Зима испытывает их на прочность: семь пород собак, которым холод наносит удар по здоровью

С наступлением холодов многие владельцы собак замечают, что их питомцы ведут себя иначе: быстрее устают, дрожат или не хотят выходить на прогулку. Для некоторых пород и возрастных групп зима действительно становится испытанием, и им требуется больше внимания. Особенно это касается худощавых собак с короткой шерстью, миниатюрных питомцев, щенков и возрастных животных — у всех них хуже выражена естественная терморегуляция. Чтобы сезон морозов прошёл спокойно, важно заранее знать, какие признаки указывают на переохлаждение и как помочь собаке сохранить тепло.
Зима по-разному влияет на собак, и тип шерсти, возраст, активность и физиология здесь играют ключевую роль. Одни спокойно гуляют в минус десять, другие начинают дрожать уже при плюс пяти.
Уиппеты, грейхаунды, выжлы и боксёры почти лишены подшёрстка и подкожного жира, поэтому остывают значительно быстрее. Их мышцы напряжены при малейшем понижении температуры, и они первыми реагируют на мороз.
"Все собаки разные. Хаски может чувствовать себя комфортно морозным утром, в то время как уиппет или терьер могут начать дрожать после короткой прогулки. Нужно знать свою собаку и наблюдать за её реакцией", — сказала ветеринарная медсестра Лия Каллаган.
"Этим собакам часто требуется подстилка, когда температура опускается примерно до 10 °C, чтобы предотвратить быструю потерю тепла и скованность мышц".
Чихуахуа, той-терьеры и йорки из-за маленького веса теряют тепло почти мгновенно. Им необходим тёплый комбинезон и защита лап при выходе на улицу.
"С понижением температуры некоторые собаки чувствуют себя хуже, чем другие, особенно представители мелких пород, пожилые собаки или те, у кого короткая шерсть. Они полагаются на нас…", — сказала Лия.
У малышей ещё не сформированы механизмы удержания тепла. Им тяжело долго гулять, а на ветер они реагируют сильнее взрослых животных.
С возрастом ухудшается кровообращение и увеличивается скованность мышц, а холод усиливает дискомфорт.
"У пожилых собак и собак, страдающих артритом, холодная погода усиливает боль… Качественная одежда является частью лечения", — пояснила Лия.
Даже густая шерсть теряет свои свойства, если она мокрая, поэтому крупным породам также требуется защита от дождя.
"В сырую или ветреную погоду даже собаки с отличной естественной теплоизоляцией могут переохладиться…", — отметила Лия.
Часть энергии уходит на поддержание температуры тела, поэтому питомцы устают быстрее и могут нуждаться в более питательном рационе.
Признаки переохлаждения универсальны для всех пород: дрожь, сутулая поза, высоко поднятые лапы, стремление к хозяину, нежелание идти вперёд.
"Когда температура падает, даже небольшие изменения в поведении могут о многом рассказать…", — сказала Лия.
|Категория
|Основная уязвимость
|Что требуется
|Худощавые породы
|Быстрая потеря тепла
|Тёплая одежда, короткие прогулки
|Мелкие породы
|Малый вес, слабая терморегуляция
|Комбинезоны, обувь
|Щенки
|Недостаточный теплообмен
|Частые короткие выходы
|Пожилые собаки
|Скованность, артрит
|Тёплая подстилка, поддержка суставов
|Активные крупные породы
|Намокание шерсти
|Влагозащита
|Низкоактивные собаки
|Энергозатраты на тепло
|Высокобелковое питание
Одевайте собаку перед прогулкой в тёплый жилет или комбинезон.
Используйте бальзам для лап и защитные кремы от реагентов.
Берите полотенце, чтобы вытереть шерсть сразу после выхода на улицу.
Поддерживайте питание за счёт продуктов с повышенной калорийностью — свежего корма, добавок омега-3.
Подогревайте еду до комнатной температуры.
Уберите лежанку с пола и поставьте её подальше от дверных проёмов и сквозняков.
…собака категорически отказывается от одежды? Попробуйте облегчённые модели-майки или попоны: они меньше стесняют движения, но сохраняют тепло.
…питомец дрожит даже дома? Стоит проверить подстилку, утеплить пол (например, ковриком из изолона) и усилить питание.
…вы живёте в квартире на первом этаже? Возможно, температура пола ниже нормы, и понадобится дополнительная подложка для лежанки.
Как выбрать зимнюю одежду для собаки?
Главный критерий — плотная ткань, защита груди и комфортная посадка. Для дождя выбирайте модели с мембраной.
Сколько стоит тёплый комбинезон?
В среднем от 1500 до 6000 руб. Цена зависит от утеплителя, бренда и размера.
Что лучше — ботинки или бальзам для лап?
Ботинки надёжнее, но подойдут не всем. Бальзам — универсальное решение, особенно для коротких прогулок.
У некоторых хортов сердечный ритм замедляется на холоде быстрее, чем у других пород.
Комфортная температура для большинства собак — от +15 до +20 °C.
Собаки с тёмной шерстью медленнее теряют тепло, чем светлые.
Первые собачьи попоны появились ещё в XIX веке и использовались охотниками.
Служебных собак в холодных регионах одевали ещё до появления современных утеплителей.
Раздельные зимние ботинки для собак начали производить массово лишь в 1980-х.
