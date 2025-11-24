Мороз бьёт по лапам сильнее, чем по термометру: зима превращает обычную прогулку в испытание

Возраст и тип шерсти влияют на переносимость холода у собак — ветеринары

Зима для собак — время испытаний, даже если ваш питомец привык к долгим прогулкам. Одни породы радуются снегу и морозцу, другие начинают дрожать уже при лёгком холодке. Чтобы собака чувствовала себя уверенно и не страдала от перепадов температуры, важно заранее продумать режим, уход и защиту от внешних факторов.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с собакой зимой

Что влияет на переносимость холода

Зимой собаки реагируют на температуру по-разному, и дело не только в количестве шерсти. На морозоустойчивость воздействуют три ключевых фактора: размер, условия содержания и структура шерсти.

Мелкие декоративные породы вроде чихуахуа или русского той-терьера остывают намного быстрее крупных псов — здесь играет роль небольшая мышечная масса. Домашние собаки, которые круглый год живут в квартире, линяют чаще, поэтому к холодам подходят с более тонким подшёрстком. Голые и короткошёрстные питомцы подвержены замерзанию сильнее всех — некоторые мёрзнут даже в остывшем помещении, не говоря уже о прогулках по снегу и дождю.

Не стоит забывать и о возрасте: щенки и пожилые собаки обычно хуже переносят морозы, особенно если есть хронические заболевания, артрит или недостаточный вес.

Какие собаки мёрзнут особенно часто

Декоративные породы — чихуахуа, йорки, русские тои, китайские хохлатые.

Короткошёрстные борзые — уиппет, грейхаунд, азавак, слюги.

Коротколапые собаки — такса, скай-терьер, пекинес, бассет-хаунд.

Эти группы нуждаются в утеплении даже осенью — теплая одежда, комбинезоны, жилетки и защитные аксессуары становятся обязательными элементами зимнего гардероба.

Сравнение типов шерсти и уровня защиты

Тип шерсти Защита от холода Особенности ухода зимой Длинная с густым подшёрстком высокая частое вычёсывание, контроль колтунов Короткая плотная средняя поддержание чистоты и защита от реагентов Отсутствие подшёрстка низкая обязательная одежда и защита лап Голая кожа минимальная одежда, уход за кожей, ограничение времени прогулок

Как подготовить собаку к зиме

1. Закаливание

Постепенно удлиняйте короткие прогулки и позволяйте собаке гулять без одежды при небольшом минусе. Но как только питомец начинает дрожать или поджимать лапы — возвращайтесь домой. Закаливание должно быть мягким и безопасным.

2. Уход за шерстью

Используйте чесалки и пуходёрки, чтобы ускорить сезонную линьку и помочь подшёрстку сформироваться плотнее. Для длинношёрстных пород подстригайте нижнюю часть шерсти, которая собирает грязь и реагенты. Подушечки лап обрабатывайте защитными средствами, а длинные волосы между пальцами подравнивайте.

3. Укрепление иммунитета

Вакцинация по графику.

Обработка от блох и клещей — круглый год.

Исключение табачного дыма — особенно важно для собак с аллергией или проблемами дыхания.

Подбор витаминно-минеральных комплексов по рекомендации врача.

4. Правильный рацион

Зимой активные собаки расходуют больше энергии и нуждаются в повышенной калорийности корма. Маломобильным животным, наоборот, стоит уменьшить порцию, чтобы избежать набора веса. Используйте качественный корм, а при натуральном питании — добавляйте источники белка и омега-жирных кислот.

5. Одежда и обувь

Подбирайте комбинезоны, свитера и ботинки по размеру, ориентируясь на породу и активность собаки. Первое знакомство с одеждой должно происходить дома: дайте питомцу обнюхать вещь, наденьте на короткое время, поощряйте лакомством.

6. Защита лап

Для прогулок используйте воск, бальзам или защитный спрей. В сильные морозы помогают ботинки — они защищают кожу от соли, льда и реагентов.

7. Регулировка режима прогулок

В морозы делайте прогулки короче, но активнее. Собака должна находиться в движении: бег, игры, ходьба по рыхлому снегу. Избегайте скользких тропинок и зон, где под снегом может скрываться стекло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: гулять долго при низкой температуре.

Последствие: переохлаждение, стресс, риск простуды.

Альтернатива: короткие интенсивные прогулки, утепление одежды. Ошибка: отсутствие защиты лап.

Последствие: трещины, ожоги реагентами, воспаления.

Альтернатива: воск для лап, бальзам, зимние ботинки. Ошибка: игнорировать линьку.

Последствие: плохой подшёрсток, склонность к переохлаждению.

Альтернатива: регулярное вычёсывание подходящим инструментом.

Мифы и правда

Миф: собаки не простужаются.

Правда: простужаются, особенно мелкие и короткошёрстные породы.

Миф: обработка от паразитов зимой не нужна.

Правда: блохи активны круглый год, клещи — во время оттепелей.

Миф: одежда нужна только декоративным породам.

Правда: многие рабочие, охотничьи и спортивные собаки тоже мерзнут.

Зимний сезон требует от владельца внимательного отношения к питомцу. Чем раньше начать подготовку, тем легче животному пережить холодный период.