Карибская глубина подала тревожный знак: риф Гловера теряет вид, который всегда возвращался

Нерест групера Нассау сократился на 85% — Mongabay

Каждую зиму у берегов Белиза происходит событие, которое десятилетиями считалось сердцем рыболовной экосистемы Карибского моря. В эти месяцы скрытные груперы Нассау покидают глубокие расщелины рифов и стекаются в определённые точки, где проводят несколько ночей в одном из самых редких ритуалов океана. Но новое исследование показывает: одно из ключевых мест нереста, расположенное на северо-восточном участке атолла Гловерс-Риф, стремительно пустеет.

Фото: Wikimedia Commons by Jerry Reid, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подводный риф

Учёные пришли к выводу, что за 20 лет численность рыб, собирающихся на эту нерестовую площадку, упала на 85 %. Несмотря на формальные запреты и сезонные ограничения, эти меры оказались недостаточными для сохранения вида. Ограниченные ресурсы правительства, сложная география и активность браконьеров поставили экосистему на грань серьёзного перелома.

Что происходит с популяцией морского окуня

Групер Нассау — крупная рифовая рыба, которую легко узнать по характерным тёмным полосам. Днём рыбы прячутся в укрытиях, а ночью выходят на охоту. Их уязвимость возрастает во время нереста: сотни особей собираются в одном месте, и этот момент в прошлом активно использовали промысловики.

Исследование показало, что в 1970-х численность нерестового скопления достигала 15 000 особей. В 2000-х этот показатель сократился примерно до 3000. В 2023 году исследователи зафиксировали только 463 рыбы — результат, который заставил учёных говорить об угрозе локального исчезновения.

Основная причина — сочетание незаконного лова и ограниченной возможности властей контролировать удалённый участок рифа. Район окружён глубокими водами, а штормы и сложная логистика затрудняют работу инспекторов.

"Это началось не в одночасье", — отметил аспирант-исследователь Майлз Филлипс.

По его словам, проблема обсуждается с 1980-х годов, но меры, принятые позже, лишь замедлили ухудшение ситуации.

Что показывают данные исследования

Специалисты изучили динамику популяции, объединив данные о визуальных наблюдениях, уловах и характеристиках нерестового поведения с 2000 по 2023 год. Исследователи выяснили, что изолированность Северо-Восточного рифа оказалась губительной: в отличие от других точек, связанных с Мезоамериканским барьерным рифом, сюда не приходят новые особи из соседних мест обитания.

Использование гидрофонов — одна из попыток улучшить мониторинг, но анализ данных требует ресурсов, которых сейчас нет.

"После обработки эти данные дадут ценную информацию о поведении рыб", — пояснила специалист по рыболовству Алисия Эк-Нуньес.

Незаконный промысел остаётся ключевым фактором падения численности. Рыбаки, включая приезжающих с соседних территорий, продолжают добычу, несмотря на запреты.

Сравнение: нерестовые районы Белиза

Район Численность в прошлом Численность сегодня Степень изолированности Норт-Ист-Пойнт ~15 000 ~463 высокая Сэндбор-Кей стабильная стабильная средняя Кей-Глори до 100 000 ~2000 низкая Роки-Пойнт вымерла отсутствует высокая

А что если популяция исчезнет

Потери затронут не только биологическую сферу. С исчезновением групера нарушится пищевое поведение рифовых экосистем, сократится биоразнообразие, а семьи, зависящие от промысла, лишатся одного из стабильных источников дохода. Восстанавливать нерестовые места в океанской среде крайне сложно: природа почти не оставляет шансов на повторное формирование таких участков.

FAQ

Как выбирают нерестовые точки?

Рыбы выбирают участки с подходящими течениями и глубиной, которые позволяют икре быстро распространяться.

Сколько стоит оборудование для мониторинга?

Комплект гидрофонов может стоить от нескольких тысяч долларов, а ежегодное обслуживание требует дополнительных вложений.

Что лучше для защиты рифов — сезонные запреты или постоянные охранные зоны?

Постоянные зоны дают более сильный эффект, особенно для видов, собирающихся группами.

Мифы и правда

Миф: нерестилища восстанавливаются сами, если перестать ловить рыбу.

Правда: в изолированных рифах приток новых особей низкий, поэтому популяция не восстанавливается без дополнительных мер.

Миф: браконьеры незаметны.

Правда: исследователи находят свежие лески и якоря, подтверждающие продолжающийся незаконный лов.

Интересные факты

Ночью во время нереста груперы издают специфические звуки, напоминающие низкий гул. Мезоамериканский барьерный риф — второй по длине в мире. В XIX веке белизские рыбаки называли групера "лунной рыбой" из-за привязки нереста к лунным фазам.

Исторический контекст

В 1960-х групперы были одним из ключевых промысловых видов Белиза. В 1980-х учёные впервые предупредили о возможном сокращении популяции. В 2009 году было заключено соглашение между рыбаками и властями, изменившее подход к охране нерестилищ.