Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Netflix упал во время премьеры 5 сезона "Очень странных дел"
Переломные точки мозга выявлены в 9, 32, 66 и 83 года — исследователи
Митя Фомин рассказал о требованиях к организаторам концертов
Литопсы сформировали новые листья после линьки
Форсированный старт оживил двигатель при нулевом заряде АКБ
Вот как нужно хранить имбирь, чтобы он не терял аромат и жгучесть — диетологи
Певец Илья Гуров пристыдил уволенных танцоров Татьяны Булановой
Экспорт дизеля может возобновиться в ближайшее время — ЦЦИ
Испания включила Иос в список популярных направлений — Viajar

Дикая природа напомнила о себе на тропах Альп: крик птиц выдал незваного гостя в баварском лесу

Жительница Самерберга сообщила о встрече с бурым медведем — Bild
7:32
Зоосфера

Жители Баварии привыкли к спокойным прогулкам в предгорьях Альп, но время от времени регион напоминает, что дикая природа всё ещё рядом. Очередной повод для тревоги возник в Самерберге — женщина, гулявшая недалеко от Кимгауских Альп, столкнулась с неожиданной картиной. Она утверждает, что увидела медведя, поднявшегося на задние лапы. Несмотря на отсутствие фото- или видеодоказательств, история вызвала широкий резонанс и привлекла внимание к вопросу присутствия бурых медведей в регионе.

Медведь в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медведь в лесу

Как произошла встреча и что известно о случившемся

Женщина гуляла днём по окрестностям Самерберга, когда заметила странные звуки. Сначала её насторожили птицы — их поведение резко изменилось. Затем она увидела, по её словам, вертикально стоящего медведя на расстоянии примерно 200 ярдов.

"Потом ворона очень громко закричала, а потом я посмотрела, а потом я увидела медведя, стоящего в вертикальном положении, примерно в 200 ярдах от меня. А потом я побежала", — рассказала женщина.

Столкновение длилось несколько секунд, и у неё не было времени сделать снимок. Это значит, что официального подтверждения пока нет, но сама история легла в череду аналогичных сообщений, звучавших в регионе в последние годы, пишет Bild.

Где медведи встречаются чаще всего и почему они достигают Баварии

Регион Присутствие бурого медведя Комментарий
Северная Италия (Адамелло) Стабильная популяция Основной источник миграций
Австрия Случайные перемещения Животные используют горные переходы
Южная Бавария Эпизодические наблюдения Подтверждений мало, но сообщения повторяются
Альгой Последнее подтверждение — 2 года назад Частые дискуссии о безопасности

Как видно, Бавария находится на пути миграций отдельных животных, хотя сформировавшейся популяции в регионе нет.

Почему сообщения о медведях появляются именно в Кимгау и Альгой

Горные переходы через Австрию остаются удобными для одиночных медведей, которые приходят с юга. Летом СМИ уже сообщали о похожих случаях в восточной части Иннской долины. Баварские специалисты подтверждают: медведи могут время от времени появляться на этой территории, хотя устойчивого "возвращения" вида не ожидается.

По данным ведомства по охране окружающей среды, официальных подтверждений наблюдений не было два года, но зарегистрировано более 70 свидетельств. Это говорит скорее о настороженности местных жителей, чем о формировании новой популяции.

Как действовать при встрече с диким медведем

  1. Сохраняйте дистанцию: медведи редко проявляют агрессию без провокации.

  2. Не бегите резко — отходите медленно, сохраняя зрительный контроль.

Как избежать опасной встречи

  1. Не оставляйте пищу на открытых участках — запахи притягивают животных.

  2. Сообщайте о возможных встречах в местные службы, чтобы специалисты могли оценить риск.

  3. Держите собак на поводке в горных районах.

  4. Избегайте одиночных прогулок на рассвете и закате вблизи лесных зон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться приблизиться или фотографировать крупного хищника.
    Последствие: повышение риска столкновения.
    Альтернатива: сохранять расстояние и немедленно покинуть место.

