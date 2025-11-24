Тихий убийца вернулся в свинарники: статистика заражений пугает даже опытных ветеринаров

В последние месяцы тема биобезопасности снова оказалась в центре внимания свиноводов. Новые данные указывают на заметный рост случаев свиной дизентерии, вызванной Brachyspira hyodysenteriae. На фоне высокой плотности хозяйств, активных перевозок и усложняющейся эпизоотической обстановки эксперты считают, что многим фермерам пора пересмотреть подходы к защите поголовья. Сохранять стабильность производства становится всё труднее, если слабые места в биозащите остаются незамеченными.
Статистика, собранная Агентством по здравоохранению животных и растений и учёными из Шотландского сельскохозяйственного колледжа, демонстрирует устойчивый рост заболеваемости. Если в 2021 году подтверждено восемь случаев, то к 2024-му их стало уже 55.
Отчёты профильного чартерного проекта AHDB (The Agriculture and Horticulture Development Board’s) к началу осени фиксировали 12 случаев сразу в семи регионах, включая один эпизод в Шотландии. По данным наблюдательной панели GB Pig Surveillance, к концу октября зарегистрировано уже 23 подтверждённых случая.
Особую тревогу вызывает то, что вспышки появляются в хозяйствах с разными системами содержания — значит, проблемы лежат не только в условиях, но и в организационных недоработках.
Специалист по биобезопасности компании Roam Technology Найджел Беннет считает, что эти данные отражают системные проблемы, возникающие как внутри самих комплексов, так и между ними.
"Мы все понимаем, что африканская чума свиней буквально стоит у наших дверей. Эти данные показывают, что существуют слабые места в биобезопасности, которые позволяют распространяться таким болезням, как свиная дизентерия", — сказал специалист по биобезопасности Найджел Беннет.
Эксперты подчёркивают: ошибка в одном звене — например, в санитарной обработке транспорта или контроле посетителей — может привести к многомесячным убыткам.
"Каждое перемещение людей, техники или животных способно занести новую инфекцию или разнести её по территории фермы", — отметил специалист.
По словам Беннета, надёжная биобезопасность помогает не только избегать заражений, но и сохранять деловую репутацию хозяйств.
"Хорошая биобезопасность — это не только защита от свиной дизентерии, но и способ сохранить здоровье животных, продуктивность и имидж вашей фермы. Если не допускать инфекций или останавливать их распространение, можно улучшить условия содержания свиней, снизить использование антибиотиков и укрепить экономическую устойчивость хозяйства", — подчеркнул специалист.
Именно поэтому многие фермеры начинают пересматривать свои протоколы, уделяя больше внимания разделению потоков, модернизации инфраструктуры и регулярной диагностики.
|Мера
|Цель
|Пример
|Контроль посетителей
|Исключить внешний занос
|Регистрация, спецодежда
|Контроль транспорта
|Предотвратить перенос бактерий
|Мытьё и дезинфекция машин
|Чистая вода
|Минимизировать риск заражения
|Фильтрация, анализы
|Разделение зон
|Снизить передачу болезней
|Ограничение маршрутов персонала
|All-in, all-out система
|Разрыв цепочек заражения
|Единовременная посадка и вывод
|Борьба с вредителями
|Исключить скрытых переносчиков
|Ловушки, приманки
|Карантин новых животных
|Выявить болезнь заранее
|Изоляция 2-4 недели
Эти меры создают основу для стабильного санитарного режима, который снижает риск возникновения очагов инфекции.
Ряд экспертов, в том числе ветеринар Энни Дэвис, подчёркивают: важно не только предотвращать заражения, но и грамотно реагировать, если болезнь проникла в хозяйство.
"Внутренняя биобезопасность не менее важна, чем внешняя. Внимательно следите за перемещением свиней, общим оборудованием и схемами лечения. Если давление инфекции слишком высокое, единственным эффективным выходом может быть частичное или полное обновление поголовья", — сказала Энни Дэвис.
В таких случаях стратегию выбирают совместно с ветеринаром, взвешивая стоимость лечения и риски дальнейших потерь.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение затрат на лечение
|Необходимость обучения персонала
|Рост продуктивности
|Первоначальные вложения
|Улучшение имиджа
|Требуется постоянный контроль
|Меньше антибиотиков
|Переходный период может быть сложным
Как выбрать дезинфектант для хозяйства?
Выбирайте препараты, рассчитанные на работу со свиноводческими объектами и эффективные против Brachyspira. Учитывайте совместимость с материалами в помещении.
Сколько стоит внедрение мер биобезопасности?
Зависит от масштаба фермы: от бюджетных решений до крупных перестроек. Большинство мер можно вводить постепенно.
Что лучше при вспышке: частичная или полная депопуляция?
Ответ зависит от уровня заражения. Решение принимают после диагностики и консультации с ветеринаром.
Укрепление биобезопасности — это не разовая акция, а постоянный процесс, который требует внимания, дисциплины и готовности обновлять подходы по мере появления новых рисков.
Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.