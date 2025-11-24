Улыбка, которая покорила мир: что на самом деле стоит за фирменной мордашкой квокки

Квокки — одни из самых фотогеничных животных Австралии. Кажется, что эти короткохвостые кенгуру постоянно улыбаются, будто радуются каждому встречному. Но за внешним очарованием стоит обычная физиология, особенности поведения и уникальные адаптации, сформированные в суровых условиях австралийской природы. Чтобы понять этих животных, важно разобраться, как они живут, чем питаются и почему до сих пор сохранились лишь на отдельных островах.
Квокка — небольшой сумчатый зверёк длиной около 40-55 см и весом до 4-5 кг. Они родственники кенгуру, но не используют хвост в качестве опоры. Несмотря на миниатюрные размеры, это подвижные и ловкие животные, способные развивать скорость до 50 км/ч.
Живут квокки группами до 50 особей, которые возглавляет самый крупный самец. Жёстких конфликтов в таких сообществах почти не бывает: лидеры меняются естественно — старые самцы уступают место молодым.
Мягкая "улыбка" квокки — результат расслабления лицевых мышц после пережёвывания грубой пищи. В их рационе много жёсткой австралийской растительности, включая листья и травы, которые требуют длительной обработки. На фото и вживую это выглядит как постоянная мимика радости — именно поэтому квокки стали интернет-фаворитами.
Квокки — ночные животные. Днём они прячутся в тени, а ночью выбираются искать корм. Это преимущественно травоядные сумчатые: их рацион состоит из листьев, молодых побегов, травы и другой растительности.
Несмотря на доверчивость к людям, кормить квокку человеческой едой категорически запрещено — это опасно для здоровья животного и карается крупным штрафом, сообщает Книга животных.
|Характеристика
|Квокка
|Другие сумчатые (например, кенгуру)
|Размер
|40-55 см
|до нескольких метров
|Скорость
|до 50 км/ч
|выше, но с использованием хвоста
|Социальность
|живут группами
|зависит от вида
|Образ жизни
|ночной
|разный
|Хвост
|не используется как опора
|используется
Брачный период длится с января по март. Потомство почти всегда принадлежит доминантному самцу. Но главное — в уникальном механизме выживания вида. Как и многие сумчатые, квокки размножаются с применением эмбриональной диапаузы.
После рождения первого детёныша самка удерживает в диапаузе ещё один эмбрион. Если с малышом что-то происходит, запасной активируется. Это повышает шансы на сохранение потомства, особенно в условиях хищников и нестабильной среды.
Держаться на расстоянии и не трогать животное руками.
Не кормить квокку и не оставлять пищевые отходы.
Использовать непрерывную съёмку без вспышки — яркий свет пугает животных.
Не приближаться к самкам с детёнышами — это повышает стресс.
Передвигаться медленно, без резких движений.
Подкармливать квокку едой человека → расстройства пищеварения, гибель → наблюдать без взаимодействия.
Подходить слишком близко → стресс животного → сохранять дистанцию.
Использовать вспышку камеры → дезориентация, испуг → фотографировать при дневном освещении.
Пытаться погладить → возможные укусы, заражение → не трогать диких животных.
Если квокок начнут активно кормить туристы, популяции быстро окажутся под угрозой: неправильная пища нарушает микробиоту сумчатых, вызывает обезвоживание и снижает общий иммунитет. Именно поэтому на островах действуют строгие правила для посетителей.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение охраны вида
|рост стресса у животных
|Выявление браконьерства
|риск неправильного кормления
|Привлечение внимания к проблемам экологии
|нарушение естественного поведения
|Финансирование заповедников
|увеличение контактов с людьми
Почему квокки не боятся людей?
Потому что они живут на островах, где мало хищников, и человек для них редко представлял угрозу.
Опасны ли квокки?
Нет, но при испуге могут укусить, как любое дикое животное.
Где живут квокки?
В основном на островах Роттнест и Балдвин у побережья Австралии.
Миф: квокки улыбаются, потому что счастливы.
Правда: "улыбка" — это физиология, связанная с жеванием.
Миф: квокку можно погладить — она ручная.
Правда: это дикое животное, которому опасны близкие контакты.
Миф: квокки много на материке.
Правда: их почти не осталось из-за хищников и браконьерства.
Первые фотографии "улыбающихся" квокок сделали австралийские журналисты в середине XX века.
Квокка — одно из немногих животных, у которых детёныш может появиться в обход участия самца благодаря диапаузе.
На Роттнесте за кормление квокки действует штраф около 300 долларов.
В XIX веке европейские моряки впервые описали квокок в журналах плаваний.
В начале XX века популяции на материке почти исчезли из-за хищников.
Во второй половине века Австралия ввела строгие меры защиты и создала островные резерваты.
