Последний тигр, что носил сумку: история хищника, стертая человеческим страхом и невежеством

Тилацин был последним видом сумчатых хищников — Plos

Когда речь заходит о вымерших животных, чаще вспоминают мамонтов или дронтов. Однако тилацин — сумчатый волк, последний представитель древней линии хищных сумчатых, — вызывает особую грусть. Он сочетал в себе черты собаки, тигра и кенгуру, оставаясь при этом уникальным созданием, не похожим ни на одно современное животное. История тилацина — это история того, как человеческий страх и невежество могут стереть целый вид с лица Земли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тасманский волк

Внешность и особенности строения

Тилацин (Thylacinus cynocephalus) напоминал крупную собаку с полосатой спиной. Его тело было стройным, вытянутым, вес колебался от 15 до 30 килограммов. Мех имел желтовато-коричневый оттенок, украшенный 13-19 тёмными поперечными полосами на спине и хвосте. Эти полосы придавали ему сходство с тигром, что и подарило второе имя — тасманский тигр.

Передние лапы были заметно короче задних, а массивный хвост служил противовесом при движении. Череп тилацина удивительно походил на череп собаки, хотя внутри сохранял анатомические особенности сумчатых: недоразвитый мозг и необычные зубы, приспособленные для разрывания мяса.

Самки имели мешочек, как у кенгуру, только открывавшийся назад. В нём они вынашивали от двух до четырёх детёнышей, которые проводили там первые месяцы жизни. Этот физиологический парадокс — сочетание собачьего облика и сумчатой анатомии — долго озадачивал зоологов.

"Тилацин был ярким примером конвергентной эволюции — когда разные виды приходят к схожим решениям в ходе развития", — отметил биолог Питер Слипер.

Сравнение тилацина и других хищных сумчатых

Вид Вес Место обитания Основная пища Статус Тилацин 15-30 кг Тасмания Валлаби, вомбаты, птицы Вымер Квокка 3-5 кг Австралия Травы, листья Уязвимый Сумчатая куница 1-2 кг Австралия Насекомые, грызуны Сохранился Тасманский дьявол 6-8 кг Тасмания Падаль, мелкие животные Под угрозой

Охота и образ жизни

Тилацины были ночными охотниками. Они двигались бесшумно, ориентируясь на запах, и охотились небольшими группами. Их добычей становились вомбаты, валлаби, опоссумы и мелкие птицы. В отличие от волков, они редко устраивали длительные преследования, предпочитая засадную охоту.

По словам очевидцев, тилацины не лаяли, а издавали странный короткий лай или кашель. Несмотря на внешнее сходство с собаками, они были куда осторожнее и умнее. Исследования останков показывают, что тилацины занимали вершину пищевой цепи в своей экосистеме.

"Они действовали как волки: выбирали слабых или отставших животных и убивали их быстро", — пояснил зоолог Майкл Браун.

А что если тилацины всё ещё живы

Иногда в СМИ появляются сообщения о странных ночных силуэтах в глубинных лесах Тасмании. Камеры наблюдения фиксируют нечто, напоминающее полосатую собаку. Учёные относятся к этому скептически, но и не исключают возможности выживания небольшой популяции. Если хотя бы несколько особей действительно остались, это будет крупнейшее зоологическое открытие XXI века, сообщает plos.org.

Плюсы и минусы восстановления тилацинов

Плюсы Минусы Восстановление утраченного звена экосистемы Этика клонирования и риски для существующих видов Новые возможности для науки Сложности воссоздания среды обитания Рост интереса к охране природы Опасность для сельского хозяйства

FAQ

Можно ли вернуть тилацинов с помощью генетики

Да, австралийские учёные уже ведут проекты по восстановлению вида на основе ДНК из музейных образцов.

Почему они вымерли

Главной причиной стала охота фермеров, считавших их угрозой для скота, а также потеря мест обитания.

Когда погиб последний тилацин

В 1936 году в зоопарке Хобарта умер последний известный экземпляр — самец по кличке Бенджамин.

Мифы и правда

Миф Правда Тилацины были опасны для человека Не зафиксировано ни одного нападения Они вымерли из-за болезней Главной причиной стал человек Это разновидность собаки Это самостоятельный вид сумчатых хищников

Интересные факты

Тилацин мог раскрывать пасть почти на 90°, что позволяло ему хватать крупную добычу.

Самки имели мешочек, открывающийся назад — редкий случай среди сумчатых.

На гербе Тасмании тилацин изображён как символ острова и напоминание об утрате.