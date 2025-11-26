Гиганты, правившие джунглями: самые массивные приматы Земли оказались реальностью, а не мифом

Самые крупные гориллы, когда-либо жившие на Земле, поражали размерами, но не фантастичностью — они не были сказочными чудовищами вроде Кинг-Конга, однако их мощь и вес внушали уважение даже опытным охотникам. Самый высокий известный экземпляр — самец, убитый в 1938 году недалеко от Алимбонго, в пределах нынешней Демократической Республики Конго. Его рост составлял 194 сантиметра.
Рекорд по весу принадлежит другому самцу, добытому в 1929 году у озера Киву: он весил 219 килограммов. Существуют и менее подтверждённые свидетельства о гориллах массой до 267 килограммов, но их данные так и остались на уровне рассказов охотников.
В неволе эти животные становились ещё больше. Самец по кличке Нгаги, живший в зоопарке Сан-Диего, достиг невероятных 288 килограммов. Когда он умер в 1944 году, его назвали самым тяжёлым представителем вида. Все эти великаны принадлежали к восточному подвиду — к тем самым гориллам, которых сегодня можно встретить лишь в нескольких уголках Африки.
Современные учёные различают два вида горилл — западных (Gorilla gorilla) и восточных (Gorilla beringei). Каждый из них делится ещё на два подвида. Среди восточных выделяют горилл Грауэра, или восточных равнинных (G. b. graueri), и горных (G. b. beringei).
Эта классификация появилась лишь в 2001 году — слишком поздно, чтобы точно определить, к какому подвиду принадлежали старинные рекордсмены. Ранее их считали горными гориллами, но по нынешним данным речь почти наверняка идёт о гориллах Грауэра. Именно они признаны самыми крупными приматами, обитающими на Земле сегодня.
Эти животные живут на востоке Демократической Республики Конго, преимущественно в густых и труднодоступных джунглях. Рост взрослого самца обычно варьируется от 150 до 180 сантиметров, а вес — от 100 до 200 килограммов. Для сравнения, средний мужчина в США весит около 90 килограммов и имеет рост примерно 175 сантиметров.
Отличие в пропорциях делает горилл не просто массивными, а колоссально сильными существами. Их мышцы занимают большую часть массы тела, в то время как жира у них всего около 20%. Для человека этот показатель выше, поэтому даже самые тяжёлые люди не обладают подобной мощью.
Восточные равнинные гориллы демонстрируют ярко выраженный половой диморфизм: самки весят не более 90 килограммов, а самцы-альфы — в два раза больше. Доминирующий самец управляет группой и имеет приоритет в спаривании, что объясняет, почему именно крупнейшие особи чаще становятся лидерами.
|Категория
|Восточные равнинные гориллы
|Горные гориллы
|Западные гориллы
|Средний рост самца
|1,7-1,8 м
|1,6-1,7 м
|1,5-1,7 м
|Средний вес самца
|180-200 кг
|140-160 кг
|130-150 кг
|Среда обитания
|Влажные равнинные леса Конго
|Высокогорья Руанды и Уганды
|Низменности Центральной Африки
|Угрозы
|Браконьерство, вырубка лесов
|Туризм, болезни
|Потеря среды обитания
А что если восточные гориллы исчезнут? Учёные предупреждают: экосистемы Конго изменятся необратимо. Эти приматы рассеивают семена, поддерживая естественное возобновление леса. Без них деревья будут уступать место кустарникам, а животные, зависящие от тенистых лесов, исчезнут следом. Потеря горилл — это не только исчезновение вида, но и обеднение целой экосферы, сообщает sciencing.com.
По оценкам МСОП, в дикой природе живёт не более 2600 взрослых особей.
