Зима испытывает их на прочность: семь пород собак, которым холод наносит удар по здоровью

Мелкие породы собак сильнее подвержены переохлаждению — ветеринар Лия Каллаган

С наступлением холодов многие владельцы собак замечают, что их питомцы ведут себя иначе: быстрее устают, дрожат или не хотят выходить на прогулку. Для некоторых пород и возрастных групп зима действительно становится испытанием, и им требуется больше внимания. Особенно это касается худощавых собак с короткой шерстью, миниатюрных питомцев, щенков и возрастных животных — у всех них хуже выражена естественная терморегуляция. Чтобы сезон морозов прошёл спокойно, важно заранее знать, какие признаки указывают на переохлаждение и как помочь собаке сохранить тепло.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака зимой в парке

Какие собаки сильнее всего чувствуют холод

Зима по-разному влияет на собак, и тип шерсти, возраст, активность и физиология здесь играют ключевую роль. Одни спокойно гуляют в минус десять, другие начинают дрожать уже при плюс пяти.

Худощавые породы с короткой шерстью

Уиппеты, грейхаунды, выжлы и боксёры почти лишены подшёрстка и подкожного жира, поэтому остывают значительно быстрее. Их мышцы напряжены при малейшем понижении температуры, и они первыми реагируют на мороз.

"Все собаки разные. Хаски может чувствовать себя комфортно морозным утром, в то время как уиппет или терьер могут начать дрожать после короткой прогулки. Нужно знать свою собаку и наблюдать за её реакцией", — сказала ветеринарная медсестра Лия Каллаган.

"Этим собакам часто требуется подстилка, когда температура опускается примерно до 10 °C, чтобы предотвратить быструю потерю тепла и скованность мышц".

Мелкие и карликовые породы

Чихуахуа, той-терьеры и йорки из-за маленького веса теряют тепло почти мгновенно. Им необходим тёплый комбинезон и защита лап при выходе на улицу.

"С понижением температуры некоторые собаки чувствуют себя хуже, чем другие, особенно представители мелких пород, пожилые собаки или те, у кого короткая шерсть. Они полагаются на нас…", — сказала Лия.

Щенки

У малышей ещё не сформированы механизмы удержания тепла. Им тяжело долго гулять, а на ветер они реагируют сильнее взрослых животных.

Пожилые собаки и животные с проблемами суставов

С возрастом ухудшается кровообращение и увеличивается скованность мышц, а холод усиливает дискомфорт.

"У пожилых собак и собак, страдающих артритом, холодная погода усиливает боль… Качественная одежда является частью лечения", — пояснила Лия.

Собаки в сырую или ветреную погоду

Даже густая шерсть теряет свои свойства, если она мокрая, поэтому крупным породам также требуется защита от дождя.

"В сырую или ветреную погоду даже собаки с отличной естественной теплоизоляцией могут переохладиться…", — отметила Лия.

Собаки, теряющие аппетит или активность зимой

Часть энергии уходит на поддержание температуры тела, поэтому питомцы устают быстрее и могут нуждаться в более питательном рационе.

Если собака подаёт сигналы

Признаки переохлаждения универсальны для всех пород: дрожь, сутулая поза, высоко поднятые лапы, стремление к хозяину, нежелание идти вперёд.

"Когда температура падает, даже небольшие изменения в поведении могут о многом рассказать…", — сказала Лия.

Группы собак и их чувствительность к холоду

Категория Основная уязвимость Что требуется Худощавые породы Быстрая потеря тепла Тёплая одежда, короткие прогулки Мелкие породы Малый вес, слабая терморегуляция Комбинезоны, обувь Щенки Недостаточный теплообмен Частые короткие выходы Пожилые собаки Скованность, артрит Тёплая подстилка, поддержка суставов Активные крупные породы Намокание шерсти Влагозащита Низкоактивные собаки Энергозатраты на тепло Высокобелковое питание

Пошаговый план зимней защиты собаки

Одевайте собаку перед прогулкой в тёплый жилет или комбинезон. Используйте бальзам для лап и защитные кремы от реагентов. Берите полотенце, чтобы вытереть шерсть сразу после выхода на улицу. Поддерживайте питание за счёт продуктов с повышенной калорийностью — свежего корма, добавок омега-3. Подогревайте еду до комнатной температуры. Уберите лежанку с пола и поставьте её подальше от дверных проёмов и сквозняков.

А что если…

…собака категорически отказывается от одежды? Попробуйте облегчённые модели-майки или попоны: они меньше стесняют движения, но сохраняют тепло.

…питомец дрожит даже дома? Стоит проверить подстилку, утеплить пол (например, ковриком из изолона) и усилить питание.

…вы живёте в квартире на первом этаже? Возможно, температура пола ниже нормы, и понадобится дополнительная подложка для лежанки.

FAQ

Как выбрать зимнюю одежду для собаки?

Главный критерий — плотная ткань, защита груди и комфортная посадка. Для дождя выбирайте модели с мембраной.

Сколько стоит тёплый комбинезон?

В среднем от 1500 до 6000 руб. Цена зависит от утеплителя, бренда и размера.

Что лучше — ботинки или бальзам для лап?

Ботинки надёжнее, но подойдут не всем. Бальзам — универсальное решение, особенно для коротких прогулок.

Мифы и правда

Миф: крупным собакам одежда не нужна.

Правда: при намокании шерсти даже лабрадоры переохлаждаются.

Правда: не у всех пород развит подшёрсток, и они полностью зависят от условий среды.

Правда: дрожь — сигнал к сокращению прогулки.

Интересные факты

У некоторых хортов сердечный ритм замедляется на холоде быстрее, чем у других пород. Комфортная температура для большинства собак — от +15 до +20 °C. Собаки с тёмной шерстью медленнее теряют тепло, чем светлые.

Исторический контекст

Первые собачьи попоны появились ещё в XIX веке и использовались охотниками. Служебных собак в холодных регионах одевали ещё до появления современных утеплителей. Раздельные зимние ботинки для собак начали производить массово лишь в 1980-х.