Атлантика шепчет о беде: у берегов Бразилии гибнет рай, который держал океан в равновесии

24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
6:52
Зоосфера

Морской ландшафт Аброльоса у берегов штатов Баия и Эспириту-Санту — одно из самых насыщенных биоразнообразием мест во всей южной части Атлантики. Рифы, мангры и островные экосистемы образуют единый живой организм, где сосредоточено более пятисот видов животных. Здесь находится и крупнейшее в Бразилии место размножения горбатых китов, куда эти гиганты ежегодно мигрируют из холодных вод Антарктики.

Океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Океан

Однако эта уникальная территория остаётся уязвимой: законов, защищающих её полностью, всё ещё недостаточно. Менее двух процентов крупнейшего кораллового массива Южной Атлантики имеют статус строгой охраны. Новое исследование выделило зоны, критически важные для экосистемы, и показало — без срочных мер Аброльос может утратить значительную часть своего природного капитала.

Основные выводы исследования

Работа охватывает почти 900 тысяч квадратных километров — рифовые платформы, подводные горы и островные системы. Самой богатой и одновременно самой незащищённой областью вновь признана банка Аброльос. Здесь расположено крупнейшее рифовое поле Южной Атлантики и ключевой район размножения горбатых китов. Несмотря на это, зона строгой охраны занимает всего 882 квадратных километра — территория Национального морского парка Аброльос, созданного ещё в 1983 году.

Экосистема поддерживает кустарное рыболовство традиционных общин и приносит доход региону благодаря экотуризму. С июня по ноябрь сюда приезжают тысячи наблюдателей китов, а исследования Института горбатых китов напрямую опираются на сохранность этих природных условий.

Но всё это богатство сталкивается с угрозами: браконьерство, неконтролируемая добыча ресурсов и слабое исполнение природоохранных норм.

Сравнение состояния ключевых экосистем

Элемент экосистемы Значимость Уровень угроз Степень защиты
Коралловые рифы крупнейшие в Южной Атлантике высокая частичная
Родолитовые поля климатическая устойчивость, нерест критическая менее 4 %
Мангровые системы защита побережья средняя ограниченная
Подводные горы маршруты миграций средняя нерегулярная
Районы наблюдения китов экотуризм низкая частичная

Что особенно уязвимо

Наибольшую тревогу вызывает состояние родолитовых полей — скоплений известковых водорослей, формирующих "живую породу". Эти структуры защищают рифы от разрушения, удерживают углерод и обеспечивают стабильность всей экосистемы.

Исследование показало: 96 % родолитов не имеют никакой защиты. Они находятся в зонах, где могут проводиться работы по разведке и добыче полезных ископаемых, включая каменную соль, фосфаты и известняк.

Схожая ситуация и с глубоководными кораллами, а также с "бураками" — впадинами океанического дна, выступающими ключевыми местами обитания промысловых видов.

Исследователь Гильерме Фрага Дутра подчёркивает:

"Нам также нужно было внимательно изучить наиболее незащищённые участки и связанные с ними риски", — сказал Гильерме Фрага Дутра.

Как работает природоохранная система Аброльоса

  1. Мониторинг видов — рыбы, черепахи, китообразные.

  2. Анализ распределения биоразнообразия с использованием новых баз данных.

  3. Определение "горячих точек" — зон, где концентрация видов максимально высока.

  4. Сравнение этих зон с картой существующих охраняемых территорий.

  5. Оценка уязвимости участков к рыболовству и добыче ресурсов.

  6. Подготовка предложений по расширению зон строгой охраны.

  7. Вовлечение местных сообществ и традиционных промыслов в процесс управления.

А что если защиту усилят сейчас

При расширении морского парка Аброльос можно будет сохранить крупнейшую рифовую систему Южной Атлантики и обеспечить долгосрочную устойчивость регионального рыболовства. Экосистема начнёт восстанавливаться сама: рифы укрепятся, родолиты стабилизируют дно, а горбатые киты сохранят привычные маршруты миграций.

Кроме того, усиленная охрана привлечёт международные исследовательские проекты, что уже началось после того, как Mission Blue объявила Аброльос одним из своих "мест надежды".

Плюсы и минусы усиления охраны

Плюсы Минусы
сохранение редких видов необходимость перераспределения промысловых зон
укрепление рифов и родолитов сокращение некоторых видов добычи
рост экотуризма необходимость финансирования инфраструктуры
повышение климатической устойчивости возможное сопротивление бизнеса

FAQ

Почему Аброльос настолько важен?
Здесь расположена крупнейшая рифовая система Южной Атлантики и ключевое место размножения горбатых китов.

Что угрожает региону больше всего?
Незаконное рыболовство и геологоразведка в уязвимых экосистемах.

Достаточно ли текущей защиты?
Нет, менее 2 % ключевых зон имеют строгий режим охраны.

Кто проводил исследование?
Учёные Государственного университета Рио-де-Жанейро и сотрудники природоохранных институтов.

Мифы и правда

  • Миф: охраняемые территории мешают традиционному рыболовству.
    Правда: исследования показывают, что охраняемые зоны поддерживают восстановление промысловых видов.
  • Миф: рифы устойчивы и не требуют особых мер.
    Правда: родолиты и кораллы гибнут в условиях добычи и браконьерства.
  • Миф: добыча в глубине океана безопасна.
    Правда: геологоразведка может разрушить уникальные структуры дна.

Интересные факты

  • Аброльос — единственное место в Бразилии, где растёт ламинария Laminaria abyssalis.
  • На территории встречаются 134 вида животных из Красной книги МСОП.
  • Рифы региона формируют уникальные геологические структуры, не встречающиеся в других точках Атлантики.

Исторический контекст

  1. 1983 — создан Национальный морской парк Аброльос.

  2. 1990-е — признание рифов как ключевого биорегиона.

  3. 2019 — отказ IBAMA в лицензии на бурение в регионе.

  4. 2025 — новое исследование выявило критические зоны, требующие защиты

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
