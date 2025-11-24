Тихий убийца вернулся в свинарники: статистика заражений пугает даже опытных ветеринаров

Зафиксирован рост заболеваемости свиной дизентерии — отчёты AHDB

В последние месяцы тема биобезопасности снова оказалась в центре внимания свиноводов. Новые данные указывают на заметный рост случаев свиной дизентерии, вызванной Brachyspira hyodysenteriae. На фоне высокой плотности хозяйств, активных перевозок и усложняющейся эпизоотической обстановки эксперты считают, что многим фермерам пора пересмотреть подходы к защите поголовья. Сохранять стабильность производства становится всё труднее, если слабые места в биозащите остаются незамеченными.

Что показывают текущие отчёты

Статистика, собранная Агентством по здравоохранению животных и растений и учёными из Шотландского сельскохозяйственного колледжа, демонстрирует устойчивый рост заболеваемости. Если в 2021 году подтверждено восемь случаев, то к 2024-му их стало уже 55.

Отчёты профильного чартерного проекта AHDB (The Agriculture and Horticulture Development Board’s) к началу осени фиксировали 12 случаев сразу в семи регионах, включая один эпизод в Шотландии. По данным наблюдательной панели GB Pig Surveillance, к концу октября зарегистрировано уже 23 подтверждённых случая.

Особую тревогу вызывает то, что вспышки появляются в хозяйствах с разными системами содержания — значит, проблемы лежат не только в условиях, но и в организационных недоработках.

Где возникают сбои и почему они опасны

Специалист по биобезопасности компании Roam Technology Найджел Беннет считает, что эти данные отражают системные проблемы, возникающие как внутри самих комплексов, так и между ними.

"Мы все понимаем, что африканская чума свиней буквально стоит у наших дверей. Эти данные показывают, что существуют слабые места в биобезопасности, которые позволяют распространяться таким болезням, как свиная дизентерия", — сказал специалист по биобезопасности Найджел Беннет.

Эксперты подчёркивают: ошибка в одном звене — например, в санитарной обработке транспорта или контроле посетителей — может привести к многомесячным убыткам.

"Каждое перемещение людей, техники или животных способно занести новую инфекцию или разнести её по территории фермы", — отметил специалист.

Почему биозащита — это не формальность

По словам Беннета, надёжная биобезопасность помогает не только избегать заражений, но и сохранять деловую репутацию хозяйств.

"Хорошая биобезопасность — это не только защита от свиной дизентерии, но и способ сохранить здоровье животных, продуктивность и имидж вашей фермы. Если не допускать инфекций или останавливать их распространение, можно улучшить условия содержания свиней, снизить использование антибиотиков и укрепить экономическую устойчивость хозяйства", — подчеркнул специалист.

Именно поэтому многие фермеры начинают пересматривать свои протоколы, уделяя больше внимания разделению потоков, модернизации инфраструктуры и регулярной диагностики.

Сравнение ключевых мер защиты

Мера Цель Пример Контроль посетителей Исключить внешний занос Регистрация, спецодежда Контроль транспорта Предотвратить перенос бактерий Мытьё и дезинфекция машин Чистая вода Минимизировать риск заражения Фильтрация, анализы Разделение зон Снизить передачу болезней Ограничение маршрутов персонала All-in, all-out система Разрыв цепочек заражения Единовременная посадка и вывод Борьба с вредителями Исключить скрытых переносчиков Ловушки, приманки Карантин новых животных Выявить болезнь заранее Изоляция 2-4 недели

Эти меры создают основу для стабильного санитарного режима, который снижает риск возникновения очагов инфекции.

Советы шаг за шагом: что делать фермеру

Провести внутренний аудит движения животных, персонала и инвентаря.

Усилить контроль транспорта, организовав места мойки и дезинфекции.

Разделить инвентарь по зонам, чтобы предотвратить перенос инфекции между помещениями.

Организовать хранение кормов в закрытых помещениях.

Установить протокол карантина для каждой партии поступающих животных.

Использовать цифровые инструменты для оценки биобезопасности, например Biocheck.

Проводить регулярную диагностику на Brachyspira hyodysenteriae, особенно при подозрительных симптомах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Недостаточная обработка транспорта → занос бактерий → установка постов дезобработки и использование дезсредств.

Отсутствие карантина → быстрое распространение инфекции → организация карантинных боксов и лабораторных тестов.

Совместный инвентарь → межгрупповое заражение → выделение отдельного оборудования.

Игнорирование вредителей → скрытое распространение бактерий → создание систем защиты и регулярный мониторинг.

А что если вспышка уже случилась?

Ряд экспертов, в том числе ветеринар Энни Дэвис, подчёркивают: важно не только предотвращать заражения, но и грамотно реагировать, если болезнь проникла в хозяйство.

"Внутренняя биобезопасность не менее важна, чем внешняя. Внимательно следите за перемещением свиней, общим оборудованием и схемами лечения. Если давление инфекции слишком высокое, единственным эффективным выходом может быть частичное или полное обновление поголовья", — сказала Энни Дэвис.

В таких случаях стратегию выбирают совместно с ветеринаром, взвешивая стоимость лечения и риски дальнейших потерь.

Плюсы и минусы усиленной биобезопасности

Плюсы Минусы Снижение затрат на лечение Необходимость обучения персонала Рост продуктивности Первоначальные вложения Улучшение имиджа Требуется постоянный контроль Меньше антибиотиков Переходный период может быть сложным

FAQ

Как выбрать дезинфектант для хозяйства?

Выбирайте препараты, рассчитанные на работу со свиноводческими объектами и эффективные против Brachyspira. Учитывайте совместимость с материалами в помещении.

Сколько стоит внедрение мер биобезопасности?

Зависит от масштаба фермы: от бюджетных решений до крупных перестроек. Большинство мер можно вводить постепенно.

Что лучше при вспышке: частичная или полная депопуляция?

Ответ зависит от уровня заражения. Решение принимают после диагностики и консультации с ветеринаром.

Мифы и правда

Миф: свиная дизентерия передаётся только через корм.

Правда: бактерии чаще всего перемещаются на технике, обуви, инвентаре и грызунами.

Правда: без улучшения биозащиты болезнь может возвращаться.

Правда: без контроля транспорта и посетителей защита остаётся неполной.

Три интересных факта

Бактерия Brachyspira hyodysenteriae может сохраняться в навозе и почве несколько недель.

В ряде стран контроль транспорта позволил снизить случаи дизентерии более чем на 40%.

Вспышки чаще возникают в хозяйствах, где используется единый инвентарь для разных групп животных.

Исторический контекст

В 1970-х годах свиная дизентерия впервые привела к значительным потерям в европейском свиноводстве.

В начале 2000-х началось активное внедрение программ биобезопасности на промышленных фермах.

За последнее десятилетие цифровые инструменты анализа помогли повысить скорость выявления вспышек.

Укрепление биобезопасности — это не разовая акция, а постоянный процесс, который требует внимания, дисциплины и готовности обновлять подходы по мере появления новых рисков.