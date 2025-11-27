Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Милые морды, стальные челюсти: породы собак, сила укуса которых сравнима с давлением хищников

Итальянский кане корсо фиксирует укус 700 PSI — PETBOOK
8:57
Зоосфера

Некоторые собаки выглядят мягкими и плюшевыми, но в их челюстях скрыта сила, с которой они играючи ломают кости. Измерения показывают: отдельные породы кусаются мощнее, чем лев, и при этом способны быть надёжными семейными питомцами. Всё зависит не от цифр в таблице, а от того, какая ответственность на хозяине и как выстроено воспитание собаки.

Тибетский мастиф
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тибетский мастиф

Что такое сила укуса и как её измеряют

Под силой укуса понимают давление, которое челюсти оказывают на поверхность в момент сжатия. Чаще всего его измеряют в фунтах на квадратный дюйм (psi, "фунтах на квадратный дюйм"), то есть считают, сколько фунтов приходится на небольшую площадь контакта.

У человека в среднем это примерно 80 килограммов на квадратный сантиметр — вполне достаточно, чтобы разгрызть орех, но не сопоставимо с тем, что показывают крупные собаки.

У собак действует общий принцип: чем мощнее тело и развитее мускулатура, тем сильнее хватка. Но есть исключения: некоторые среднего размера породы кусаются гораздо сильнее, чем ожидаешь по их весу. Именно такие "челюстные гиганты" собраны в рейтинге PETBOOK, куда вошло одиннадцать пород.

Рейтинг пород с самой сильной силой укуса

11-10 места: начало списка

На одиннадцатом месте — бельгийская овчарка малинуа с показателем около 200 psi. Это умная служебная собака, которую используют в полиции и армии разных стран: у неё высокая обучаемость, и именно поэтому её сила укуса управляемая.

Чуть выше — чау-чау с примерно 220 psi. В Китае его называют "накачанной львиной собакой": это независимый, упрямый, но при правильном подходе преданный компаньон с очень характерной мимикой и плюшевой шерстью.

9-7 места: дружелюбные, но мощные

В диапазоне от 224 до 238 psi находятся сразу три породы:

  • голландская овчарка (примерно 224 psi) — активная, внимательная собака, которая хорошо ладит с детьми;
  • американский питбуль (около 235 psi) — игривый, общительный, с сильным телосложением и несправедливой репутацией;
  • немецкая овчарка (примерно 238 psi) — классика служебной и семейной собаки, ценимая за выносливость и послушание.

Все они наглядно показывают: сильная челюсть сама по себе не делает собаку агрессивной. Характер формируется воспитанием, социализацией и тем, как владелец выстраивает правила дома и на улице.

6-4 места: мышечная мощь и служебные корни

Начиная с шестого места, цифры становятся действительно впечатляющими. Американский бульдог развивает давление до 305 psi — примерно столько же, сколько леопард. Это крепкий, уверенный в себе пёс, который нуждается в активных прогулках, выдержке хозяина и чётких правилах.

Ротвейлер с показателем около 328 psi исторически ассоциируется с охраной и службой. Однако репутация "страшной" собаки далека от реальности: при грамотном обучении ротвейлер — уравновешенный, преданный и очень семейный пёс.

Ещё мощнее — крупные мастифы, которые могут достигать примерно 556 psi. При всей своей массивности они часто проявляют удивительное спокойствие и терпимость, особенно если с детства проходят социализацию и живут в предсказуемой обстановке.

3-2 места: элегантность и сила

Третью позицию делят две очень разные по характеру, но одинаково мощные породы: доберман и кавказская овчарка — оба с около 600 psi.

Доберман — стройный, элегантный, быстрый и внимательный. При уверенном владельце он становится надёжным защитником и тонко чувствует настроение людей.

Кавказская овчарка — крупный, серьёзный сторожевой пёс с сильным чувством территории. Ей особенно важно жить в руках человека, который понимает, что такое управление большой собакой и почему ранняя дрессировка обязательна.

