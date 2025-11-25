Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
5:22
Зоосфера

Возвращение королевского лосося в родную реку в Калифорнии стало событием, которого не ожидали даже специалисты, участвующие в программе сохранения вида. Почти век эта рыба не появлялась в водах МакКлауд, утрачивая возможность нереститься там, где развивалась тысячи лет. История возвращения стала следствием многолетних усилий ученых, экологических служб и коренного племени Виннемем Винту.

Лосось
Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Petter Fjeld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Лосось

Почему королевский лосось исчез из родной среды

Королевский лосось, известный как Oncorhynchus tshawytscha, относится к видам, способным жить и в пресной, и в солёной воде. Большую часть жизни он проводит в океане, но ключевой этап — нерест — происходит в холодных пресных реках.

В Калифорнии этот природный цикл был нарушен в XX веке. В 1930-е годы строительство плотины на реке МакКлауд перекрыло естественный путь миграции. В результате рыба лишилась возможности добраться до мест, где она нерестилась столетиями.

Сильные засухи 2010-х годов нанесли новый удар. В этот период погибло около 98% икры и молоди, что поставило вид на грань исчезновения. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) официально классифицировало королевского лосося как вид, находящийся под угрозой.

Как началась программа по спасению вида

Несмотря на критическое положение, научное сообщество и коренные жители региона не оставили попыток восстановить популяцию. NOAA, Служба охраны рыбных ресурсов США и племя Виннемем Винту создали совместную программу по спасению вида.

Сначала икру высиживали в холодных водах реки МакКлауд, а затем молодь перевозили в Сакраменто, откуда рыба могла уйти в океан. Планировалось, что когда-нибудь, следуя инстинкту, она вернётся обратно. Однако такого естественного возвращения никто не ожидал так скоро.

Первое за сто лет возвращение

Некоторые особи сбежали во время транспортировки и самостоятельно нашли путь домой — в реку, откуда их предки исчезли почти век назад. Это стало первым за сто лет случаем, когда королевский лосось сам вернулся в МакКлауд. Для биологов и представителей племени это стало символом устойчивости природы, которая иногда способна преодолеть даже серьёзные препятствия.

Сравнение факторов, влияющих на исчезновение и возвращение

Фактор Последствие Статус на сегодня
Плотина (1930-е) блокировка миграции проблема сохраняется
Засухи 2010-х гибель молоди последствия частично устранены
Программа NOAA выживание икры действует
Сотрудничество с племенами восстановление среды усиливается
Естественная миграция возвращение в МакКлауд подтверждено

А что если популяция продолжит расти

При стабильных условиях королевский лосось может восстановить прежнюю численность в регионе. Тогда сократится необходимость искусственного инкубирования, а природные циклы смогут поддерживать вид самостоятельно. Увеличение числа особей улучшит состояние экосистемы, так как лосось — важный источник питательных веществ для рек и лесов.

Плюсы и минусы восстановления вида

Плюсы Минусы
укрепление биоразнообразия высокая зависимость от стабильного климата
улучшение состояния рек сохраняется угроза засух
научная ценность наблюдений проблемы миграции из-за плотин
возможность восстановления экосистем долгий срок программ

FAQ

Почему лосось так важен для экосистемы?
Он переносит питательные вещества из океана в реки, влияя на множество видов.

Значит ли возвращение, что популяция спасена?
Нет, но это ключевой шаг и сильный позитивный сигнал.

Может ли вид снова исчезнуть?
Да, если вернутся засухи или ухудшится состояние рек.

Мифы и правда

  • Миф: лосось не может вернуться в реку без помощи человека.
    Правда: инстинкт миграции сохраняется даже после десятилетий отсутствия.
  • Миф: плотины невозможно компенсировать.
    Правда: существуют обходные пути и экологические программы.
  • Миф: восстановление вида занимает десятилетия.
    Правда: при удачных условиях процессы идут быстрее.

Интересные факты

  • Лосось способен пройти сотни километров против течения.
  • Некоторые особи возвращаются в точку, где вылупились, с точностью до нескольких метров.
  • Плотина МакКлауд считается одним из главных барьеров для миграции в регионе.

Исторический контекст

  1. В 1930-х плотины перекрыли пути миграции многих рыб.

  2. В 1970–1990-х начались первые проекты восстановления нерестовых путей.

  3. В 2020-х племена и учёные начали совместные экологические инициативы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
