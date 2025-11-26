Голуби с мозгом под контролем: как нейроинтерфейсы делают птиц независимыми беспилотниками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
9:06
Зоосфера

Недавнее открытие в области биотехнологий в России привлекло внимание научного сообщества и общественности: госкорпорация Neiry успешно провела испытания первой в мире стаи голубей-биодронов, оснащённых нейроинтерфейсами. Эти птицы продемонстрировали удивительную способность не только летать, но и возвращаться в свою лабораторию без постороннего вмешательства, сообщила пресс-служба компании 25 ноября 2025 года. Это открытие открывает новые горизонты для применения живых существ в высокотехнологичных системах мониторинга и разведки.

Голубь
Фото: commons.wikimedia.org by Mr SG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голубь

Что такое биодроны

Биодроны представляют собой уникальную технологию, которая, в отличие от традиционных беспилотников, использует живых существ, обладающих своими природными характеристиками. Главное преимущество таких биодронов — это отсутствие необходимости в аккумуляторах или других источниках энергии. Птицы питаются природным образом и могут работать гораздо дольше, чем их механические аналоги. Это делает их идеальными кандидатами для использования в условиях, где важно минимизировать зависимость от технологических ресурсов и увеличить продолжительность работы.

Компания Neiry продемонстрировала эффективность этой технологии с помощью голубей, оснащённых нейроинтерфейсами, которые позволяют управлять их движением на расстоянии. Испытания, проведённые в Москве, показали, что эти птицы способны не только самостоятельно вылетать, но и возвращаться в лабораторию, следуя заданному маршруту. В будущем такие системы могут быть использованы для наблюдения за различными объектами инфраструктуры, такими как линии электропередач, газораспределительные узлы, а также для решения задач, требующих мобильности и автономности.

Преимущества биодронов

Одним из ключевых преимуществ биодронов является их высокая автономность. В отличие от классических беспилотных летательных аппаратов, которые нуждаются в зарядке или замене аккумуляторов, биодроны могут летать на протяжении долгого времени, питаясь естественным образом. Это открывает новые возможности для их использования в удалённых и труднодоступных местах, где традиционные дроновые системы не могут работать с той же эффективностью.

Кроме того, использование живых существ позволяет снизить затраты на обслуживание и улучшить экологичность мониторинга. Птицы могут работать в самых разных условиях, не требуя частой замены батарей или технического обслуживания, что делает их более эффективными для долгосрочных операций.

Как работают биодроны

В отличие от обычных дронов, чипированные голуби получают команды через нейроинтерфейс, который позволяет направлять их движения. Эти устройства не влияют на их естественное поведение, а наоборот, лишь усиливают возможности управления. Несмотря на это, птицы остаются абсолютно независимыми в своём поведении, что позволяет им продолжать свою естественную жизнь, не страдая от вмешательства в экосистему. Птицы с имплантами сохраняют продолжительность жизни и способность к миграции, как и их дикие сородичи.

Технология, используемая для управления биодронами, является достаточно универсальной. В будущем, помимо голубей, для различных задач могут использоваться другие виды птиц. Например, для мониторинга больших территорий или для более сложных условий могут быть использованы вороны, а для прибрежных районов — чайки. Для наблюдения за морскими акваториями можно использовать альбатросов, которые могут летать на очень больших расстояниях и обеспечивать бесперебойную связь с базой.

"Импланты не вмешиваются в естественную жизнь птиц. Они продолжают вести обычный образ жизни, а их продолжительность остаётся такой же, как у диких сородичей", — пояснил основатель Neiry Александр Панов.

Будущее технологии и возможности применения

Биодроны открывают множество возможностей для применения в различных сферах, таких как охрана природных территорий, защита инфраструктуры, а также для научных исследований. Кроме того, биодроны могут быть использованы в качестве "живых датчиков" для мониторинга загрязнений, изменения климата и других экологических процессов.

Одной из наиболее перспективных областей использования биодронов является мониторинг линий электропередач, особенно в труднодоступных районах, где необходимо оперативно отслеживать состояние инфраструктуры. Голуби и другие птицы могут летать по заранее заданным маршрутам и контролировать состояния объектов без необходимости в сложной технике или дорогих датчиках.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
1. Высокая автономность и длительность работы без зарядки. 1. Ограниченное количество доступных видов птиц для разных задач.
2. Минимальные затраты на обслуживание и эксплуатацию. 2. Необходимость в чипировании и внедрении нейроинтерфейсов, что может вызвать этические вопросы.
3. Экологичность и возможность использования в удалённых местах. 3. Зависят от естественного поведения птиц, что может ограничивать контроль в некоторых ситуациях.

Мифы и правда

  • Миф: биодроны заменят все традиционные дроны.
  • Правда: биодроны имеют свои уникальные преимущества, но они не могут полностью заменить механические дроны, особенно для выполнения высокотехнологичных задач.
  • Миф: биодроны нарушают экосистему.
  • Правда: все устройства, использующие живых существ, разрабатываются с учётом сохранения естественного поведения животных. Птицы продолжают вести нормальную жизнь, не страдая от имплантов.
  • Миф: биодроны — это устаревшая технология.
  • Правда: напротив, биодроны — это новаторская технология, которая открывает множество новых возможностей для мониторинга и исследований.

Исторический контекст

  • Технология нейроинтерфейсов активно развивается с начала 2000-х годов, и её применение в биодронах стало новым шагом в эволюции беспилотных технологий.
  • Применение живых существ для выполнения технологических задач изучалось ещё в середине 20 века, однако только в последние десятилетия были разработаны эффективные методы управления.
  • В ближайшие годы предполагается дальнейшее развитие этой технологии, что откроет новые возможности для применения биодронов в различных отраслях.

Интересные факты

  1. Биодроны могут работать гораздо дольше своих механических аналогов, так как питаются естественным образом.
  2. Голуби с нейроинтерфейсами могут выполнять задачи в самых разных условиях, от прибрежных зон до горных территорий.
  3. Биодроны не только полезны для мониторинга, но и могут быть использованы для научных исследований и экосистемных наблюдений.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
