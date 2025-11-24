Мороз бьёт по лапам сильнее, чем по термометру: зима превращает обычную прогулку в испытание

Зима для собак — время испытаний, даже если ваш питомец привык к долгим прогулкам. Одни породы радуются снегу и морозцу, другие начинают дрожать уже при лёгком холодке. Чтобы собака чувствовала себя уверенно и не страдала от перепадов температуры, важно заранее продумать режим, уход и защиту от внешних факторов.
Зимой собаки реагируют на температуру по-разному, и дело не только в количестве шерсти. На морозоустойчивость воздействуют три ключевых фактора: размер, условия содержания и структура шерсти.
Мелкие декоративные породы вроде чихуахуа или русского той-терьера остывают намного быстрее крупных псов — здесь играет роль небольшая мышечная масса. Домашние собаки, которые круглый год живут в квартире, линяют чаще, поэтому к холодам подходят с более тонким подшёрстком. Голые и короткошёрстные питомцы подвержены замерзанию сильнее всех — некоторые мёрзнут даже в остывшем помещении, не говоря уже о прогулках по снегу и дождю.
Не стоит забывать и о возрасте: щенки и пожилые собаки обычно хуже переносят морозы, особенно если есть хронические заболевания, артрит или недостаточный вес.
Эти группы нуждаются в утеплении даже осенью — теплая одежда, комбинезоны, жилетки и защитные аксессуары становятся обязательными элементами зимнего гардероба.
|Тип шерсти
|Защита от холода
|Особенности ухода зимой
|Длинная с густым подшёрстком
|высокая
|частое вычёсывание, контроль колтунов
|Короткая плотная
|средняя
|поддержание чистоты и защита от реагентов
|Отсутствие подшёрстка
|низкая
|обязательная одежда и защита лап
|Голая кожа
|минимальная
|одежда, уход за кожей, ограничение времени прогулок
Постепенно удлиняйте короткие прогулки и позволяйте собаке гулять без одежды при небольшом минусе. Но как только питомец начинает дрожать или поджимать лапы — возвращайтесь домой. Закаливание должно быть мягким и безопасным.
Используйте чесалки и пуходёрки, чтобы ускорить сезонную линьку и помочь подшёрстку сформироваться плотнее. Для длинношёрстных пород подстригайте нижнюю часть шерсти, которая собирает грязь и реагенты. Подушечки лап обрабатывайте защитными средствами, а длинные волосы между пальцами подравнивайте.
Зимой активные собаки расходуют больше энергии и нуждаются в повышенной калорийности корма. Маломобильным животным, наоборот, стоит уменьшить порцию, чтобы избежать набора веса. Используйте качественный корм, а при натуральном питании — добавляйте источники белка и омега-жирных кислот.
Подбирайте комбинезоны, свитера и ботинки по размеру, ориентируясь на породу и активность собаки. Первое знакомство с одеждой должно происходить дома: дайте питомцу обнюхать вещь, наденьте на короткое время, поощряйте лакомством.
Для прогулок используйте воск, бальзам или защитный спрей. В сильные морозы помогают ботинки — они защищают кожу от соли, льда и реагентов.
В морозы делайте прогулки короче, но активнее. Собака должна находиться в движении: бег, игры, ходьба по рыхлому снегу. Избегайте скользких тропинок и зон, где под снегом может скрываться стекло.
Миф: собаки не простужаются.
Правда: простужаются, особенно мелкие и короткошёрстные породы.
Миф: обработка от паразитов зимой не нужна.
Правда: блохи активны круглый год, клещи — во время оттепелей.
Миф: одежда нужна только декоративным породам.
Правда: многие рабочие, охотничьи и спортивные собаки тоже мерзнут.
Зимний сезон требует от владельца внимательного отношения к питомцу. Чем раньше начать подготовку, тем легче животному пережить холодный период.
