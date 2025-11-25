Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир животных уже не тот: собаки проявляют черты, которые раньше считались чисто человеческими

У домашних собак зафиксировали признаки аутизма — специалисты Little Rays ABA
7:18
Зоосфера

Представление о том, что собаки могут проявлять черты, похожие на аутизм у людей, появилось ещё в 1960-х годах, когда ветеринары начали замечать у животных необычное поведение. Сегодня эта идея получила научное подтверждение — исследователи всё чаще говорят о "собачьем аутизме", хотя официального ветеринарного диагноза пока нет.

Собака грызет лапу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака грызет лапу

По данным британского зоотехника доктора Жаклин Бойд из Ноттингемского университета Трент, между мозгом собак и людей существуют биохимические и структурные сходства, из-за которых животные могут быть подвержены аналогичным нейроразвитийным особенностям.

"Мы не говорим о болезни, а о нейроотличии — уникальной форме обработки информации и эмоций", — отмечает исследовательница.

Что известно о собачьем аутизме

Термин "дисфункциональное поведение собак", используемый ветеринарами, постепенно уступает место понятию "аутичные черты у животных". В отличие от людей, у собак это состояние проявляется не в речевых особенностях, а в поведенческих паттернах - ритуалах, ограниченном общении и повышенной сенсорной чувствительности.

Специалисты из компании Little Rays ABA, занимающейся поведенческой терапией, классифицируют проявления в три группы:

  • повторяющиеся действия.
  • изменения в социальном взаимодействии.
  • сенсорная чувствительность.

Признаки, на которые стоит обратить внимание

Повторяющиеся действия

  • Постоянное хождение по одному маршруту или по кругу.
  • Навязчивое преследование собственного хвоста.
  • Облизывание лап до раздражения кожи.
  • Фиксация внимания на одном предмете (игрушке, тени, звуке).

"Компульсивные движения занимают большую часть дня собаки и мешают нормальному взаимодействию с хозяином", — поясняют в Little Rays ABA.

Если подобные действия повторяются ежедневно и усиливаются со временем, стоит обратиться к ветеринару.

Нарушения социального поведения

Собаки с нейроотличиями часто избегают прямого взгляда, замирают при приближении людей или других животных, могут не откликаться на команды и проявлять низкий интерес к играм.
Такое поведение не означает упрямство — причина кроется в сложности обработки социальных сигналов.

"Некоторые животные не реагируют на приветствие, не машут хвостом или игнорируют привычные ритуалы — им просто трудно интерпретировать эмоции других", — объясняют специалисты компании.

Сенсорная чувствительность

Этот тип проявлений — самый яркий. Собаки могут вздрагивать от звука пылесоса, замирать при дверном звонке, дрожать от громких машин или даже закрывать уши лапами.
Некоторые животные избегают прикосновений, не позволяют себя гладить, а также остро реагируют на запахи и текстуры корма.

Эти реакции схожи с сенсорными особенностями у людей с аутизмом, и требуют деликатной адаптации — тишины, предсказуемости и постепенного привыкания к раздражителям.

Как помочь собаке с аутичными чертами

Эксперты сходятся во мнении: такие животные нуждаются не в лечении, а в поддержке. Важно создать предсказуемую и спокойную среду, исключающую лишние раздражители.

Рекомендации специалистов Little Rays ABA:

  • установите чёткий режим кормления, сна и прогулок;
  • применяйте положительное подкрепление (лакомства, похвала, ласковый голос);
  • обеспечьте зону тишины в доме, где собака может уединиться;
  • используйте игрушки-головоломки и мягкие антистресс-жилеты;
  • ограничьте воздействие громких звуков (телевизор, пылесос, фейерверки).

Такие меры снижают тревожность и уменьшают навязчивое поведение, помогая животному чувствовать себя в безопасности.

Признаки и их интерпретации

Поведенческий признак Возможная причина Что делать
Хождение по кругу Компульсивное поведение Отвлечь игрой, создать спокойную среду
Постоянное облизывание Стресс, сенсорная реакция Проверить кожу и корм, уменьшить раздражители
Избегание взгляда Трудности с социальным взаимодействием Не настаивать на контакте
Повышенная реакция на шум Сенсорная чувствительность Снизить громкость, использовать шумоподавляющие средства
Потеря интереса к играм Эмоциональное выгорание Добавить интеллектуальные игрушки

Что говорят учёные

Доктор Жаклин Бойд подчёркивает, что исследование поведения собак с нейроотличиями может помочь лучше понять само явление аутизма у человека.

"Животные с устойчивыми поведенческими особенностями дают редкую возможность наблюдать проявления нейроразвития в чистом виде — без влияния социальных факторов", — объясняет она.

Согласно обзору, опубликованному в журнале Frontiers in Veterinary Science, у собак обнаружены вариации в уровне нейромедиаторов (дофамина и серотонина), аналогичные изменениям у людей с РАС (расстройством аутистического спектра).

А что если

А что если поведенческие особенности собаки — не дефект, а черта характера?
Некоторые учёные считают, что аутичные черты могут даже помогать животным — повышать концентрацию, снижать отвлекаемость и усиливать эмоциональную связь с владельцем.

FAQ

Можно ли диагностировать аутизм у собаки официально

Нет, такого диагноза в ветеринарии не существует. Определяют только поведенческие отклонения.

Нужно ли лечить собаку медикаментами

Нет, лечение заменяется коррекцией среды и поведения.

Станет ли собака нормальной после терапии

Главная цель — не "нормализовать", а улучшить качество жизни и снизить тревожность.

Мифы и правда

  • Миф: собака с аутизмом опасна.
    Правда: такие животные чаще избегают конфронтации и нуждаются в мягком обращении.
  • Миф: это следствие плохого воспитания.
    Правда: особенности поведения связаны с нейрофизиологией, а не с дрессировкой.
  • Миф: нейроотличные собаки не поддаются обучению.
    Правда: при положительном подкреплении они обучаются успешно, но в своём темпе.

Интересные факты

  • Первое описание "поведенческого расстройства собак" появилось в 1966 году у ветеринара из США.
  • Австралийские исследователи изучают связь между аутичными чертами и породами — чаще всего упоминаются булл-терьеры и бордер-колли.
  • Поведенческая терапия для собак уже используется в программах обучения животных-компаньонов.

Исторический контекст

  • 1960-е годы: первые наблюдения необычного поведения у собак.
  • 2010-е: развитие поведенческой ветеринарии и понятия "нейроотличие".
  • 2025 год: публикация новых данных о сходстве аутичных черт у людей и животных.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
