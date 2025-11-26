Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи углубились в прошлое этого французского города
На появление газообразования влияет фаза менструального цикла — диетолог
Древние люди держали волков на этом острове — версии учёных
Одна царапина на крыле сорвала отпуск 247 пассажирам рейса из Уфы в Санью
Возлюбленная Тимати похвасталась новым дорогостоящим кольцом
Горячий радиатор не греет комнату из-за меблировки — malatec.cz
Сервисный режим дворников зимой предотвращает их примерзание
Гратен из трески в сливочном соусе получается очень нежным — кулинары
Вику Цыганову возмутил скандал, связанный с шуткой Безрукова

Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель

Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
6:46
Зоосфера

История дунклеостея — одного из самых ужасающих хищников, когда-либо населявших океаны, — начинается задолго до появления динозавров. Этот морской гигант существовал в девонском периоде, около 400 миллионов лет назад, и его массивное тело было защищено костным панцирем. Палеонтологи относят его к плакодермам — древней группе бронированных рыб, чьи останки встречаются на территории Северной Америки, Европы и Африки.

Доисторическая хищная рыба
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Доисторическая хищная рыба

Впервые окаменелости дунклеостея были обнаружены в 1867 году любителем-палеонтологом Джеем Терреллом и его сыном на скалах у озера Эри в штате Огайо. Найденные фрагменты черепа произвели сенсацию: по размерам и строению они не имели аналогов. Позднее выяснилось, что это не просто крупная рыба, а один из самых страшных хищников, когда-либо существовавших.

Невозможная мощь древнего панцирного хищника

Дунклеостей был не просто крупным — он мог достигать длины более 9 метров и весить до 4 тонн. Но не размер делал его ужасающим. Его челюсти работали как гидравлические ножницы, способные развивать силу укуса до 11 000 фунтов (около 5 тонн). Вместо зубов у дунклеостея были острые костные пластины, которые самозатачивались при трении, превращая рот в настоящий режущий механизм.

"Челюсти дунклеостей производили самую большую потенциальную силу укуса среди всех ныне живущих или ископаемых рыб", — отмечается в исследовании журнала Biology Letters.

Он мог открывать пасть с молниеносной скоростью, создавая эффект всасывания, затягивая добычу прямо в глотку. Учёные считают, что в его рацион входили акулы, другие крупные рыбы и даже представители собственного вида. Это был абсолютный морской доминатор — до тех пор, пока не исчез.

Дунклеостей и современные морские хищники

Параметр Дунклеостей Большая белая акула Северная зелёная анаконда
Длина до 9 м до 6,5 м до 8 м
Вес до 4 т до 2 т до 250 кг
Среда обитания Девонские моря Современные океаны Пресные воды Южной Америки
Орудия охоты Костные лезвия, всасывание Зубы, скорость Обвитие, удушение
Период существования 419-359 млн лет назад Современность Современность

Почему исчез дунклеостей

Массовое вымирание, уничтожившее дунклеостеев, произошло около 359 миллионов лет назад и известно как Хангенбергское событие. Оно положило конец девонскому периоду и стерло с лица планеты до 80% всех видов.

"Возможно, причиной стала внезапная смена климата — переход от тёплого парникового к ледниковому", — пояснили учёные из Университета Кёльна в одном из исследований.

Резкое похолодание вызвало падение уровня кислорода в океанах. Панцирные рыбы, включая дунклеостея, нуждались в насыщенной кислородом воде и оказались не способны адаптироваться.

Некоторые гипотезы указывают на катастрофу космического масштаба: падение кометы, оставившей после себя Сильянское кольцо — гигантский кратер в Швеции. Удар мог вызвать цепную реакцию — потемнение атмосферы, гибель фитопланктона и разрушение всей пищевой цепочки.

Как учёные восстанавливают историю дунклеостея

  • Сбор окаменелостей: палеонтологи тщательно извлекают костные пластины из осадочных пород, не повредив структуру.
  • 3D-моделирование: сканирование черепов позволяет реконструировать форму челюстей и мышцы, чтобы понять механику укуса.
  • Химический анализ: исследование изотопов кальция помогает определить рацион рыбы.
  • Сравнение с современными видами: данные сопоставляют с поведением акул и других хищников для уточнения экосистемных связей.

А что если дунклеостей не вымер

Представьте океаны, где плавают четырёхтонные панцирные чудовища с самозатачивающимися челюстями. Современные акулы и киты не имели бы шансов — экосистема выглядела бы совершенно иначе. Однако именно их исчезновение позволило более мелким рыбам и акулам занять пустующие ниши и эволюционировать в формы, которые мы знаем сегодня. Вымирание дунклеостея стало одновременно трагедией и началом новой эры морской жизни.

FAQ

Когда вымер дунклеостей

Около 359 миллионов лет назад, в конце девонского периода, во время Хангенбергского массового вымирания.

Сколько видов дунклеостея известно

Учёные описали не менее десяти видов, различающихся размерами и строением черепа.

Что делало его уникальным среди древних рыб

Костный панцирь, самозатачивающиеся пластины вместо зубов и рекордная сила укуса, сравнимая с укусом тираннозавра.

Мифы и правда

  • Миф: дунклеостей был крупнейшей рыбой всех времён.
    Правда: по длине его превосходили некоторые акулы, но по массе и силе укуса он не имел равных среди бронированных рыб.
  • Миф: он вымер из-за хищничества акул.
    Правда: акулы появились позже и не могли стать причиной исчезновения плакодерм.
  • Миф: все плакодермы исчезли одномоментно.
    Правда: некоторые родственные виды существовали ещё несколько миллионов лет после катастрофы.

3 интересных факта

  • Слово Dunkleosteus означает "кость Данкла" — в честь американского палеонтолога Дэвида Данкла.
  • При укусе дунклеостей создавал давление до 80 мегапаскалей — сопоставимое с ударом гидравлического пресса.
  • Его челюсти могли открываться менее чем за 1/50 секунды — быстрее, чем моргание человеческого глаза.

Исторический контекст

  • Девонский период называют "веком рыб" — именно тогда океаны впервые заселили крупные позвоночные.
  • Первые исследования дунклеостея начались в XIX веке, когда палеонтология ещё не имела современных методов датировки.
  • Лишь в XXI веке 3D-моделирование позволило уточнить, что древний гигант был короче, чем предполагалось, но от этого не менее грозен.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
ЭДНК впервые выявила следы миниатюрных акул-молотов в прибрежных водах — Карденьоса
Наука и техника
ЭДНК впервые выявила следы миниатюрных акул-молотов в прибрежных водах — Карденьоса
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Возлюбленная Тимати похвасталась новым дорогостоящим кольцом
Горячий радиатор не греет комнату из-за меблировки — malatec.cz
Сервисный режим дворников зимой предотвращает их примерзание
Гратен из трески в сливочном соусе получается очень нежным — кулинары
Вику Цыганову возмутил скандал, связанный с шуткой Безрукова
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Добавление 10% молока снижает пользу чая для сосудов по данным European Heart Journal
Отсутствует польза от китайской поддельной икры — диетолог Анна Гончарова
Восточные равнинные гориллы — самые крупные приматы на Земле
Риск порчи утеплителя и проводки мышами подчеркнула агроном Шубина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.