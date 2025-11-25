Львы рычат иначе, чем мы думали: искусственный интеллект услышал то, чего не различает человек

Львы издают два типа рыка, показало исследование Эксетерского университета

Зоосфера

Рык льва — один из самых узнаваемых и пугающих звуков в природе. Его слышно на расстоянии до восьми километров, и он символизирует силу и власть.

Но новое исследование показало: всё не так просто. Учёные из Эксетерского университета с помощью искусственного интеллекта выяснили, что львы владеют не одним, а двумя разными типами рева.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лев рычит

Это открытие не только меняет представление о звуковой коммуникации хищников, но и открывает новые методы мониторинга и защиты популяций в дикой природе.

Два типа рыка, один смысл: как их отличить

Исследователи установили 64 автоматические станции с микрофонами и фотоловушками в национальном парке Ньерере (Танзания), где обитает до 6900 львов.

Анализ записей с помощью нейросетей позволил разделить вокализацию на два типа — громкий рев и промежуточный рев.

Тип рыка Характеристика Особенности звучания Громкий рев Сложный, многослойный звук с сильными колебаниями тона Служит для обозначения территории, отпугивания конкурентов Промежуточный рев Более плоский по тону, менее вариативный Следует сразу после громкого, возможно — "подтверждает" сообщение

"Оба рева — части одной вокализации, где громкий сигнал задаёт тон, а промежуточный закрепляет коммуникацию", — пояснил ведущий автор исследования доктор Джонатан Гроукотт.

Как искусственный интеллект услышал то, что не смог человек

До сих пор изучение львиного рева основывалось на слуховых оценках специалистов — субъективных и ограниченных.

Новая система на базе ИИ-анализатора акустических сигналов позволила выделить скрытые частоты и ритмические паттерны, невидимые человеческому уху.

Так учёные доказали, что львы используют "слоистую систему" звуков, возможно, чтобы передавать больше информации: о размере прайда, возрасте особи или её состоянии.

"Этот метод позволяет различать не только типы звуков, но и отдельных животных — как акустический отпечаток пальца", — отметили авторы работы.

Для чего львам нужен двойной рык

Исследователи предполагают, что два уровня рева могут выполнять разные функции:

громкий рев служит сигналом о присутствии и территориальной власти;

служит сигналом о присутствии и территориальной власти; промежуточный - поддерживает связь внутри прайда, помогая львам ориентироваться в пространстве.

Кроме того, рёв используется в социальных взаимодействиях: самцы ревут, чтобы удерживать самок в группе, а также предупреждать чужаков о границах.

Рёв как средство коммуникации

Цель рыка Кому адресован Пример ситуации Обозначить территорию Соседним самцам Ночной рёв на границе участка Укрепить социальные связи Членам прайда Ответные ревы между самцами одной группы Отпугнуть угрозу Конкурентам или хищникам При приближении чужого льва Ориентироваться на расстоянии Самкам и детёнышам Поиск партнёров в саванне

Почему это открытие важно для защиты львов

ИИ-подход оказался настолько точным, что может различать индивидуальные голоса животных, как отпечатки пальцев.

Это позволит экологам и биологам:

отслеживать численность прайдов без визуального контакта;

оценивать территориальные изменения популяции;

контролировать состояние экосистемы без вмешательства в дикую среду.

"Львиный рык — не просто символ дикой природы, а инструмент для науки и охраны", — подытожил доктор Гроукотт.

Что мы знаем о львах

Современные львы (Panthera leo) произошли из Восточной Африки и разделились на две популяции: африканскую и индийскую.

Самцы весят в среднем до 190 кг, самки — около 125 кг.

Самый тяжёлый зарегистрированный лев весил 272 кг (Кения).

Рык слышен на расстоянии до 8 км, а пасть льва раскрывается на 28 см.

Когти достигают 38 мм и могут полностью втягиваться.

Интересные факты

Рёв льва звучит на частоте около 114 децибел — громче, чем мотоцикл.

Львы ревут чаще ночью, особенно после дождя, когда звук распространяется дальше.

У каждого льва — уникальный акустический рисунок, который прайд узнаёт даже через километры.

Львица тоже может реветь, но её рык короче и менее глубокий.

Молодые львята начинают подражать реву уже в возрасте трёх месяцев.

А что если…

А что если рык льва — это не просто крик, а форма речи, близкая к языку?

Некоторые биологи считают, что за изменениями тона и структуры звука скрываются "фразы" — акустические сигналы с разным смыслом, что делает львов одними из самых коммуникативных хищников на Земле.

Мифы и правда

Миф: львы рычат только во время охоты.

Правда: рёв — средство общения и сигнал территориального владения, а не охотничий инструмент.

Правда: львицы тоже ревут, особенно защищая детёнышей.

Правда: теперь известно, что у него два чётких типа — громкий и промежуточный.

Исторический контекст

1920-е: первые записи рыка львов в африканских заповедниках.

первые записи рыка львов в африканских заповедниках. 2000-е: развитие биоакустических методов анализа.

развитие биоакустических методов анализа. 2025 год: исследование Эксетерского университета впервые зафиксировало два типа рыка с помощью ИИ.