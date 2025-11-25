Претензии британцев к ветеринарам меняют окрас: новый оттенок уже намекает на скрытую проблему

Претензии британцев к качеству ветпомощи выросли до 63% в 2025 году — VCMS

10:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринарная помощь дорожает, владельцы животных переживают из-за счетов, а регуляторы обсуждают ценовые ограничения и прозрачность рынка. На этом фоне свежий отчёт британской службы медиации Veterinary Client Mediation Service (VCMS) выглядит почти неожиданно: доля жалоб именно на стоимость услуг за три весенне-летних месяца 2025 года снизилась, хотя общее число обращений выросло. При этом всё больше претензий связано не с суммой в счёте, а с тем, что владельцы думают о качестве лечения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Щенок на приёме у ветеринара

Что показал квартальный отчёт VCMS

За период с мая по июль 2025 года VCMS получила 961 обращение от владельцев животных — чуть больше, чем 917 за тот же квартал 2024 года. То есть количество вопросов и конфликтов в целом растёт.

Однако только примерно в каждом седьмом случае (около 14%) основной темой жалобы были именно "гонорары и тарифы" клиник. Год назад этот показатель был выше на 8 процентных пунктов. То есть доля чисто ценовых претензий заметно уменьшилась.

Гораздо большее внимание владельцев сейчас сосредоточено на стандартных вопросах: постановка диагноза, план лечения, коммуникация по рискам и прогнозу. Почти две трети всех жалоб (63%) были связаны именно со стандартом помощи, и этот показатель вырос на 5 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом.

Из всех обращений 26% перешли в полноценную медиацию, примерно 25% были завершены в отчётный период, а общий уровень успешного урегулирования конфликтов держится на уровне 78%.

"В прессе много говорят о стоимости, но жалобы только на тарифы составляли очень малую часть нашей работы за квартал", — отметила руководитель VCMS Jennie Jones.

Фокус жалоб в 2024 и 2025 годах

Показатель Май-июль 2024 Май-июль 2025 Общее число обращений 917 961 Доля жалоб на стоимость ~22% ~14% Доля жалоб на стандарт помощи ~58% 63% Доля обращений, ушедших в медиацию около четверти 26% Уровень успешных урегулирований около 78% 78%

Почему тема цены всё равно остаётся "горячей"

Даже при снижении доли формальных жалоб на стоимость фона проблемы это не отменяет. В отрасли до сих пор обсуждают меры, предложенные британским антимонопольным регулятором (CMA): обязательная публикация прайс-листов, создание сайта-агрегатора цен, ограничение стоимости рецепта потолком в 16 фунтов.

Профессиональные объединения — в том числе BVA и Федерация независимых ветпрактик — сомневаются, что жёсткий потолок на рецепты реально снизит расходы владельцев. Напротив, клиники могут поднять другие услуги, чтобы компенсировать выпадающую маржу.

Одновременно опросы вроде PDSA PAW Report 2025 показывают: 51% владельцев переживают, смогут ли они позволить себе ветеринарную помощь, а до половины хозяев кошек, собак и кроликов признаются, что содержание питомца оказалось дороже, чем ожидалось. То есть финансовое напряжение никуда не делось — оно просто всё чаще смешивается с вопросами доверия к самим решениям врача.

Как владельцам животных снижать риск конфликтов из-за денег

Задавайте вопросы до начала лечения.

Просите ориентировочный расчёт: консультация, диагностика, стационар, лекарства. Уточняйте альтернативы.

Если есть несколько вариантов обследования или лечения, попросите объяснить разницу по эффективности, рискам и цене. Просите фиксировать согласованный план.

Любой серьёзный курс лечения лучше обсудить письменно: что именно будет сделано, в какие сроки и сколько это примерно будет стоить. Держите контакт по изменениям.

Если в процессе лечения стоимость растёт из-за новых процедур, важно, чтобы вам заранее объяснили причину и предложили выбор. Сохраняйте документы.

Счета, выписки, назначения — основа для диалога с клиникой и, при необходимости, для обращения в медиаторские службы.

FAQ

Если у меня претензия только к цене, а не к лечению — есть смысл жаловаться?

Да, но важно чётко описать, что именно кажется несправедливым: отсутствие предварительного расчёта, неожиданные позиции в счёте, разрыв между озвученной и итоговой суммой.

Может ли ценовой потолок на рецепты снизить общие расходы на ветеринарку?

На практике клиники могут компенсировать потери, повышая другие позиции, поэтому эффект не всегда однозначно положителен для владельцев.

Стоит ли менять клинику после конфликта?

Это личное решение. Иногда конструктивный разбор ошибки и улучшение процесса ценнее, чем поиск нового места. Но если доверие полностью утеряно, смена клиники может быть логична.

Три интересных факта

В ветеринарной медицине медиаторские службы вроде VCMS становятся всё более важным мостом между клиентами и клиниками. Уровень успешного урегулирования в 78% означает, что в большинстве случаев стороны всё же находят компромисс без суда. Статистика жалоб помогает не только решать единичные конфликты, но и выявлять системные проблемы — например, слабые места в документации или объяснении планов лечения.

Исторический контекст

Ещё несколько лет назад обсуждение цен в ветклиниках чаще оставалось внутри профессионального сообщества, а владельцы животных ограничивались редкими жалобами или просто сменой врача. С ростом стоимости жизни, повышением ожиданий к уровню сервиса и усилением роли регуляторов в отрасли тема прозрачности стала центральной. Антимонопольные органы начали внимательно смотреть на рынок, благотворительные организации публикуют отчёты о "финансовой уязвимости" владельцев, а медиаторские службы аккумулируют опыт живых конфликтов. Отчёты вроде квартальной статистики VCMS показывают, как меняется фокус: от чистых претензий к прайсу к сложному узлу из доверия, качества лечения и честного диалога о деньгах.