Преданность обернулась гибелью: попытка спасти собаку завела людей в подземный тупик

Собака привела людей в ловушку в лесу — профессор Медведев

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Неожиданная деталь в многонедельной истории исчезновения семьи Усольцевых вновь привлекла внимание к Кутурчинскому Белогорью. Речь идёт о версии, которую предложил доктор биологических наук Леонид Медведев. Почти два месяца поисковые группы, оснащённые дронами, вертолётами и альпинистским снаряжением, обследуют территорию, но никаких следов людей с маленьким ребёнком так и не найдено.

Фото: Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака в пне

След исчезнувшей семьи

Профессор напоминает, что семья пропала в конце сентября, когда отправилась в район Кутурчинского хребта. По словам специалистов, прочёсывание леса не дало результата: не обнаружено ни вещей, ни костровищ, ни следов стоянок. Следствие исключило криминальный характер исчезновения, а гипотеза о бегстве за границу отпала после проверки документов. Внутри этой неопределённости исследователи ищут объяснения, сопоставляя особенности местности и поведение людей в экстремальной ситуации.

Медведев вспоминает, что хорошо знает Белогорье с молодости, когда много ходил там пешком. Он подчёркивает, что эта территория изрезана старыми промышленными выработками времён золотодобычи XIX века. Большинство таких шурфов достигают десятиметровой глубины и давно заросли кустарником, превращаясь в ловушки, которые сложно заметить даже опытному человеку, как сообщает издание VSE42.Ru.

Ловушка вековой давности

Учёный обращает внимание на вопрос: как группа могла одновременно попасть в подобный шурф, если они не располагаются прямо на тропах. Ключ, по его мнению, связан с собакой, сопровождавшей Усольцевых. Профессор полагает, что животное могло броситься за птицей или мелким зверем, не видя далеко перед собой, и угодить в одну из скрытых ям.

"Домашняя собака, короткие лапы, не позволяющие видеть вперед сколько-нибудь далеко. Но она заметила птицу, зверушку, и что ей дорога — вперед за добычей. Итог: оказалась в яме", — сказал эксперт Леонид Медведев.

Он добавил, что бросить питомца владельцы вряд ли смогли, поэтому попытались спуститься вслед, и это поставило их в безвыходное положение. По словам профессора, первым, вероятно, полез Сергей Усольцев, а затем остальные оказались рядом с ним, лишённые возможности выбраться.

Где могли сохраниться старые выработки

Медведев отмечает, что искать подобные шахтные остатки следует вблизи населённого пункта, у самой кромки леса, в направлении Минеи или расположенных там ручьёв. Именно эти зоны когда-то активно разрабатывались старателями, и именно там могли сохраниться шурфы, скрытые листвой и временем. Учёный не исключает, что случайная находка или работа поисковиков весной позволит обнаружить старые выработки и разобраться, что произошло с семьёй.