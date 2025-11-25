Львы рычат иначе, чем мы думали: искусственный интеллект услышал то, чего не различает человек

Рык льва — один из самых узнаваемых и пугающих звуков в природе. Его слышно на расстоянии до восьми километров, и он символизирует силу и власть.
Но новое исследование показало: всё не так просто. Учёные из Эксетерского университета с помощью искусственного интеллекта выяснили, что львы владеют не одним, а двумя разными типами рева.
Это открытие не только меняет представление о звуковой коммуникации хищников, но и открывает новые методы мониторинга и защиты популяций в дикой природе.
Исследователи установили 64 автоматические станции с микрофонами и фотоловушками в национальном парке Ньерере (Танзания), где обитает до 6900 львов.
Анализ записей с помощью нейросетей позволил разделить вокализацию на два типа — громкий рев и промежуточный рев.
|Тип рыка
|Характеристика
|Особенности звучания
|Громкий рев
|Сложный, многослойный звук с сильными колебаниями тона
|Служит для обозначения территории, отпугивания конкурентов
|Промежуточный рев
|Более плоский по тону, менее вариативный
|Следует сразу после громкого, возможно — "подтверждает" сообщение
"Оба рева — части одной вокализации, где громкий сигнал задаёт тон, а промежуточный закрепляет коммуникацию", — пояснил ведущий автор исследования доктор Джонатан Гроукотт.
До сих пор изучение львиного рева основывалось на слуховых оценках специалистов — субъективных и ограниченных.
Новая система на базе ИИ-анализатора акустических сигналов позволила выделить скрытые частоты и ритмические паттерны, невидимые человеческому уху.
Так учёные доказали, что львы используют "слоистую систему" звуков, возможно, чтобы передавать больше информации: о размере прайда, возрасте особи или её состоянии.
"Этот метод позволяет различать не только типы звуков, но и отдельных животных — как акустический отпечаток пальца", — отметили авторы работы.
Исследователи предполагают, что два уровня рева могут выполнять разные функции:
Кроме того, рёв используется в социальных взаимодействиях: самцы ревут, чтобы удерживать самок в группе, а также предупреждать чужаков о границах.
|Цель рыка
|Кому адресован
|Пример ситуации
|Обозначить территорию
|Соседним самцам
|Ночной рёв на границе участка
|Укрепить социальные связи
|Членам прайда
|Ответные ревы между самцами одной группы
|Отпугнуть угрозу
|Конкурентам или хищникам
|При приближении чужого льва
|Ориентироваться на расстоянии
|Самкам и детёнышам
|Поиск партнёров в саванне
ИИ-подход оказался настолько точным, что может различать индивидуальные голоса животных, как отпечатки пальцев.
Это позволит экологам и биологам:
"Львиный рык — не просто символ дикой природы, а инструмент для науки и охраны", — подытожил доктор Гроукотт.
А что если рык льва — это не просто крик, а форма речи, близкая к языку?
Некоторые биологи считают, что за изменениями тона и структуры звука скрываются "фразы" — акустические сигналы с разным смыслом, что делает львов одними из самых коммуникативных хищников на Земле.