  • Ошибка: оставлять отходы и пищу неподалёку от троп.
    Последствие: животные "привыкают" к людям и могут вернуться.
    Альтернатива: собирать и уносить весь мусор.

  • Ошибка: распространять неподтверждённую информацию как факт.
    Последствие: паника и необоснованные меры.
    Альтернатива: передавать данные официальным службам для проверки.

А что если медведи действительно начнут появляться чаще

Если миграции одиночных медведей станут регулярными, Баварии потребуется обновление протоколов безопасности. Это касается туристических маршрутов, инструктажей для жителей и взаимодействия служб. Опыт соседних регионов показывает: грамотные меры позволяют сосуществовать с дикими животными без угрозы для людей.

Политическая реакция и спор о мерах безопасности

Наблюдение в Альгой два года назад уже вызывало серьёзное обсуждение среди местных политиков. Тогда член земельного совета Индра Байер-Мюллер предложила создать специальное подразделение, способное оперативно реагировать на появление бурых медведей.

"Это подразделение должно быть способно травить или, в случае крайней необходимости, убивать медведей и быть доступным в любое время", — требовала Индра Байер-Мюллер.

Она также выступила за "Инициативу бурого медведя", объединяющую муниципалитеты, которые находятся в зоне потенциальной активности хищников. Вопрос вызвал споры: одни считают подобные меры необходимыми, другие видят угрозу для природы.

FAQ

Есть ли доказательства, что в Самерберге действительно был медведь?
Нет, подтверждение отсутствует. Сообщение — только свидетельство очевидца.

Насколько вероятно встретить медведя в Баварии?
Низкая вероятность. Это редкие миграции одиночных животных с юга.

Опасны ли бурые медведи для людей?
При соблюдении дистанции — нет. Нападения крайне редки.

Мифы и правда

  • Миф: если один медведь появился, значит популяция вернулась в Альпы.
    Правда: речь идёт об одиночных мигрантах из Италии.

  • Миф: медведи специально подходят к людям.
    Правда: они избегают контактов, если их не привлекает еда.

  • Миф: встреча с медведем всегда опасна.
    Правда: животные чаще уходят сами, если их не тревожить.

Три интересных факта

  1. Бурые медведи могут проходить десятки километров за сутки в поисках новой территории.

  2. Первое задокументированное появление медведя в Баварии после долгого перерыва произошло в 2006 году.

  3. В Италии программа по восстановлению популяции позволяет животным постепенно расширять ареал.

Исторический контекст

  1. Бурые медведи исчезли в большинстве регионов Германии к XIX веку.

  2. В конце XX века начались программы по восстановлению популяций в Европе.

  3. Современные миграции медведей в Альпы происходят благодаря восстановленным популяциям на юге.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Во Франции найден клад на $800 тысяч — Popular Mechanics
Наука и техника
Во Франции найден клад на $800 тысяч — Popular Mechanics
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Авто
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Экстремальные диеты вредят здоровью в декабре — психолог Наталья Филиппова Валерия Жемчугова Инверсионные следы усиливают климатический эффект полётов Александр Приходько Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти Любовь Степушова
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
Экспорт дизеля может возобновиться в ближайшее время — ЦЦИ
Испания включила Иос в список популярных направлений — Viajar
Контакт с кошкой снижает уровень гормона кортизола — исследователи
Плотные кремы и масла лучше удерживают влагу зимой — косметолог Давыдова
Российские водители портят вариаторы резкими стартами по данным автосервиса
Чума Юстиниана в 541 году уносила десятки тысяч жизней в неделю — Маккормик
Слабощелочная почва и дренаж улучшают цветение морозника —ботаник Петров
Быстрая обработка в маринаде и обжарка важны для отбивных — шеф-повара
Адвокат Жорин объяснил последствия условного срока Тарасовой
Инвестиции в себя зависят от личных потребностей человека — финансист Никитина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.