Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель

История дунклеостея — одного из самых ужасающих хищников, когда-либо населявших океаны, — начинается задолго до появления динозавров. Этот морской гигант существовал в девонском периоде, около 400 миллионов лет назад, и его массивное тело было защищено костным панцирем. Палеонтологи относят его к плакодермам — древней группе бронированных рыб, чьи останки встречаются на территории Северной Америки, Европы и Африки.
Впервые окаменелости дунклеостея были обнаружены в 1867 году любителем-палеонтологом Джеем Терреллом и его сыном на скалах у озера Эри в штате Огайо. Найденные фрагменты черепа произвели сенсацию: по размерам и строению они не имели аналогов. Позднее выяснилось, что это не просто крупная рыба, а один из самых страшных хищников, когда-либо существовавших.
Дунклеостей был не просто крупным — он мог достигать длины более 9 метров и весить до 4 тонн. Но не размер делал его ужасающим. Его челюсти работали как гидравлические ножницы, способные развивать силу укуса до 11 000 фунтов (около 5 тонн). Вместо зубов у дунклеостея были острые костные пластины, которые самозатачивались при трении, превращая рот в настоящий режущий механизм.
"Челюсти дунклеостей производили самую большую потенциальную силу укуса среди всех ныне живущих или ископаемых рыб", — отмечается в исследовании журнала Biology Letters.
Он мог открывать пасть с молниеносной скоростью, создавая эффект всасывания, затягивая добычу прямо в глотку. Учёные считают, что в его рацион входили акулы, другие крупные рыбы и даже представители собственного вида. Это был абсолютный морской доминатор — до тех пор, пока не исчез.
|Параметр
|Дунклеостей
|Большая белая акула
|Северная зелёная анаконда
|Длина
|до 9 м
|до 6,5 м
|до 8 м
|Вес
|до 4 т
|до 2 т
|до 250 кг
|Среда обитания
|Девонские моря
|Современные океаны
|Пресные воды Южной Америки
|Орудия охоты
|Костные лезвия, всасывание
|Зубы, скорость
|Обвитие, удушение
|Период существования
|419-359 млн лет назад
|Современность
|Современность
Массовое вымирание, уничтожившее дунклеостеев, произошло около 359 миллионов лет назад и известно как Хангенбергское событие. Оно положило конец девонскому периоду и стерло с лица планеты до 80% всех видов.
"Возможно, причиной стала внезапная смена климата — переход от тёплого парникового к ледниковому", — пояснили учёные из Университета Кёльна в одном из исследований.
Резкое похолодание вызвало падение уровня кислорода в океанах. Панцирные рыбы, включая дунклеостея, нуждались в насыщенной кислородом воде и оказались не способны адаптироваться.
Некоторые гипотезы указывают на катастрофу космического масштаба: падение кометы, оставившей после себя Сильянское кольцо — гигантский кратер в Швеции. Удар мог вызвать цепную реакцию — потемнение атмосферы, гибель фитопланктона и разрушение всей пищевой цепочки.
Представьте океаны, где плавают четырёхтонные панцирные чудовища с самозатачивающимися челюстями. Современные акулы и киты не имели бы шансов — экосистема выглядела бы совершенно иначе. Однако именно их исчезновение позволило более мелким рыбам и акулам занять пустующие ниши и эволюционировать в формы, которые мы знаем сегодня. Вымирание дунклеостея стало одновременно трагедией и началом новой эры морской жизни.
Около 359 миллионов лет назад, в конце девонского периода, во время Хангенбергского массового вымирания.
Учёные описали не менее десяти видов, различающихся размерами и строением черепа.
Костный панцирь, самозатачивающиеся пластины вместо зубов и рекордная сила укуса, сравнимая с укусом тираннозавра.
Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.