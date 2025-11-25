Карибская глубина подала тревожный знак: риф Гловера теряет вид, который всегда возвращался

Каждую зиму у берегов Белиза происходит событие, которое десятилетиями считалось сердцем рыболовной экосистемы Карибского моря. В эти месяцы скрытные груперы Нассау покидают глубокие расщелины рифов и стекаются в определённые точки, где проводят несколько ночей в одном из самых редких ритуалов океана. Но новое исследование показывает: одно из ключевых мест нереста, расположенное на северо-восточном участке атолла Гловерс-Риф, стремительно пустеет.
Учёные пришли к выводу, что за 20 лет численность рыб, собирающихся на эту нерестовую площадку, упала на 85 %. Несмотря на формальные запреты и сезонные ограничения, эти меры оказались недостаточными для сохранения вида. Ограниченные ресурсы правительства, сложная география и активность браконьеров поставили экосистему на грань серьёзного перелома.
Групер Нассау — крупная рифовая рыба, которую легко узнать по характерным тёмным полосам. Днём рыбы прячутся в укрытиях, а ночью выходят на охоту. Их уязвимость возрастает во время нереста: сотни особей собираются в одном месте, и этот момент в прошлом активно использовали промысловики.
Исследование показало, что в 1970-х численность нерестового скопления достигала 15 000 особей. В 2000-х этот показатель сократился примерно до 3000. В 2023 году исследователи зафиксировали только 463 рыбы — результат, который заставил учёных говорить об угрозе локального исчезновения.
Основная причина — сочетание незаконного лова и ограниченной возможности властей контролировать удалённый участок рифа. Район окружён глубокими водами, а штормы и сложная логистика затрудняют работу инспекторов.
"Это началось не в одночасье", — отметил аспирант-исследователь Майлз Филлипс.
По его словам, проблема обсуждается с 1980-х годов, но меры, принятые позже, лишь замедлили ухудшение ситуации.
Специалисты изучили динамику популяции, объединив данные о визуальных наблюдениях, уловах и характеристиках нерестового поведения с 2000 по 2023 год. Исследователи выяснили, что изолированность Северо-Восточного рифа оказалась губительной: в отличие от других точек, связанных с Мезоамериканским барьерным рифом, сюда не приходят новые особи из соседних мест обитания.
Использование гидрофонов — одна из попыток улучшить мониторинг, но анализ данных требует ресурсов, которых сейчас нет.
"После обработки эти данные дадут ценную информацию о поведении рыб", — пояснила специалист по рыболовству Алисия Эк-Нуньес.
Незаконный промысел остаётся ключевым фактором падения численности. Рыбаки, включая приезжающих с соседних территорий, продолжают добычу, несмотря на запреты.
|Район
|Численность в прошлом
|Численность сегодня
|Степень изолированности
|Норт-Ист-Пойнт
|~15 000
|~463
|высокая
|Сэндбор-Кей
|стабильная
|стабильная
|средняя
|Кей-Глори
|до 100 000
|~2000
|низкая
|Роки-Пойнт
|вымерла
|отсутствует
|высокая
Потери затронут не только биологическую сферу. С исчезновением групера нарушится пищевое поведение рифовых экосистем, сократится биоразнообразие, а семьи, зависящие от промысла, лишатся одного из стабильных источников дохода. Восстанавливать нерестовые места в океанской среде крайне сложно: природа почти не оставляет шансов на повторное формирование таких участков.
Как выбирают нерестовые точки?
Рыбы выбирают участки с подходящими течениями и глубиной, которые позволяют икре быстро распространяться.
Сколько стоит оборудование для мониторинга?
Комплект гидрофонов может стоить от нескольких тысяч долларов, а ежегодное обслуживание требует дополнительных вложений.
Что лучше для защиты рифов — сезонные запреты или постоянные охранные зоны?
Постоянные зоны дают более сильный эффект, особенно для видов, собирающихся группами.
Ночью во время нереста груперы издают специфические звуки, напоминающие низкий гул.
Мезоамериканский барьерный риф — второй по длине в мире.
В XIX веке белизские рыбаки называли групера "лунной рыбой" из-за привязки нереста к лунным фазам.
В 1960-х групперы были одним из ключевых промысловых видов Белиза.
В 1980-х учёные впервые предупредили о возможном сокращении популяции.
В 2009 году было заключено соглашение между рыбаками и властями, изменившее подход к охране нерестилищ.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...