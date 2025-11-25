Мир животных уже не тот: собаки проявляют черты, которые раньше считались чисто человеческими

Представление о том, что собаки могут проявлять черты, похожие на аутизм у людей, появилось ещё в 1960-х годах, когда ветеринары начали замечать у животных необычное поведение. Сегодня эта идея получила научное подтверждение — исследователи всё чаще говорят о "собачьем аутизме", хотя официального ветеринарного диагноза пока нет.
По данным британского зоотехника доктора Жаклин Бойд из Ноттингемского университета Трент, между мозгом собак и людей существуют биохимические и структурные сходства, из-за которых животные могут быть подвержены аналогичным нейроразвитийным особенностям.
"Мы не говорим о болезни, а о нейроотличии — уникальной форме обработки информации и эмоций", — отмечает исследовательница.
Термин "дисфункциональное поведение собак", используемый ветеринарами, постепенно уступает место понятию "аутичные черты у животных". В отличие от людей, у собак это состояние проявляется не в речевых особенностях, а в поведенческих паттернах - ритуалах, ограниченном общении и повышенной сенсорной чувствительности.
Специалисты из компании Little Rays ABA, занимающейся поведенческой терапией, классифицируют проявления в три группы:
"Компульсивные движения занимают большую часть дня собаки и мешают нормальному взаимодействию с хозяином", — поясняют в Little Rays ABA.
Если подобные действия повторяются ежедневно и усиливаются со временем, стоит обратиться к ветеринару.
Собаки с нейроотличиями часто избегают прямого взгляда, замирают при приближении людей или других животных, могут не откликаться на команды и проявлять низкий интерес к играм.
Такое поведение не означает упрямство — причина кроется в сложности обработки социальных сигналов.
"Некоторые животные не реагируют на приветствие, не машут хвостом или игнорируют привычные ритуалы — им просто трудно интерпретировать эмоции других", — объясняют специалисты компании.
Этот тип проявлений — самый яркий. Собаки могут вздрагивать от звука пылесоса, замирать при дверном звонке, дрожать от громких машин или даже закрывать уши лапами.
Некоторые животные избегают прикосновений, не позволяют себя гладить, а также остро реагируют на запахи и текстуры корма.
Эти реакции схожи с сенсорными особенностями у людей с аутизмом, и требуют деликатной адаптации — тишины, предсказуемости и постепенного привыкания к раздражителям.
Эксперты сходятся во мнении: такие животные нуждаются не в лечении, а в поддержке. Важно создать предсказуемую и спокойную среду, исключающую лишние раздражители.
Рекомендации специалистов Little Rays ABA:
Такие меры снижают тревожность и уменьшают навязчивое поведение, помогая животному чувствовать себя в безопасности.
|Поведенческий признак
|Возможная причина
|Что делать
|Хождение по кругу
|Компульсивное поведение
|Отвлечь игрой, создать спокойную среду
|Постоянное облизывание
|Стресс, сенсорная реакция
|Проверить кожу и корм, уменьшить раздражители
|Избегание взгляда
|Трудности с социальным взаимодействием
|Не настаивать на контакте
|Повышенная реакция на шум
|Сенсорная чувствительность
|Снизить громкость, использовать шумоподавляющие средства
|Потеря интереса к играм
|Эмоциональное выгорание
|Добавить интеллектуальные игрушки
Доктор Жаклин Бойд подчёркивает, что исследование поведения собак с нейроотличиями может помочь лучше понять само явление аутизма у человека.
"Животные с устойчивыми поведенческими особенностями дают редкую возможность наблюдать проявления нейроразвития в чистом виде — без влияния социальных факторов", — объясняет она.
Согласно обзору, опубликованному в журнале Frontiers in Veterinary Science, у собак обнаружены вариации в уровне нейромедиаторов (дофамина и серотонина), аналогичные изменениям у людей с РАС (расстройством аутистического спектра).
А что если поведенческие особенности собаки — не дефект, а черта характера?
Некоторые учёные считают, что аутичные черты могут даже помогать животным — повышать концентрацию, снижать отвлекаемость и усиливать эмоциональную связь с владельцем.
Нет, такого диагноза в ветеринарии не существует. Определяют только поведенческие отклонения.
Нет, лечение заменяется коррекцией среды и поведения.
Главная цель — не "нормализовать", а улучшить качество жизни и снизить тревожность.
