Глубина стала их рестораном: аппетит гавайских дельфинов вывёл на след скрытого процесса в океане

Гавайские короткопёрые гринды долго оставались малоизученными. Эти крупные дельфины живут далеко от берега, редко показываются людям и ведут скрытный образ жизни. Поэтому точные данные о том, сколько и что они едят, учёные получали только косвенно. Новая работа международной группы исследователей впервые показала реальную картину их рациона — и она оказалась ошеломляющей. Каждый из этих морских гигантов потребляет десятки тысяч кальмаров в год, а их совокупное влияние на экосистему Гавайев оказалось куда значительнее, чем предполагали.
Исследователи Гавайского университета Маноа, совместно с коллегами из Испании, Дании и Австралии, отправились в открытые воды Тихого океана и использовали новый метод отслеживания поведения гриндов. На восемь животных они установили специальные съёмные маяки-присоски. Эти устройства включали камеру с подсветкой, датчики движения, гидрофоны для записи эхолокации и GPS. С воздуха учёные применяли дроны, чтобы точно измерить размер каждого животного.
Затем команда анализировала энергозатраты дельфинов, сопоставляя взмахи хвоста, глубину погружений, интенсивность эхолокации и обстановку на маршруте охоты. Такой подход позволил понять, сколько энергии животные тратят и сколько пищи им требуется ежедневно.
Результаты показали, что гринды совершают до 39 глубоких погружений в сутки, достигая 400-800 метров. Каждое погружение длится 8-16 минут и требует значительного количества энергии.
"Эти результаты показывают, что короткоперые китобои относительно хорошо себя чувствуют на Гавайях, поскольку нашли обильный и надежный источник пищи", — сказал Уильям Гоф, соавтор исследования и морской биолог из Гавайского университета в Маноа, в комментарии, опубликованном Popular Science.
Главная добыча этих дельфинов — глубоководные кальмары. Гринды используют эхолокацию для поиска добычи, а затем совершают точные ускорения, чтобы схватить цель. Записи гидрофонов во время охоты показали: за одно погружение животное съедает около четырёх кальмаров. По оценкам исследователей, один кальмар даёт примерно 560 кДж энергии.
Соединив данные о количестве погружений, расходе энергии и питательности добычи, учёные рассчитали, сколько пищи требуется одному дельфину:
При примерно восьми тысячах особей в регионе Гавайев это означает сотни тысяч тонн обеденной "биомассы" ежегодно — показатель, который серьёзно влияет на всю пищевую цепь.
|Показатель
|Короткопёрая гринда
|Средний человек
|Потребление пищи в год
|~73 730 кальмаров
|~1058 кг еды
|Энергозатраты при активности
|73,8 кДж/мин при нырке
|10-20 кДж/мин при интенсивном effort
|Глубина охоты
|400-800 м
|фактически отсутствует
|Частота приёмов пищи
|до 200 добыч/сутки
|2-4 раза в сутки
|Основной источник энергии
|кальмары
|смешанный рацион
Если популяция гринд увеличится или уменьшится, это напрямую изменит численность глубоководных кальмаров. Экосистема Гавайев может столкнуться с нарушением равновесия, ведь многие хищники используют те же пищевые ресурсы. А если численность кальмаров сократится, дельфины будут вынуждены нырять глубже и тратить больше энергии, что может повлиять на их здоровье и репродукцию.
Сколько энергии требуется гринде в день?
На охоту и погружения дельфин тратит от 3000 до 5000 кДж.
Почему гринды едят почти исключительно кальмаров?
Глубоководные кальмары — высокоэнергетичная и доступная добыча на их охотничьих глубинах.
Одинаково ли едят молодые и взрослые особи?
Нет, взрослые тратят больше энергии и съедают больше кальмаров.
Миф: дельфины едят мало, потому что часто отдыхают у поверхности.
Правда: они совершают до 39 глубоких нырков в день, тратя огромные ресурсы.
Миф: гринды питаются разнообразной рыбой.
Правда: их рацион почти полностью состоит из кальмаров.
Миф: потребление 70 000 кальмаров — преувеличение.
Правда: это вычислено на основе реальных энергозатрат и эхолокации.
Гринды могут нырять глубже 1000 метров, хотя обычно охотятся на 400-800.
Их эхолокация способна фиксировать маленьких кальмаров в полной темноте.
За сутки одна особь тратит энергии больше, чем марафонец во время соревнования.
Первые данные о рационе гринд появились в середине XX века — по содержимому желудков выброшенных на берег особей.
В конце XX века начались первые исследования с примитивными датчиками глубины.
Современная эпоха принесла высокотехнологичные маяки и дроны, впервые позволяя измерить рацион в реальном времени.
