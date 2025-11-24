Мишура превращается в лезвие внутри кота: праздник может закончиться на столе хирурга

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:48
Зоосфера

Дом, в котором живут животные, перед Новым годом превращается в полосу препятствий: яркие украшения, мигающие огни и запах хвои неизбежно привлекают внимание хвостатых жильцов.

Кошка под ёлкой
Фото: Openverse by Rawpixel, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кошка под ёлкой

Об этом сообщает издание "gorod55.ru", собравшее рассказы омичей о том, как подготовить пространство к празднику так, чтобы ни питомцы, ни декорации не пострадали.

Как удержать праздничную ёлку на месте

Для кошек появление ёлки — всегда событие. Она кажется новым деревом, на которое можно забраться, пометить или испытать на прочность. Многие владельцы вспоминают, как после первых попыток исследовать конструкцию елка оказывалась на полу. Чтобы избежать падения, опытные хозяева выбирают модели с тяжёлым стволом, ставят их в металлические подставки и дополнительно фиксируют к стене. Надёжное крепление снижает риск внезапного "землетрясения", когда животное решит проверить верхушку на устойчивость.

"Во-первых, елку берем достаточно тяжелую… эта конструкция способна выдержать удар разогнавшегося девятикилограммового кота и не пошатнуться", — поделилась опытом хозяйка Ольга З.

Иногда владельцам удаётся обходиться альтернативами. Букеты из пихтовых веток, подвешенные под потолок, работают как новогодняя люстра и лишают животных соблазна добраться до зелёных иголок. Такой способ требует аккуратности, ведь рядом не должно быть ламп накаливания.

Реальные риски, связанные с живой хвоей

Обычная хвоя может ранить нос или глаза питомца, а опавшие иголки — повредить лапы. Бывают случаи, когда любопытное животное пытается жевать ветки и рискует подавиться. Поэтому многие выбирают искусственные ёлки: они не пахнут, не колют и предсказуемы для кошек и собак.

Те, кто всё же ставит живое дерево, вынуждены чаще убирать опавшие иголки и закрывать ёмкость с водой. Некоторые хозяева отмечают, что сосна остаётся менее привлекательной для животных, чем ель. Иногда подготовка к празднику приносит неожиданные находки — например, следы охотничьих успехов домашних хищников.

Украшения, которые действительно безопасны

Игрушки, мишура и гирлянды — главные объекты интереса животных. Если кошка или собака роняет украшения, это неприятно, но когда речь идёт о проглоченной мишуре, ситуация становится опасной. В таких случаях вытащить нить самостоятельно нельзя: острая стружка может повредить кишечник, и помощь придётся искать только в клинике.

"Елка у нас искусственная… а вот игрушки снизу сшибать любит, но они пластиковые", — рассказывает хозяйка сфинкса Ирина К.

Лучший выбор для украшений — пластик, дерево и ткань. Стеклянные игрушки располагают высоко, а мишуру убирают полностью. Гирлянды работают лишь под присмотром, их отключают перед сном и выходом из дома. Бумажные аппликации на окнах остаются одним из самых безопасных вариантов.

Когда украшения всё равно не приживаются

Иногда владельцы отказываются от декора полностью. Бывает, что и кошки, и собаки разрушают всё на своём пути, превращая любой праздник в короткую битву за выживание игрушек.

"Мои вандалы все… Больше я не украшаю дом", — говорит хозяйка большой "стаи" Ольга Л.

Так праздник проходит скромнее, но спокойнее, а внимание смещается на самих животных, которые для хозяев становятся главным элементом домашнего уюта.

Почему громкие развлечения становятся проблемой

Пушистые компаньоны тяжело переносят салюты. Хлопушки и бенгальские огни обычно не пугают их сильно, но залпы фейерверков способны вызвать паническую реакцию. На улице собака может внезапно сорваться и убежать, даже если отличается примерным поведением.

"…когда он нас застал на улице — она драпанула со всех своих неслабых сил", — рассказала собачница Агния.

Потеря животных в новогодние выходные — распространённая история. Поэтому поводок остаётся обязательным в любой период праздников. Опасность представляют и неожиданные петарды в руках прохожих, особенно если те находятся в состоянии опьянения.

В отличие от людей, животные не понимают смысла новогодних традиций, но прекрасно чувствуют спокойствие и защиту рядом с хозяином. Именно это делает домашние праздники по-настоящему тёплыми.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
