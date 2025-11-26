В море появился невидимый игрок: суда теряют управление, а паттерн становится слишком чётким

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:21
Зоосфера

Косатки в Северной Атлантике всё чаще вмешиваются в работу судов, и это уже не случайные встречи, а устойчивая модель поведения. От Галисии до Гибралтара капитаны фиксируют странные эпизоды: животные подходят к корме, целенаправленно бьют по рулю и иногда полностью лишают судно управления. Морские власти, страховщики и исследователи пытаются разобраться, что стоит за этим: агрессия, игра или сложное «социальное обучение».

Косатки в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Косатки в океане

Как косатки научились выключать суда

С 2020 года в Иберийском регионе задокументировано более 700 случаев взаимодействия косаток с судами. Чаще всего страдают парусные яхты до 15 метров, рабочие катера и суда по наблюдению за китами, но теперь сообщения поступают и от экипажей коммерческих судов. Картина повторяется: косатки подходят с кормы, концентрируются вокруг руля, трогают и толкают его, иногда сгибая лопасти и выводя из строя рулевой механизм.

Для страховых компаний это новый тип риска в Северной Атлантике, а для моряков — причина менять привычные маршруты и поведение. Морские власти Испании и Португалии уже отмечают «горячие зоны» и публикуют временные рекомендации.

Почему цель — именно руль

Руль даёт косаткам сразу несколько стимулов: вибрацию, звук и мощный кильватерный след. Для чувствительного хищника, использующего эхолокацию, это сочетание может быть сродни «игрушке» или вызову. Некоторые биологи считают, что поведение началось как игра нескольких животных и затем быстро распространилось по группе, превратившись в своеобразную культурную «моду».

Другая гипотеза связана с экологическим стрессом: сокращение привычной добычи, изменение маршрутов рыбных стай и шум от судоходства подталкивают животных к экспериментам с объектами в их среде.

"Поведение, при котором они сначала поворачивают руль, поражает своей продуманностью, — говорит морской эколог Марта Герра. — Они научились нажимать в нужных местах, чтобы вызвать реакцию. Наша задача — устранить эту реакцию", — морской эколог Марта Герра.

Какие суда интересны косаткам

Тип судна Риск взаимодействия Причина интереса Типичные последствия
Парусные яхты до 15 м высокий близко к поверхности, ярко выраженный руль повреждение руля, потеря управления
Малые рабочие катера средний медленный ход, доступность кормы удары по рулю, стресс экипажа
Туристические суда для наблюдения за китами средний частое присутствие в «горячих точках» краткие контакты, необходимость менять курс
Крупные грузовые суда низкий глубокое расположение рулей редкие контакты, минимальные повреждения

А что если косатки подойдут к крупному судну

Пока большинство задокументированных случаев связано с яхтами и небольшими судами, но капитанам крупнотоннажных судов всё равно рекомендуют повышенную бдительность в зонах взаимодействия. Даже если риск серьёзных повреждений невелик, внезапный удар по рулю может повлиять на манёвренность в узких проливах или вблизи других судов. В таких условиях особенно важны корректная работа радаров, эхолотов, систем автоматической идентификации и постоянная связь с береговыми службами.

Вопросы, которые уже задают капитаны

Действительно ли косатки координируют свои действия?
Наблюдения показывают согласованную работу группы с фокусом на руле. Исследователи говорят о «социальном обучении» и культурной передаче, а не о хаотичных ударах.

Насколько велик риск для коммерческих судов?
Основные инциденты приходятся на небольшие суда. Крупные суда страдают меньше, но при прохождении узких мест и в проливах меры предосторожности остаются актуальными.

Стоит ли устанавливать отпугивающие устройства?
Данные пока неоднозначны: дополнительный шум может усиливать интерес животных. Сейчас эксперты делают ставку на изменение поведения экипажей, а не на агрессивные средства воздействия.

Кто собирает данные о таких случаях?
Региональные группы, такие как GTOA, вместе с национальными морскими властями собирают отчёты, формируют карты и рекомендации для шкиперов.

Мифы и правда о атаках косаток

  • Миф: косатки намеренно пытаются потопить корабли.
    Правда: основное внимание уделяется рулю; большинство инцидентов заканчиваются без серьёзных повреждений корпуса.
  • Миф: это новый вид хищного поведения.
    Правда: поведение больше похоже на игру, исследование и социальное обучение, хотя причины могут быть связаны с экологическим стрессом.
  • Миф: лучший ответ — шум и агрессия.
    Правда: спокойные, предсказуемые действия чаще приводят к быстрому окончанию контакта.

Три интересных факта о современных взаимодействиях с косатками

  1. Косатки в Иберийском регионе демонстрируют поведение, которое практически не наблюдается у других групп в мире.

  2. Многие эпизоды длятся всего несколько минут, но этого достаточно, чтобы повредить руль или серьёзно напугать экипаж.

  3. Часть капитанов начала включать в отчётность отдельную графу по взаимодействиям с морскими млекопитающими, чтобы страховщики могли точнее оценивать риски.

Исторический контекст: люди и косатки

  1. Долгое время косаток считали исключительно «китов-убийц», хотя в природе большинство контактов с людьми ограничивается наблюдением, а не нападениями.

  2. В некоторых регионах мира рыбаки и косатки исторически «сотрудничали», разделяя добычу и следуя за одними и теми же стаями рыб.

  3. Современный этап — это переход от стереотипа «опасного хищника» к пониманию сложной социальной структуры и «культуры» косаток, в том числе в том, как они адаптируются к судоходству.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Продукты с постным белком повышают тонус рук у женщин после 50 лет — диетологи
