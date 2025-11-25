Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спасатели умоляют пройти мимо: в большинстве случаев ваша жалость к птицам оборачивается трагедией

Водоплавающие птицы гибнут на льду в Петербурге — зооспасатели
3:00
Зоосфера

С наступлением морозов на петербургских водоемах участились случаи гибели водоплавающих птиц, примерзающих к льду. Специалисты отмечают, что горожане, заметив неподвижных уток или чаек на кромке льда, часто стремятся помочь им своими силами. Но такие попытки нередко оказываются лишними и могут привести к новым жертвам.

Утка
Фото: commons.wikimedia.org by Кереди Вайл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Утка

Об этом сообщает rosbalt.ru со ссылкой на службу спасения животных "Кошкиспас".

Почему птицы остаются на льду

По данным службы "Кошкиспас", в Санкт-Петербурге фиксируются массовые случаи гибели водоплавающих птиц, которые оказываются прикованными к замерзающей поверхности. Сообщается, что материал о проблеме был опубликован 25 ноября 2025 года в 18:10. Специалисты подчеркивают, что особенно уязвимы травмированные и ослабленные особи, которые не покидают водоемы, где встретили зиму.

Такие птицы остаются на знакомой акватории, даже когда вода быстро беретcя льдом и у берега образуется прочная кромка. В этих условиях возникает риск, что лапы или крылья окажутся вмерзшими в ледяную поверхность. Тогда животное уже не может самостоятельно выбраться и постепенно гибнет от холода и истощения. Именно эти случаи горожане чаще всего принимают за ситуацию, требующую немедленного вмешательства.

Когда помощь не нужна и что делать горожанам

В "Кошкиспасе" обращают внимание, что не каждая неподвижная птица на льду действительно нуждается в спасении. Иногда она просто отдыхает, сохраняя энергию в морозную погоду. Чтобы убедиться, что пернатое не примерзло, достаточно попробовать спугнуть его на расстоянии, не выходя на лед. Для этого можно взмахнуть сумкой или пакетом, создавая шум и движение.

Если птица реагирует, двигается и меняет положение, то, по словам специалистов, вмешательство не требуется. Об отсутствии критической ситуации также говорит то, что у нее нет заметных травм, она находится на ровной поверхности, не дергается, судорожно пытаясь освободиться, а на оперении нет заметного слоя налипшего льда. В случае сомнений рекомендуется не действовать самостоятельно, а связаться с профильной службой, которая сможет оценить состояние животного.

Отдельно подчеркивается, что горожанам не следует выходить на лед ради спасения птиц. Специалисты напоминают, что тонкий сезонный лед представляет серьезную угрозу для человека. Пытаясь помочь пернатому, можно провалиться в воду и поставить под удар собственную жизнь, а также усложнить работу профессиональных спасателей. Поэтому главным правилом остается сохранение дистанции и обращение к специалистам при реальной тревоге.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
