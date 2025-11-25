Атлантика шепчет о беде: у берегов Бразилии гибнет рай, который держал океан в равновесии

Морской ландшафт Аброльоса у берегов штатов Баия и Эспириту-Санту — одно из самых насыщенных биоразнообразием мест во всей южной части Атлантики. Рифы, мангры и островные экосистемы образуют единый живой организм, где сосредоточено более пятисот видов животных. Здесь находится и крупнейшее в Бразилии место размножения горбатых китов, куда эти гиганты ежегодно мигрируют из холодных вод Антарктики.
Однако эта уникальная территория остаётся уязвимой: законов, защищающих её полностью, всё ещё недостаточно. Менее двух процентов крупнейшего кораллового массива Южной Атлантики имеют статус строгой охраны. Новое исследование выделило зоны, критически важные для экосистемы, и показало — без срочных мер Аброльос может утратить значительную часть своего природного капитала.
Работа охватывает почти 900 тысяч квадратных километров — рифовые платформы, подводные горы и островные системы. Самой богатой и одновременно самой незащищённой областью вновь признана банка Аброльос. Здесь расположено крупнейшее рифовое поле Южной Атлантики и ключевой район размножения горбатых китов. Несмотря на это, зона строгой охраны занимает всего 882 квадратных километра — территория Национального морского парка Аброльос, созданного ещё в 1983 году.
Экосистема поддерживает кустарное рыболовство традиционных общин и приносит доход региону благодаря экотуризму. С июня по ноябрь сюда приезжают тысячи наблюдателей китов, а исследования Института горбатых китов напрямую опираются на сохранность этих природных условий.
Но всё это богатство сталкивается с угрозами: браконьерство, неконтролируемая добыча ресурсов и слабое исполнение природоохранных норм.
|Элемент экосистемы
|Значимость
|Уровень угроз
|Степень защиты
|Коралловые рифы
|крупнейшие в Южной Атлантике
|высокая
|частичная
|Родолитовые поля
|климатическая устойчивость, нерест
|критическая
|менее 4 %
|Мангровые системы
|защита побережья
|средняя
|ограниченная
|Подводные горы
|маршруты миграций
|средняя
|нерегулярная
|Районы наблюдения китов
|экотуризм
|низкая
|частичная
Наибольшую тревогу вызывает состояние родолитовых полей — скоплений известковых водорослей, формирующих "живую породу". Эти структуры защищают рифы от разрушения, удерживают углерод и обеспечивают стабильность всей экосистемы.
Исследование показало: 96 % родолитов не имеют никакой защиты. Они находятся в зонах, где могут проводиться работы по разведке и добыче полезных ископаемых, включая каменную соль, фосфаты и известняк.
Схожая ситуация и с глубоководными кораллами, а также с "бураками" — впадинами океанического дна, выступающими ключевыми местами обитания промысловых видов.
Исследователь Гильерме Фрага Дутра подчёркивает:
"Нам также нужно было внимательно изучить наиболее незащищённые участки и связанные с ними риски", — сказал Гильерме Фрага Дутра.
Мониторинг видов — рыбы, черепахи, китообразные.
Анализ распределения биоразнообразия с использованием новых баз данных.
Определение "горячих точек" — зон, где концентрация видов максимально высока.
Сравнение этих зон с картой существующих охраняемых территорий.
Оценка уязвимости участков к рыболовству и добыче ресурсов.
Подготовка предложений по расширению зон строгой охраны.
Вовлечение местных сообществ и традиционных промыслов в процесс управления.
При расширении морского парка Аброльос можно будет сохранить крупнейшую рифовую систему Южной Атлантики и обеспечить долгосрочную устойчивость регионального рыболовства. Экосистема начнёт восстанавливаться сама: рифы укрепятся, родолиты стабилизируют дно, а горбатые киты сохранят привычные маршруты миграций.
Кроме того, усиленная охрана привлечёт международные исследовательские проекты, что уже началось после того, как Mission Blue объявила Аброльос одним из своих "мест надежды".
|Плюсы
|Минусы
|сохранение редких видов
|необходимость перераспределения промысловых зон
|укрепление рифов и родолитов
|сокращение некоторых видов добычи
|рост экотуризма
|необходимость финансирования инфраструктуры
|повышение климатической устойчивости
|возможное сопротивление бизнеса
Почему Аброльос настолько важен?
Здесь расположена крупнейшая рифовая система Южной Атлантики и ключевое место размножения горбатых китов.
Что угрожает региону больше всего?
Незаконное рыболовство и геологоразведка в уязвимых экосистемах.
Достаточно ли текущей защиты?
Нет, менее 2 % ключевых зон имеют строгий режим охраны.
Кто проводил исследование?
Учёные Государственного университета Рио-де-Жанейро и сотрудники природоохранных институтов.
1983 — создан Национальный морской парк Аброльос.
1990-е — признание рифов как ключевого биорегиона.
2019 — отказ IBAMA в лицензии на бурение в регионе.
2025 — новое исследование выявило критические зоны, требующие защиты
