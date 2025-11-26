Гиганты, правившие джунглями: самые массивные приматы Земли оказались реальностью, а не мифом

Восточные равнинные гориллы — самые крупные приматы на Земле

Самые крупные гориллы, когда-либо жившие на Земле, поражали размерами, но не фантастичностью — они не были сказочными чудовищами вроде Кинг-Конга, однако их мощь и вес внушали уважение даже опытным охотникам. Самый высокий известный экземпляр — самец, убитый в 1938 году недалеко от Алимбонго, в пределах нынешней Демократической Республики Конго. Его рост составлял 194 сантиметра.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Горилла

Рекорд по весу принадлежит другому самцу, добытому в 1929 году у озера Киву: он весил 219 килограммов. Существуют и менее подтверждённые свидетельства о гориллах массой до 267 килограммов, но их данные так и остались на уровне рассказов охотников.

В неволе эти животные становились ещё больше. Самец по кличке Нгаги, живший в зоопарке Сан-Диего, достиг невероятных 288 килограммов. Когда он умер в 1944 году, его назвали самым тяжёлым представителем вида. Все эти великаны принадлежали к восточному подвиду — к тем самым гориллам, которых сегодня можно встретить лишь в нескольких уголках Африки.

Два вида и четыре подвида

Современные учёные различают два вида горилл — западных (Gorilla gorilla) и восточных (Gorilla beringei). Каждый из них делится ещё на два подвида. Среди восточных выделяют горилл Грауэра, или восточных равнинных (G. b. graueri), и горных (G. b. beringei).

Эта классификация появилась лишь в 2001 году — слишком поздно, чтобы точно определить, к какому подвиду принадлежали старинные рекордсмены. Ранее их считали горными гориллами, но по нынешним данным речь почти наверняка идёт о гориллах Грауэра. Именно они признаны самыми крупными приматами, обитающими на Земле сегодня.

Невероятная мощь восточных равнинных горилл

Эти животные живут на востоке Демократической Республики Конго, преимущественно в густых и труднодоступных джунглях. Рост взрослого самца обычно варьируется от 150 до 180 сантиметров, а вес — от 100 до 200 килограммов. Для сравнения, средний мужчина в США весит около 90 килограммов и имеет рост примерно 175 сантиметров.

Отличие в пропорциях делает горилл не просто массивными, а колоссально сильными существами. Их мышцы занимают большую часть массы тела, в то время как жира у них всего около 20%. Для человека этот показатель выше, поэтому даже самые тяжёлые люди не обладают подобной мощью.

Восточные равнинные гориллы демонстрируют ярко выраженный половой диморфизм: самки весят не более 90 килограммов, а самцы-альфы — в два раза больше. Доминирующий самец управляет группой и имеет приоритет в спаривании, что объясняет, почему именно крупнейшие особи чаще становятся лидерами.

Сравнение видов

Категория Восточные равнинные гориллы Горные гориллы Западные гориллы Средний рост самца 1,7-1,8 м 1,6-1,7 м 1,5-1,7 м Средний вес самца 180-200 кг 140-160 кг 130-150 кг Среда обитания Влажные равнинные леса Конго Высокогорья Руанды и Уганды Низменности Центральной Африки Угрозы Браконьерство, вырубка лесов Туризм, болезни Потеря среды обитания

А что если…

А что если восточные гориллы исчезнут? Учёные предупреждают: экосистемы Конго изменятся необратимо. Эти приматы рассеивают семена, поддерживая естественное возобновление леса. Без них деревья будут уступать место кустарникам, а животные, зависящие от тенистых лесов, исчезнут следом. Потеря горилл — это не только исчезновение вида, но и обеднение целой экосферы, сообщает sciencing.com.

FAQ

Сколько восточных горилл осталось в природе

По оценкам МСОП, в дикой природе живёт не более 2600 взрослых особей.

Почему именно гориллы Грауэра считаются крупнейшими

Они имеют более развитую мускулатуру и живут в равнинных районах, где пища доступна круглый год.

Можно ли увидеть их вживую

Да, но только в рамках охраняемых сафари-туров в Конго, Руанду или Уганду, сопровождаемых рейнджерами.

Мифы и правда

Миф: гориллы опасны и часто нападают на людей.

Правда: большинство нападений происходит только при угрозе. Обычно они миролюбивы и избегают контакта.

Правда: различия между подвидами могут достигать десятков килограммов. Восточные равнинные — самые массивные.

Правда: из-за медленного размножения каждая потеря критична для популяции.

3 интересных факта

Серебристая полоса на спине самцов появляется к 12-15 годам и сигнализирует о зрелости.

Голосовой диапазон горилл включает более 20 типов звуков — от ворчания до "смеха".

Они способны использовать палки, чтобы измерять глубину воды перед переходом.

Исторический контекст

Первые научные описания горилл появились в XIX веке, но долгое время их путали с мифическими существами.

Массовое уничтожение началось в колониальный период, когда трофейная охота стала модным занятием.

В 1990-х годах гражданские конфликты в Конго окончательно разрушили многие охраняемые территории, что ускорило падение численности подвида.