На втором месте расположился Cane Corso Italiano — кане корсо с примерно 700 psi. Его мускулистое тело и массивная челюсть впечатляют, но в семье, где есть чёткие границы, этот пёс обычно проявляет мягкость, спокойствие и привязанность.

1 место: абсолютный рекорд

Бесспорный лидер списка — кангал. Турецкий сторожевой пёс достигает примерно 743 psi, то есть, по оценкам, кусается сильнее льва. Изначально его выводили для охраны стад от волков и медведей, поэтому у породы мощный инстинкт защиты. Сегодня кангалы, при должной дрессировке, становятся верными, спокойными компаньонами, которые внушают уважение одним своим видом.

Породы и их примерная сила укуса

Порода Примерная сила укуса (psi) Тип собаки
Бельгийская овчарка малинуа ~200 Служебная, спортивная
Чау-чау ~220 Компаньон, сторожевая
Голландская овчарка ~224 Служебная, пастушья
Американский питбуль ~235 Спортивная, компаньон
Немецкая овчарка ~238 Служебная, семейная
Американский бульдог ~305 Рабочая, охранная
Ротвейлер ~328 Охранная, семейная
Мастиф ~556 Крупная охранная
Доберман ~600 Служебная, охранная
Кавказская овчарка ~600 Сторожевая
Кане корсо ~700 Охранная, семейная
Кангал ~743 Сторожевая, пастушья

А что если…

…у вас уже есть сильная собака, но вы боитесь её силы укуса?
Начните с малого: восстановите базовые команды "ко мне", "рядом", "фу", подключите кинолога и постепенно наращивайте контроль через позитивную мотивацию.

FAQ

Как выбрать породу с сильной челюстью для семьи?
Ориентируйтесь не только на силу укуса, но и на темперамент, размеры, потребность в нагрузках. Лучше обсудить выбор с кинологом и заводчиком.

Сколько стоит содержание такой собаки?
Помимо стандартных расходов на корм, витамины и ветеринарные услуги, закладывайте бюджет на дрессировку, качественную амуницию и, при необходимости, страховку ответственности.

Что лучше: крупная охранная порода или более компактная, но сильная?
Нет универсального ответа. Для частного дома подойдёт крупная охранная собака, для города иногда удобнее средний по размеру, управляемый пёс. Главное — соответствие породы вашему образу жизни и готовность заниматься воспитанием.

Мифы и правда

  • Миф: высокая сила укуса автоматически делает собаку опасной.
    Правда: уровень опасности определяется не цифрами в psi, а воспитанием, управляемостью и адекватностью владельца.
  • Миф: все "сильные" породы агрессивны по природе.
    Правда: большинство таких собак выводились как рабочие и пастушьи, а не как бесконтрольные "боевые" животные.
  • Миф: хороший намордник и поводок решают всё.
    Правда: экипировка важна, но без дрессировки и социализации она не заменит работу с поведением.

Три интересных факта

  1. По некоторым оценкам, у кангала сила укуса может превышать показатели многих крупных хищников, включая отдельных больших кошек.

  2. Ряд служебных пород с сильной челюстью активно используют в спасательных и поисковых операциях — там ценится не сила укуса, а обучаемость.

  3. Во многих странах для некоторых пород с высокой силой укуса действуют специальные тесты на характер и управляемость.

Исторический контекст

  1. Пастушьи и сторожевые собаки с сильной челюстью веками использовались для защиты стад от хищников, когда не существовало современных средств безопасности.

  2. С развитием городов и частной собственности такие породы стали активно переходить в охрану домов и предприятий, заменяя собой сигнализацию и камеры.

  3. Сегодня роль этих собак меняется: они всё чаще становятся не только рабочими помощниками, но и полноправными членами семьи, а акцент смещается на воспитание и ответственное владение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
