруту. В будущем такие системы могут быть использованы для наблюдения за различными объектами инфраструктуры, такими как линии электропередач, газораспределительные узлы, а также для решения задач, требующих мобильности и автономности.

Преимущества биодронов

Одним из ключевых преимуществ биодронов является их высокая автономность. В отличие от классических беспилотных летательных аппаратов, которые нуждаются в зарядке или замене аккумуляторов, биодроны могут летать на протяжении долгого времени, питаясь естественным образом. Это открывает новые возможности для их использования в удалённых и труднодоступных местах, где традиционные дроновые системы не могут работать с той же эффективностью.

Кроме того, использование живых существ позволяет снизить затраты на обслуживание и улучшить экологичность мониторинга. Птицы могут работать в самых разных условиях, не требуя частой замены батарей или технического обслуживания, что делает их более эффективными для долгосрочных операций.

Как работают биодроны

В отличие от обычных дронов, чипированные голуби получают команды через нейроинтерфейс, который позволяет направлять их движения. Эти устройства не влияют на их естественное поведение, а наоборот, лишь усиливают возможности управления. Несмотря на это, птицы остаются абсолютно независимыми в своём поведении, что позволяет им продолжать свою естественную жизнь, не страдая от вмешательства в экосистему. Птицы с имплантами сохраняют продолжительность жизни и способность к миграции, как и их дикие сородичи.

Технология, используемая для управления биодронами, является достаточно универсальной. В будущем, помимо голубей, для различных задач могут использоваться другие виды птиц. Например, для мониторинга больших территорий или для более сложных условий могут быть использованы вороны, а для прибрежных районов — чайки. Для наблюдения за морскими акваториями можно использовать альбатросов, которые могут летать на очень больших расстояниях и обеспечивать бесперебойную связь с базой.

"Импланты не вмешиваются в естественную жизнь птиц. Они продолжают вести обычный образ жизни, а их продолжительность остаётся такой же, как у диких сородичей", — пояснил основатель Neiry Александр Панов.

Будущее технологии и возможности применения

Биодроны открывают множество возможностей для применения в различных сферах, таких как охрана природных территорий, защита инфраструктуры, а также для научных исследований. Кроме того, биодроны могут быть использованы в качестве "живых датчиков" для мониторинга загрязнений, изменения климата и других экологических процессов.

Одной из наиболее перспективных областей использования биодронов является мониторинг линий электропередач, особенно в труднодоступных районах, где необходимо оперативно отслеживать состояние инфраструктуры. Голуби и другие птицы могут летать по заранее заданным маршрутам и контролировать состояния объектов без необходимости в сложной технике или дорогих датчиках.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы 1. Высокая автономность и длительность работы без зарядки. 1. Ограниченное количество доступных видов птиц для разных задач. 2. Минимальные затраты на обслуживание и эксплуатацию. 2. Необходимость в чипировании и внедрении нейроинтерфейсов, что может вызвать этические вопросы. 3. Экологичность и возможность использования в удалённых местах. 3. Зависят от естественного поведения птиц, что может ограничивать контроль в некоторых ситуациях.

Мифы и правда

Миф: биодроны заменят все традиционные дроны.

биодроны заменят все традиционные дроны. Правда: биодроны имеют свои уникальные преимущества, но они не могут полностью заменить механические дроны, особенно для выполнения высокотехнологичных задач.

биодроны имеют свои уникальные преимущества, но они не могут полностью заменить механические дроны, особенно для выполнения высокотехнологичных задач. Миф: биодроны нарушают экосистему.

биодроны нарушают экосистему. Правда: все устройства, использующие живых существ, разрабатываются с учётом сохранения естественного поведения животных. Птицы продолжают вести нормальную жизнь, не страдая от имплантов.

все устройства, использующие живых существ, разрабатываются с учётом сохранения естественного поведения животных. Птицы продолжают вести нормальную жизнь, не страдая от имплантов. Миф: биодроны — это устаревшая технология.

биодроны — это устаревшая технология. Правда: напротив, биодроны — это новаторская технология, которая открывает множество новых возможностей для мониторинга и исследований.

Исторический контекст

Технология нейроинтерфейсов активно развивается с начала 2000-х годов, и её применение в биодронах стало новым шагом в эволюции беспилотных технологий.

Применение живых существ для выполнения технологических задач изучалось ещё в середине 20 века, однако только в последние десятилетия были разработаны эффективные методы управления.

В ближайшие годы предполагается дальнейшее развитие этой технологии, что откроет новые возможности для применения биодронов в различных отраслях.

Интересные факты

Биодроны могут работать гораздо дольше своих механических аналогов, так как питаются естественным образом. Голуби с нейроинтерфейсами могут выполнять задачи в самых разных условиях, от прибрежных зон до горных территорий. Биодроны не только полезны для мониторинга, но и могут быть использованы для научных исследований и экосистемных наблюдений.