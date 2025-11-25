Мир животных уже не тот: собаки проявляют черты, которые раньше считались чисто человеческими

У домашних собак зафиксировали признаки аутизма — специалисты Little Rays ABA

Представление о том, что собаки могут проявлять черты, похожие на аутизм у людей, появилось ещё в 1960-х годах, когда ветеринары начали замечать у животных необычное поведение. Сегодня эта идея получила научное подтверждение — исследователи всё чаще говорят о "собачьем аутизме", хотя официального ветеринарного диагноза пока нет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака грызет лапу

По данным британского зоотехника доктора Жаклин Бойд из Ноттингемского университета Трент, между мозгом собак и людей существуют биохимические и структурные сходства, из-за которых животные могут быть подвержены аналогичным нейроразвитийным особенностям.

"Мы не говорим о болезни, а о нейроотличии — уникальной форме обработки информации и эмоций", — отмечает исследовательница.

Что известно о собачьем аутизме

Термин "дисфункциональное поведение собак", используемый ветеринарами, постепенно уступает место понятию "аутичные черты у животных". В отличие от людей, у собак это состояние проявляется не в речевых особенностях, а в поведенческих паттернах - ритуалах, ограниченном общении и повышенной сенсорной чувствительности.

Специалисты из компании Little Rays ABA, занимающейся поведенческой терапией, классифицируют проявления в три группы:

повторяющиеся действия.

изменения в социальном взаимодействии.

сенсорная чувствительность.

Признаки, на которые стоит обратить внимание

Повторяющиеся действия

Постоянное хождение по одному маршруту или по кругу.

Навязчивое преследование собственного хвоста.

Облизывание лап до раздражения кожи.

Фиксация внимания на одном предмете (игрушке, тени, звуке).

"Компульсивные движения занимают большую часть дня собаки и мешают нормальному взаимодействию с хозяином", — поясняют в Little Rays ABA.

Если подобные действия повторяются ежедневно и усиливаются со временем, стоит обратиться к ветеринару.

Нарушения социального поведения

Собаки с нейроотличиями часто избегают прямого взгляда, замирают при приближении людей или других животных, могут не откликаться на команды и проявлять низкий интерес к играм.

Такое поведение не означает упрямство — причина кроется в сложности обработки социальных сигналов.

"Некоторые животные не реагируют на приветствие, не машут хвостом или игнорируют привычные ритуалы — им просто трудно интерпретировать эмоции других", — объясняют специалисты компании.

Сенсорная чувствительность

Этот тип проявлений — самый яркий. Собаки могут вздрагивать от звука пылесоса, замирать при дверном звонке, дрожать от громких машин или даже закрывать уши лапами.

Некоторые животные избегают прикосновений, не позволяют себя гладить, а также остро реагируют на запахи и текстуры корма.

Эти реакции схожи с сенсорными особенностями у людей с аутизмом, и требуют деликатной адаптации — тишины, предсказуемости и постепенного привыкания к раздражителям.

Как помочь собаке с аутичными чертами

Эксперты сходятся во мнении: такие животные нуждаются не в лечении, а в поддержке. Важно создать предсказуемую и спокойную среду, исключающую лишние раздражители.

Рекомендации специалистов Little Rays ABA:

установите чёткий режим кормления, сна и прогулок;

применяйте положительное подкрепление (лакомства, похвала, ласковый голос);

обеспечьте зону тишины в доме, где собака может уединиться;

используйте игрушки-головоломки и мягкие антистресс-жилеты;

ограничьте воздействие громких звуков (телевизор, пылесос, фейерверки).

Такие меры снижают тревожность и уменьшают навязчивое поведение, помогая животному чувствовать себя в безопасности.

Признаки и их интерпретации

Поведенческий признак Возможная причина Что делать Хождение по кругу Компульсивное поведение Отвлечь игрой, создать спокойную среду Постоянное облизывание Стресс, сенсорная реакция Проверить кожу и корм, уменьшить раздражители Избегание взгляда Трудности с социальным взаимодействием Не настаивать на контакте Повышенная реакция на шум Сенсорная чувствительность Снизить громкость, использовать шумоподавляющие средства Потеря интереса к играм Эмоциональное выгорание Добавить интеллектуальные игрушки

Что говорят учёные

Доктор Жаклин Бойд подчёркивает, что исследование поведения собак с нейроотличиями может помочь лучше понять само явление аутизма у человека.

"Животные с устойчивыми поведенческими особенностями дают редкую возможность наблюдать проявления нейроразвития в чистом виде — без влияния социальных факторов", — объясняет она.

Согласно обзору, опубликованному в журнале Frontiers in Veterinary Science, у собак обнаружены вариации в уровне нейромедиаторов (дофамина и серотонина), аналогичные изменениям у людей с РАС (расстройством аутистического спектра).

А что если

А что если поведенческие особенности собаки — не дефект, а черта характера?

Некоторые учёные считают, что аутичные черты могут даже помогать животным — повышать концентрацию, снижать отвлекаемость и усиливать эмоциональную связь с владельцем.

FAQ

Можно ли диагностировать аутизм у собаки официально

Нет, такого диагноза в ветеринарии не существует. Определяют только поведенческие отклонения.

Нужно ли лечить собаку медикаментами

Нет, лечение заменяется коррекцией среды и поведения.

Станет ли собака нормальной после терапии

Главная цель — не "нормализовать", а улучшить качество жизни и снизить тревожность.

Мифы и правда

Миф: собака с аутизмом опасна.

Правда: такие животные чаще избегают конфронтации и нуждаются в мягком обращении.

Правда: особенности поведения связаны с нейрофизиологией, а не с дрессировкой.

Правда: при положительном подкреплении они обучаются успешно, но в своём темпе.

Интересные факты

Первое описание "поведенческого расстройства собак" появилось в 1966 году у ветеринара из США.

Австралийские исследователи изучают связь между аутичными чертами и породами — чаще всего упоминаются булл-терьеры и бордер-колли.

Поведенческая терапия для собак уже используется в программах обучения животных-компаньонов.

Исторический контекст

1960-е годы: первые наблюдения необычного поведения у собак.

первые наблюдения необычного поведения у собак. 2010-е: развитие поведенческой ветеринарии и понятия "нейроотличие".

развитие поведенческой ветеринарии и понятия "нейроотличие". 2025 год: публикация новых данных о сходстве аутичных черт у людей и животных.