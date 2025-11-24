Эпидемия предательства накрыла планету: каждые 9 минут на улице оказывается тот, кого любили

Каждую зиму приюты и зоозащитные организации готовятся к наплыву брошенных животных, но нынешний сезон уже называют одним из самых тяжёлых за последние годы. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) сообщает о резком росте случаев отказа от питомцев и запускает новую благотворительную кампанию. На фоне роста цен на корма, ветуслуги, страховку для животных и базовые зоотовары людям становится сложнее удерживать привычный уровень заботы о домашних любимцах, и часть из них делает выбор не в пользу собаки или кошки.
По данным RSPCA, за первые десять месяцев 2025 года на их экстренную линию поступило более 24 000 сообщений об отказах от животных. Это уже больше, чем за весь прошлый год, и на 23% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. В среднем, пока телефонная линия работает, каждые девять минут поступает новый сигнал о брошенном питомце.
К концу октября зарегистрировано 24 270 инцидентов, тогда как годом ранее их было 19 727, а за весь 2024 год — 23 564. На этом фоне организация 20 ноября запустила новый сбор пожертвований, чтобы обеспечить животных кормом, тёплыми лежанками, переносками, ветеринарной помощью и работой инспекторов.
Суперинтендант RSPCA Саймон Осборн признаёт, что ситуация стала по-настоящему тревожной.
"Этот год стал невероятно тяжёлым для многих животных, и мы видим драматичный и болезненный рост числа случаев отказа", — сказал суперинтендант Саймон Осборн.
Он подчёркивает, что речь идёт не о единичных историях, а о долгосрочном негативном тренде.
"Мы сталкиваемся с эпидемией отказов и жестокого обращения, и наши инспекторы нужны животным как никогда раньше", — отметил суперинтендант Саймон Осборн.
Осборн напоминает: животные — не вещи, которые можно просто "отложить" до лучших времён.
"Животные чувствуют радость, страх, любовь и боль так же, как и мы, а взамен просят совсем немного", — добавил суперинтендант Саймон Осборн.
Особенно остро проблема стоит зимой, когда холода превращают уличную жизнь в вопрос выживания.
"Без помощи этой зимой многие животные рискуют умереть — напуганные, страдающие и никому не нужные", — предупредил суперинтендант Саймон Осборн.
|Параметр
|Лето для брошенного животного
|Зима для брошенного животного
|Погода
|Тёплее, ниже риск переохлаждения
|Мороз, снег, сильный ветер
|Доступ к воде
|Легче найти открытую воду
|Вода замерзает, риск обезвоживания
|Еда
|Больше открытых мусорных контейнеров и террас
|Меньше людей на улицах, меньше остатков еды
|Состояние здоровья
|Выше шанс пережить ночь
|Риск простуд, обморожений, гибели
|Нагрузка на приюты
|Высокая, но управляемая
|Часто критическая, не хватает мест
|Расходы приютов
|Корм, базовая медицина
|Корм, отопление, тёплые лежанки, лекарства
Для приютов и благотворительных организаций зимний период означает рост расходов: нужен дополнительный корм, утеплённые вольеры, ветеринарные препараты, одеяла, домики и будки, переноски, а также оплата работы персонала и транспорта, который выезжает на вызовы.
|Плюсы
|Минусы
|Животное не остаётся на улице
|Нужно тратить время на поиск решений
|Меньше нагрузка на экстренные службы
|Возможно участие в расходах приюта
|Питомец получает шанс на новый дом
|Иногда ожидание места в приюте занимает время
|Снижается эмоциональная вина владельца
|Требуется честно признать свои ограничения
Как выбрать приют или организацию для передачи животного?
Обратите внимание на репутацию, наличие ветподдержки, прозрачную отчётность, отзывы в интернете. Надёжные приюты открыто рассказывают о своей работе и не скрывают условия содержания.
Сколько стоит помочь приюту зимой?
Суммы могут быть самыми разными. Кому-то удобно регулярно переводить небольшую фиксированную сумму, кто-то может разово оплатить корм, переноску, лекарства или вакцинацию. Важно не количество, а регулярность и вовлечённость.
Что лучше: пожертвовать деньги или купить корм и зоотовары?
И то и другое полезно. Деньги дают приютам гибкость, а конкретный корм, наполнитель, миски, лежанки и ошейники закрывают самые срочные нужды. Часто организации публикуют списки приоритетных товаров — стоит ориентироваться на них.
В итоге отношение к животным всё сильнее становится показателем зрелости общества. Чем раньше люди обращаются за помощью, тем меньше шансов, что очередная собака или кошка встретит зиму на улице в одиночестве. Ответственное решение — не бросать, а искать пути, которые сохранят жизнь и здоровье питомца даже в самый холодный сезон.
