Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Повторным помолом вы разрушаете текстуру и сочность котлет
Диоксид серы от вулканов способен изменить климат по всей планете — климатологи
Комбинация лосьона и масла усиливает увлажнение кожи — дерматолог Энгельман
Страх заражения приводит к избеганию общественных мест — психолог Чиркова
Вытягивание суккулентов ускорилось при дефиците света по данным агрономов
Рынок запчастей зафиксировал рост подделок по данным автодилеров
Дочь Алека Болдуина пристыдила Ким Кардашьян за сумку из слоновой кожи
Питерболды не сохраняют тепло из-за тонкого пуха — Kodami
Восемь из ста: ипотека доступна лишь избранным — аналитики

Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
4:11
Зоосфера

Жители тихих прибрежных городков часто находят на пляжах причудливые предметы, но находка, сделанная в Презервейшен-Бэй, стала настоящим событием даже для тех, кто привык к морским сюрпризам. В пятничное утро местный житель вышел на прогулку с собаками и заметил блёстки на мокром песке. Оказалось, что это вовсе не выброшенная волной фольга или металлический предмет, а огромная, необычной формы и окраски рыба, чьё появление люди с древности связывали с мистическими предзнаменованиями.

Рыба на берегу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба на берегу

Что именно обнаружили на побережье

По словам очевидца, рядом кружили чайки, и именно они выдали место находки. Рыба оказалась массивной, с лентовидным телом и длинными веерообразными отростками на голове и подбородке. Это был сельдяной король — один из самых загадочных представителей глубин, который редко поднимается к поверхности.

Профессор Калум Браун пояснил, что перед людьми оказался гибельный, но крайне ценный для науки экземпляр.

"Размеров в три метра сельдяные короли достигают далеко не всегда, а максимальная длина может приближаться к девяти метрам. Но увидеть живую рыбу удаётся единицам: она предпочитает глубины от 200 метров до полутора километров.", — отметил учёный.

Базовые сведения о сельдяном короле

Несмотря на устрашающее прозвище "рыба судного дня", сельдяной король — не хищник и не опасен для людей. Его особенность — крайне хрупкое тело, которое почти невозможно изучить в естественных условиях. Поэтому каждое выброшенное на берег животное рассматривают как редкую возможность понять, как живут обитатели глубоководных зон.

Что известно науке

  • Рыбы встречаются по всему миру и предпочитают холодные или умеренные воды.
  • Почти всегда всплывают только в последние дни жизни.
  • Могут менять окраску, когда испытывают стресс или получают травмы.
  • Передвигаются волнообразными движениями спинного плавника, а не всем телом.

Сравнение: глубоководные "гиганты" мирового океана

Вид Средняя длина Где обитает Почему встречается редко
Сельдяной король 3-9 м Глубины до 1500 м Скрытный образ жизни, гибель на глубине
Гигантский кальмар 8-13 м Холодные глубины Почти не поднимается к поверхности
Лопатохвостый ремнетел 2-5 м Умеренные воды Обитает в пелагической зоне
Акула-гоблин 3-4 м До 1200 м глубины Ведёт скрытный ночной образ жизни

Предвестник бедствий

Браун упомянул японский фольклор, в котором сельдяной король будто бы предвещает землетрясения. Научного подтверждения этой версии нет: биологи предполагают, что рыбы всплывают из-за болезней, травм или нарушения давления.

Однако в культурах разных стран подобные появления всегда производили сильное впечатление. Длинное тело, необычные "веера" и редкость встреч объясняют, почему эта рыба стала частью легенд.

Мифы и правда о рыбе судного дня

Миф: сельдяные короли всплывают перед цунами.
Правда: их выброс чаще связан с болезнью или травмой.

Миф: рыба опасна для людей.
Правда: угрозы нет — ни ядов, ни хищных привычек.

Миф: такие рыбы — гиганты океана.
Правда: по длине они впечатляют, но по массе гораздо легче многих морских животных.

Три интересных факта

  1. Сельдяной король считается самой длинной костной рыбой на планете.
  2. Спинной плавник начинается прямо над глазами и тянется почти по всей длине тела.
  3. Впервые рыбу описали моряки, которые принимали её за морское чудовище.

Открытия подобного рода каждый раз напоминают: океан хранит столько загадок, что даже случайная находка способна расширить знания учёных о малоизученных глубинах.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Снег в Антарктиде формируется микроконденсацией пара
Наука и техника
Снег в Антарктиде формируется микроконденсацией пара
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Красота и стиль
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — Malatec
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Точка зрения
Грузоперевозчики массово прекращают работу в России — автоэксперт Дмитрий Попов
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Последние материалы
Комбинация лосьона и масла усиливает увлажнение кожи — дерматолог Энгельман
Страх заражения приводит к избеганию общественных мест — психолог Чиркова
Вытягивание суккулентов ускорилось при дефиците света по данным агрономов
Рынок запчастей зафиксировал рост подделок по данным автодилеров
Дочь Алека Болдуина пристыдила Ким Кардашьян за сумку из слоновой кожи
Питерболды не сохраняют тепло из-за тонкого пуха — Kodami
Восемь из ста: ипотека доступна лишь избранным — аналитики
Крахмал помогает тефтелям держать форму на сковороде
Редкая смена постельного белья повышает риск раздражений и аллергий — Malatec
Генетические различия мозга формируются без участия гормонов — генетики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.