Переворот без крови, но с материнской жертвой: муравьи-паразиты заставляют рабочих менять правителя

Муравьи-паразиты заставляют рабочих убивать матку — исследователь Кейзо Такасука

5:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мир муравьёв обычно кажется удивительно организованным: каждая особь знает свою роль, а королева остаётся центром всей системы. Однако новое исследование показывает, что внутри некоторых колоний скрыта мрачная динамика. Паразитирующие матки из видов Lasius orientalis и Lasius umbratus способны проникать в чужие муравейники, маскироваться под местных жителей и манипулировать рабочими так, что те убивают собственную королеву. Этот феномен представляет собой редкий случай матрицида, происходящего под влиянием химической маскировки и социального обмана.

Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Как паразитирующие матки входят в чужую колонию

Муравьи используют запахи как основной инструмент общения, распознавания родичей и сигналов опасности. Матки-паразиты научились использовать это для захвата власти. Они отслеживают рабочих муравьёв, которые выходят наружу, и перенимают их запах, незаметно прикасаясь к их телу. Это позволяет им беспрепятственно пройти внутрь гнезда.

"Муравьи живут в мире запахов", — сказал соавтор исследования из Университета Кюсю Кейзо Такасука.

Благодаря этому трюку паразитирующая матка входит в гнездо как "своя" и может приблизиться к королеве-хозяйке, не вызывая тревоги.

Как запускается матрицид: химический обман

Ключ к манипуляции — муравьиная кислота. Попав в колонию, матка-паразит обрызгивает местную королеву брюшной жидкостью, в которой содержатся вещества, схожие по запаху с кислотой. Рабочие воспринимают такой запах как сигнал угрозы: он обычно побуждает их атаковать врага. Но в этот раз врагом кажется собственная матка.

"Когда на них нападают, муравьи часто опрыскивают нападающего муравьиной кислотой, чтобы предупредить других муравьёв", — рассказал исследователь сообществ насекомых в Университете Рокфеллера Дэниел Кронауэр.

Паразитка же в этот момент отступает, чтобы не стать жертвой агрессии. Рабочие, введённые в заблуждение, начинают нападать на королеву-хозяйку, фактически выполняя за паразита всю смертельную работу.

Что происходит после смены власти

После гибели королевы рабочие быстро переключаются на обслуживание паразитирующей матки. Она начинает откладывать яйца, полностью используя инфраструктуру уже существующей колонии. Ей не нужно строить гнездо, привлекать рабочих или искать ресурсы: всё это уже есть.

Такой способ захвата власти даёт паразитирующей матке огромное преимущество — создание колонии занимает намного меньше времени, чем в естественных условиях.

Сравнение обычной колонии и колонии после захвата

Параметр Обычная колония Колония после захвата Королева матка-хозяйка матка-паразит Химический профиль стабильный запах запах изменён маскировкой Поведение рабочих защита родной матки уход за паразиткой Скорость роста колонии естественная ускоренная Устойчивость к угрозам высокая сниженная в период смены власти

А что если подобный матрицид встречается у других насекомых

Исследователи уже предполагают, что подобные формы "захвата власти" могут встречаться у ос, пчелиных паразитов и некоторых термитов. Если химическая маскировка используется шире, чем считалось ранее, это может объяснить многие трудности в понимании эволюции общественных насекомых. Подобные формы манипуляций могут быть древними и скрываться под разными механизмами.

FAQ

Как муравьи отличают "своих” от "чужих”?

По химическому запаху, состоящему из сложной смеси углеводородов.

Почему рабочие убивают свою матку?

Запах муравьиной кислоты вызывает автоматическую агрессию — рабочие считают матку "врагом".

Может ли колония восстановиться после захвата?

Да, но только если паразитирующая матка обеспечит стабильное производство потомства.

Мифы и правда

Миф: рабочие понимают, что свергают свою матку.

Правда: они реагируют на химические сигналы, а не на личность королевы.

рабочие понимают, что свергают свою матку. они реагируют на химические сигналы, а не на личность королевы. Миф: паразитирующая матка всегда сильнее и агрессивнее.

Правда: её сила — в химической маскировке, а не в физической атаке.

паразитирующая матка всегда сильнее и агрессивнее. её сила — в химической маскировке, а не в физической атаке. Миф: такие захваты случаются в каждой колонии.

Правда: встречаются лишь у отдельных видов и в специфических условиях.

Три интересных факта

Муравьиные колонии способны распознавать до сотен химических оттенков запаха. Lasius umbratus известны как "теневые муравьи", поскольку почти всю жизнь проводят в подземных гнёздах. Муравьиную кислоту используют не только в обороне — некоторые виды применяют её для обработки пищевых запасов.

Исторический контекст

Первые упоминания о паразитических муравьях фиксируются ещё в XIX веке в работах европейских натуралистов. В XX веке появились первые лабораторные модели муравьиных колоний, позволившие изучать сигналы запаха. Современные методы анализа феромонов открыли возможность изучать паразитизм на уровне молекул.