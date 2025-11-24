Глубина стала их рестораном: аппетит гавайских дельфинов вывёл на след скрытого процесса в океане

Гавайские короткопёрые гринды долго оставались малоизученными. Эти крупные дельфины живут далеко от берега, редко показываются людям и ведут скрытный образ жизни. Поэтому точные данные о том, сколько и что они едят, учёные получали только косвенно. Новая работа международной группы исследователей впервые показала реальную картину их рациона — и она оказалась ошеломляющей. Каждый из этих морских гигантов потребляет десятки тысяч кальмаров в год, а их совокупное влияние на экосистему Гавайев оказалось куда значительнее, чем предполагали.

Дельфины

Как учёные изучали дельфинов

Исследователи Гавайского университета Маноа, совместно с коллегами из Испании, Дании и Австралии, отправились в открытые воды Тихого океана и использовали новый метод отслеживания поведения гриндов. На восемь животных они установили специальные съёмные маяки-присоски. Эти устройства включали камеру с подсветкой, датчики движения, гидрофоны для записи эхолокации и GPS. С воздуха учёные применяли дроны, чтобы точно измерить размер каждого животного.

Затем команда анализировала энергозатраты дельфинов, сопоставляя взмахи хвоста, глубину погружений, интенсивность эхолокации и обстановку на маршруте охоты. Такой подход позволил понять, сколько энергии животные тратят и сколько пищи им требуется ежедневно.

Результаты показали, что гринды совершают до 39 глубоких погружений в сутки, достигая 400-800 метров. Каждое погружение длится 8-16 минут и требует значительного количества энергии.

"Эти результаты показывают, что короткоперые китобои относительно хорошо себя чувствуют на Гавайях, поскольку нашли обильный и надежный источник пищи", — сказал Уильям Гоф, соавтор исследования и морской биолог из Гавайского университета в Маноа, в комментарии, опубликованном Popular Science.

Что едят короткопёрые гринды

Главная добыча этих дельфинов — глубоководные кальмары. Гринды используют эхолокацию для поиска добычи, а затем совершают точные ускорения, чтобы схватить цель. Записи гидрофонов во время охоты показали: за одно погружение животное съедает около четырёх кальмаров. По оценкам исследователей, один кальмар даёт примерно 560 кДж энергии.

Соединив данные о количестве погружений, расходе энергии и питательности добычи, учёные рассчитали, сколько пищи требуется одному дельфину:

от 82 до 202 кальмаров в день;

около 73 730 кальмаров в год.

При примерно восьми тысячах особей в регионе Гавайев это означает сотни тысяч тонн обеденной "биомассы" ежегодно — показатель, который серьёзно влияет на всю пищевую цепь.

Сравнение показателей

Показатель Короткопёрая гринда Средний человек Потребление пищи в год ~73 730 кальмаров ~1058 кг еды Энергозатраты при активности 73,8 кДж/мин при нырке 10-20 кДж/мин при интенсивном effort Глубина охоты 400-800 м фактически отсутствует Частота приёмов пищи до 200 добыч/сутки 2-4 раза в сутки Основной источник энергии кальмары смешанный рацион

А что если…

Если популяция гринд увеличится или уменьшится, это напрямую изменит численность глубоководных кальмаров. Экосистема Гавайев может столкнуться с нарушением равновесия, ведь многие хищники используют те же пищевые ресурсы. А если численность кальмаров сократится, дельфины будут вынуждены нырять глубже и тратить больше энергии, что может повлиять на их здоровье и репродукцию.

FAQ

Сколько энергии требуется гринде в день?

На охоту и погружения дельфин тратит от 3000 до 5000 кДж.

Почему гринды едят почти исключительно кальмаров?

Глубоководные кальмары — высокоэнергетичная и доступная добыча на их охотничьих глубинах.

Одинаково ли едят молодые и взрослые особи?

Нет, взрослые тратят больше энергии и съедают больше кальмаров.

Мифы и правда

Миф: дельфины едят мало, потому что часто отдыхают у поверхности.

Правда: они совершают до 39 глубоких нырков в день, тратя огромные ресурсы.

Миф: гринды питаются разнообразной рыбой.

Правда: их рацион почти полностью состоит из кальмаров.

Миф: потребление 70 000 кальмаров — преувеличение.

Правда: это вычислено на основе реальных энергозатрат и эхолокации.

Три интересных факта

Гринды могут нырять глубже 1000 метров, хотя обычно охотятся на 400-800. Их эхолокация способна фиксировать маленьких кальмаров в полной темноте. За сутки одна особь тратит энергии больше, чем марафонец во время соревнования.

Исторический контекст

Первые данные о рационе гринд появились в середине XX века — по содержимому желудков выброшенных на берег особей. В конце XX века начались первые исследования с примитивными датчиками глубины. Современная эпоха принесла высокотехнологичные маяки и дроны, впервые позволяя измерить рацион в реальном времени.