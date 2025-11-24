Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Батареи ускоряют пересушивание почвы у комнатных растений по данным агрономов
Прогрев до рабочей вязкости продлил ресурс АКПП зимой по мнению механиков
Используйте горошек и бекон для омлета, чтобы придать ему свежесть и сочность
Кредитная активность резко выросла — Центробанк
Лену Ленину удивило богатырское здоровье Волочковой и Джигурды
Суэцкий рифт продолжает медленно растягиваться — данные геологов
Подтверждена бюджетность национальной кухни Малайзии — АТОР
Творог средней жирности даёт плотную текстуру запеканке по оценке кондитеров
Закрытые радиаторы снижают эффективность обогрева — инженер Петров

Улыбка, которая покорила мир: что на самом деле стоит за фирменной мордашкой квокки

Улыбка квокки связана с расслаблением мышц после жевания
Зоосфера

Квокки — одни из самых фотогеничных животных Австралии. Кажется, что эти короткохвостые кенгуру постоянно улыбаются, будто радуются каждому встречному. Но за внешним очарованием стоит обычная физиология, особенности поведения и уникальные адаптации, сформированные в суровых условиях австралийской природы. Чтобы понять этих животных, важно разобраться, как они живут, чем питаются и почему до сих пор сохранились лишь на отдельных островах.

Квокка с улыбкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Квокка с улыбкой

Кто такие квокки и как они устроены

Квокка — небольшой сумчатый зверёк длиной около 40-55 см и весом до 4-5 кг. Они родственники кенгуру, но не используют хвост в качестве опоры. Несмотря на миниатюрные размеры, это подвижные и ловкие животные, способные развивать скорость до 50 км/ч.

Живут квокки группами до 50 особей, которые возглавляет самый крупный самец. Жёстких конфликтов в таких сообществах почти не бывает: лидеры меняются естественно — старые самцы уступают место молодым.

Почему квокка кажется всегда улыбающейся

Мягкая "улыбка" квокки — результат расслабления лицевых мышц после пережёвывания грубой пищи. В их рационе много жёсткой австралийской растительности, включая листья и травы, которые требуют длительной обработки. На фото и вживую это выглядит как постоянная мимика радости — именно поэтому квокки стали интернет-фаворитами.

Образ жизни и питание

Квокки — ночные животные. Днём они прячутся в тени, а ночью выбираются искать корм. Это преимущественно травоядные сумчатые: их рацион состоит из листьев, молодых побегов, травы и другой растительности.

Несмотря на доверчивость к людям, кормить квокку человеческой едой категорически запрещено — это опасно для здоровья животного и карается крупным штрафом, сообщает Книга животных.

Сравнение сумчатых

Характеристика Квокка Другие сумчатые (например, кенгуру)
Размер 40-55 см до нескольких метров
Скорость до 50 км/ч выше, но с использованием хвоста
Социальность живут группами зависит от вида
Образ жизни ночной разный
Хвост не используется как опора используется

Размножение: скрытый запасной механизм

Брачный период длится с января по март. Потомство почти всегда принадлежит доминантному самцу. Но главное — в уникальном механизме выживания вида. Как и многие сумчатые, квокки размножаются с применением эмбриональной диапаузы.

После рождения первого детёныша самка удерживает в диапаузе ещё один эмбрион. Если с малышом что-то происходит, запасной активируется. Это повышает шансы на сохранение потомства, особенно в условиях хищников и нестабильной среды.

Советы шаг за шагом: как наблюдать квокку без вреда для неё

  1. Держаться на расстоянии и не трогать животное руками.

  2. Не кормить квокку и не оставлять пищевые отходы.

  3. Использовать непрерывную съёмку без вспышки — яркий свет пугает животных.

  4. Не приближаться к самкам с детёнышами — это повышает стресс.

  5. Передвигаться медленно, без резких движений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Подкармливать квокку едой человека → расстройства пищеварения, гибель → наблюдать без взаимодействия.

  2. Подходить слишком близко → стресс животного → сохранять дистанцию.

  3. Использовать вспышку камеры → дезориентация, испуг → фотографировать при дневном освещении.

  4. Пытаться погладить → возможные укусы, заражение → не трогать диких животных.

А что если…

Если квокок начнут активно кормить туристы, популяции быстро окажутся под угрозой: неправильная пища нарушает микробиоту сумчатых, вызывает обезвоживание и снижает общий иммунитет. Именно поэтому на островах действуют строгие правила для посетителей.

Плюсы и минусы активной туристической зоны для квокок

Плюсы Минусы
Улучшение охраны вида рост стресса у животных
Выявление браконьерства риск неправильного кормления
Привлечение внимания к проблемам экологии нарушение естественного поведения
Финансирование заповедников увеличение контактов с людьми

FAQ

Почему квокки не боятся людей?
Потому что они живут на островах, где мало хищников, и человек для них редко представлял угрозу.

Опасны ли квокки?
Нет, но при испуге могут укусить, как любое дикое животное.

Где живут квокки?
В основном на островах Роттнест и Балдвин у побережья Австралии.

Мифы и правда

Миф: квокки улыбаются, потому что счастливы.
Правда: "улыбка" — это физиология, связанная с жеванием.

Миф: квокку можно погладить — она ручная.
Правда: это дикое животное, которому опасны близкие контакты.

Миф: квокки много на материке.
Правда: их почти не осталось из-за хищников и браконьерства.

3 интересных факта

  1. Первые фотографии "улыбающихся" квокок сделали австралийские журналисты в середине XX века.

  2. Квокка — одно из немногих животных, у которых детёныш может появиться в обход участия самца благодаря диапаузе.

  3. На Роттнесте за кормление квокки действует штраф около 300 долларов.

Исторический контекст

  1. В XIX веке европейские моряки впервые описали квокок в журналах плаваний.

  2. В начале XX века популяции на материке почти исчезли из-за хищников.

  3. Во второй половине века Австралия ввела строгие меры защиты и создала островные резерваты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади
Точка зрения
Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Недвижимость
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Ледяные кристаллы повреждают клетки растений при заморозке — микробиологи
Групповые тренировки требуют предварительной подготовки — тренера
JAC JS3 — самый доступный кроссовер на рынке РФ
Обтягивающая одежда нарушает кровоток и усиливает застой крови в ногах
Снег в Антарктиде формируется микроконденсацией пара
Отмена скидок на интернет-площадках может ударить по кошельку россиян — депутаты
Перец стал новым ювелирным талисманом года
Установлена физиологическая склонность мелких собак к тремору — кинолог Голубев
Бузова призналась, что ждёт Новый год, чтобы поверить в любовь
Отмечена популярность пляжей Камбоджи у россиян туроператором ITM group
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.