Питомцы вступают в бой с человеческой химией: лекарства, которые поражают точнее ядовитых змей

Парацетамол, ацикловир и диклофенак опасны для животных — ветеринар Гольнева

Домашние животные часто болеют внезапно, и хозяева нередко пытаются помочь питомцу тем, что есть под рукой. Кажется логичным дать собаке или кошке "человеческое" средство от боли, простуды или температуры. Но именно такая попытка "спасти ситуацию" способна обернуться тяжёлым отравлением или даже гибелью животного. Эта тема регулярно становится предметом обсуждений у ветеринаров, потому что последствия бывают предсказуемы — и очень серьёзны.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака у ветеринара

Человеческие препараты опасны для животных

Организм человека и животного по-разному перерабатывает химические вещества. То, что для нас выглядит как универсальная таблетка "от всего", для питомца может оказаться токсином. Некоторые лекарства вызывают у собак и кошек мгновенную реакцию в виде рвоты, судорог или падения давления, тогда как другие действуют медленно, незаметно разрушая печень или вызывая внутреннее кровотечение.

Особенно ярко это проявляется с обезболивающими и жаропонижающими. Привычные препараты из домашней аптечки — анальгетики, НПВС, противовирусные средства — животные переносят плохо. Иногда для отравления достаточно половины таблетки.

"Кошкам нельзя человеческий парацетамол, ацикловир противовирусный, собакам противопоказаны обезболивающие, например, диклофенак. Они вызывают у них желудочно-кишечное кровотечение, которое часто бывает невозможно остановить, даже при оказании полноценной помощи", — отмечает ветеринарный врач сети ветеринарных клиник "Василёк" Татьяна Гольнева.

Когда человеческие лекарства всё же применяют

Несмотря на риски, в ветеринарии действительно используют часть препаратов, созданных для людей. Но они назначаются строго под контролем врача и в совершенно других дозировках — зачастую в разы выше или, наоборот, значительно ниже, чем у человека. Именно поэтому самостоятельные расчёты доз недопустимы, сообщает Экосевер.

Сравнение: человеческие и ветеринарные препараты

Характеристика Человеческие лекарства Ветеринарные препараты Предназначение Разработаны для людей Созданы с учётом вида животного Риски Высокая вероятность токсичности Контролируемая безопасность Дозировки Человеческие нормы, не подходящие животным Рассчитаны специально под вес и обмен веществ Применение Только по назначению ветеринара Можно использовать по инструкции

Как действовать при отравлении питомца препаратом

Оцените симптомы: апатия, рвота, внезапная боль — поводы для консультации. Позвоните в ближайшую ветклинику и опишите состояние питомца. Уточните у врача, можно ли дать что-то до приезда в клинику. Никогда не давайте таблетки "по аналогии" с человеческими симптомами. Храните человеческие лекарства отдельно — в недоступном месте. При возможности держите дома базовый набор ветеринарных препаратов.

FAQ

Можно ли давать собаке человеческий анальгин?

Нет. Для животных существуют свои анальгетики, безопасные при правильной дозировке.

Как понять, что питомец отравился таблеткой?

Чаще всего появляются рвота, слабость, бледность слизистых, затруднённое дыхание. При первых признаках — сразу к врачу.

Сколько стоит консультация по телефону?

В большинстве клиник первичная консультация бесплатна, уточнить можно на сайте вашей ветеринарной службы.

Что лучше — ветеринарная или человеческая аптека?

Для питомца — только ветеринарная. Человеческие лекарства допустимы строго по назначению врача.

Мифы и правда

Миф: если лекарство подходит человеку, оно подойдёт и животному.

Правда: обмен веществ у животных иной, большинство препаратов для них токсичны.

Миф: маленькая доза не навредит.

Правда: иногда даже микродоза опасна, особенно для кошек.

Миф: человеческие противовирусные помогают при инфекциях у животных.

Правда: вирусы у людей и животных различаются — препараты работают по-другому.