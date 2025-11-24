Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отмечена популярность пляжей Камбоджи у россиян туроператором ITM group
Резиновая лента снижает нагрузку при подтягиваниях — фитнес-тренер Баланская
Обход Адлера обойдётся почти в 128 млрд — "Автодор"
Окна, вентиляция и сантехника устанавливаются до зашивки стен — Thespruce
Кислые яблоки снижают жирность майонеза в салате — повара
Рост скорости на 10 км/ч повысил энергию удара на 44% по расчётам инженеров
Дата заселения Австралии уточнена до 50 тыс. лет назад — New Atlas
Мочевина улучшает почву после обработки льда по данным агрономов
Тренировки памяти помогают уменьшить усталость и повысить продуктивность — врачи

Глубина стала их рестораном: аппетит гавайских дельфинов вывёл на след скрытого процесса в океане

Дельфины на Гавайях потребляют до 73 730 кальмаров в год — Popular Science
5:47
Зоосфера

Гавайские короткопёрые гринды долго оставались малоизученными. Эти крупные дельфины живут далеко от берега, редко показываются людям и ведут скрытный образ жизни. Поэтому точные данные о том, сколько и что они едят, учёные получали только косвенно. Новая работа международной группы исследователей впервые показала реальную картину их рациона — и она оказалась ошеломляющей. Каждый из этих морских гигантов потребляет десятки тысяч кальмаров в год, а их совокупное влияние на экосистему Гавайев оказалось куда значительнее, чем предполагали.

Дельфины
Фото: flickr.com by Patrik Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дельфины

Как учёные изучали дельфинов

Исследователи Гавайского университета Маноа, совместно с коллегами из Испании, Дании и Австралии, отправились в открытые воды Тихого океана и использовали новый метод отслеживания поведения гриндов. На восемь животных они установили специальные съёмные маяки-присоски. Эти устройства включали камеру с подсветкой, датчики движения, гидрофоны для записи эхолокации и GPS. С воздуха учёные применяли дроны, чтобы точно измерить размер каждого животного.

Затем команда анализировала энергозатраты дельфинов, сопоставляя взмахи хвоста, глубину погружений, интенсивность эхолокации и обстановку на маршруте охоты. Такой подход позволил понять, сколько энергии животные тратят и сколько пищи им требуется ежедневно.

Результаты показали, что гринды совершают до 39 глубоких погружений в сутки, достигая 400-800 метров. Каждое погружение длится 8-16 минут и требует значительного количества энергии.

"Эти результаты показывают, что короткоперые китобои относительно хорошо себя чувствуют на Гавайях, поскольку нашли обильный и надежный источник пищи", — сказал Уильям Гоф, соавтор исследования и морской биолог из Гавайского университета в Маноа, в комментарии, опубликованном Popular Science.

Что едят короткопёрые гринды

Главная добыча этих дельфинов — глубоководные кальмары. Гринды используют эхолокацию для поиска добычи, а затем совершают точные ускорения, чтобы схватить цель. Записи гидрофонов во время охоты показали: за одно погружение животное съедает около четырёх кальмаров. По оценкам исследователей, один кальмар даёт примерно 560 кДж энергии.

Соединив данные о количестве погружений, расходе энергии и питательности добычи, учёные рассчитали, сколько пищи требуется одному дельфину:

  • от 82 до 202 кальмаров в день;
  • около 73 730 кальмаров в год.

При примерно восьми тысячах особей в регионе Гавайев это означает сотни тысяч тонн обеденной "биомассы" ежегодно — показатель, который серьёзно влияет на всю пищевую цепь.

Сравнение показателей

Показатель Короткопёрая гринда Средний человек
Потребление пищи в год ~73 730 кальмаров ~1058 кг еды
Энергозатраты при активности 73,8 кДж/мин при нырке 10-20 кДж/мин при интенсивном effort
Глубина охоты 400-800 м фактически отсутствует
Частота приёмов пищи до 200 добыч/сутки 2-4 раза в сутки
Основной источник энергии кальмары смешанный рацион

А что если…

Если популяция гринд увеличится или уменьшится, это напрямую изменит численность глубоководных кальмаров. Экосистема Гавайев может столкнуться с нарушением равновесия, ведь многие хищники используют те же пищевые ресурсы. А если численность кальмаров сократится, дельфины будут вынуждены нырять глубже и тратить больше энергии, что может повлиять на их здоровье и репродукцию.

FAQ

Сколько энергии требуется гринде в день?
На охоту и погружения дельфин тратит от 3000 до 5000 кДж.

Почему гринды едят почти исключительно кальмаров?
Глубоководные кальмары — высокоэнергетичная и доступная добыча на их охотничьих глубинах.

Одинаково ли едят молодые и взрослые особи?
Нет, взрослые тратят больше энергии и съедают больше кальмаров.

Мифы и правда

Миф: дельфины едят мало, потому что часто отдыхают у поверхности.
Правда: они совершают до 39 глубоких нырков в день, тратя огромные ресурсы.

Миф: гринды питаются разнообразной рыбой.
Правда: их рацион почти полностью состоит из кальмаров.

Миф: потребление 70 000 кальмаров — преувеличение.
Правда: это вычислено на основе реальных энергозатрат и эхолокации.

Три интересных факта

  1. Гринды могут нырять глубже 1000 метров, хотя обычно охотятся на 400-800.

  2. Их эхолокация способна фиксировать маленьких кальмаров в полной темноте.

  3. За сутки одна особь тратит энергии больше, чем марафонец во время соревнования.

Исторический контекст

  1. Первые данные о рационе гринд появились в середине XX века — по содержимому желудков выброшенных на берег особей.

  2. В конце XX века начались первые исследования с примитивными датчиками глубины.

  3. Современная эпоха принесла высокотехнологичные маяки и дроны, впервые позволяя измерить рацион в реальном времени.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Гости из космоса пришли без предупреждения: осколок пробил крышу и вынес тайну миллиардов лет
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Последние материалы
Резиновая лента снижает нагрузку при подтягиваниях — фитнес-тренер Баланская
Обход Адлера обойдётся почти в 128 млрд — "Автодор"
Дельфины на Гавайях потребляют до 73 730 кальмаров в год — Popular Science
Окна, вентиляция и сантехника устанавливаются до зашивки стен — Thespruce
Кислые яблоки снижают жирность майонеза в салате — повара
Рост скорости на 10 км/ч повысил энергию удара на 44% по расчётам инженеров
Дата заселения Австралии уточнена до 50 тыс. лет назад — New Atlas
Мочевина улучшает почву после обработки льда по данным агрономов
Тренировки памяти помогают уменьшить усталость и повысить продуктивность — врачи
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.