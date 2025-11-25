Один кусочек со стола может стать смертельным: чем нельзя угощать питомцев даже в Новый год

Смешанное кормление вредно для пищеварения домашних животных — ветеринар Шеляков

Некоторые привычные для человека продукты могут вызвать у домашних питомцев серьезное отравление. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам ветеринара, большинство блюд с человеческого стола не подходит животным, особенно гастрономические продукты — колбасы, сыры и салаты. Даже в небольшом количестве они способны вызвать у собак и кошек пищевое отравление.

"Из человеческих продуктов можно давать только некоторые овощи и фрукты — например, зеленые яблоки, очищенные от кожуры, болгарский перец или морковь. Все остальное, особенно колбасы и сыры, вредно для животных. Во время праздников у ветеринаров всегда увеличивается число пациентов с отравлениями — животные часто объедаются вредной для них едой со стола", — отметил он.

Врач обратил внимание, что особенно опасны для собак шоколад, лук, чеснок и алкоголь. Вещество теобрамин, содержащееся в шоколаде, способно вызвать сильнейшее отравление и даже привести к гибели животного, особенно если речь идет о маленьких породах.

"Шоколад — это яд для собак. Алкалоид теобрамин, который у людей вызывает прилив сил, у животных действует наоборот — угнетает организм и может привести к судорогам и остановке сердца. Даже кусочек черного шоколада способен стать смертельным для маленькой собаки", — подчеркнул ветеринар.

Шеляков добавил, что при первых признаках отравления — вялости, рвоте, диарее или отказе от пищи — нужно срочно обращаться к врачу. В домашних условиях можно лишь временно облегчить состояние питомца: вызвать рвоту с помощью разведенной напополам с водой перекиси водорода, дать адсорбент и обеспечить доступ к воде.

Ветеринар предупредил, что смешанный тип кормления, когда животное получает и домашнюю еду, и промышленный корм, наиболее вреден для здоровья питомцев — такое питание часто становится причиной хронических проблем с пищеварением.