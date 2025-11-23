Последний тигр, что носил сумку: история хищника, стертая человеческим страхом и невежеством

Когда речь заходит о вымерших животных, чаще вспоминают мамонтов или дронтов. Однако тилацин — сумчатый волк, последний представитель древней линии хищных сумчатых, — вызывает особую грусть. Он сочетал в себе черты собаки, тигра и кенгуру, оставаясь при этом уникальным созданием, не похожим ни на одно современное животное. История тилацина — это история того, как человеческий страх и невежество могут стереть целый вид с лица Земли.
Тилацин (Thylacinus cynocephalus) напоминал крупную собаку с полосатой спиной. Его тело было стройным, вытянутым, вес колебался от 15 до 30 килограммов. Мех имел желтовато-коричневый оттенок, украшенный 13-19 тёмными поперечными полосами на спине и хвосте. Эти полосы придавали ему сходство с тигром, что и подарило второе имя — тасманский тигр.
Передние лапы были заметно короче задних, а массивный хвост служил противовесом при движении. Череп тилацина удивительно походил на череп собаки, хотя внутри сохранял анатомические особенности сумчатых: недоразвитый мозг и необычные зубы, приспособленные для разрывания мяса.
Самки имели мешочек, как у кенгуру, только открывавшийся назад. В нём они вынашивали от двух до четырёх детёнышей, которые проводили там первые месяцы жизни. Этот физиологический парадокс — сочетание собачьего облика и сумчатой анатомии — долго озадачивал зоологов.
"Тилацин был ярким примером конвергентной эволюции — когда разные виды приходят к схожим решениям в ходе развития", — отметил биолог Питер Слипер.
|Вид
|Вес
|Место обитания
|Основная пища
|Статус
|Тилацин
|15-30 кг
|Тасмания
|Валлаби, вомбаты, птицы
|Вымер
|Квокка
|3-5 кг
|Австралия
|Травы, листья
|Уязвимый
|Сумчатая куница
|1-2 кг
|Австралия
|Насекомые, грызуны
|Сохранился
|Тасманский дьявол
|6-8 кг
|Тасмания
|Падаль, мелкие животные
|Под угрозой
Тилацины были ночными охотниками. Они двигались бесшумно, ориентируясь на запах, и охотились небольшими группами. Их добычей становились вомбаты, валлаби, опоссумы и мелкие птицы. В отличие от волков, они редко устраивали длительные преследования, предпочитая засадную охоту.
По словам очевидцев, тилацины не лаяли, а издавали странный короткий лай или кашель. Несмотря на внешнее сходство с собаками, они были куда осторожнее и умнее. Исследования останков показывают, что тилацины занимали вершину пищевой цепи в своей экосистеме.
"Они действовали как волки: выбирали слабых или отставших животных и убивали их быстро", — пояснил зоолог Майкл Браун.
Иногда в СМИ появляются сообщения о странных ночных силуэтах в глубинных лесах Тасмании. Камеры наблюдения фиксируют нечто, напоминающее полосатую собаку. Учёные относятся к этому скептически, но и не исключают возможности выживания небольшой популяции. Если хотя бы несколько особей действительно остались, это будет крупнейшее зоологическое открытие XXI века, сообщает plos.org.
|Плюсы
|Минусы
|Восстановление утраченного звена экосистемы
|Этика клонирования и риски для существующих видов
|Новые возможности для науки
|Сложности воссоздания среды обитания
|Рост интереса к охране природы
|Опасность для сельского хозяйства
Да, австралийские учёные уже ведут проекты по восстановлению вида на основе ДНК из музейных образцов.
Главной причиной стала охота фермеров, считавших их угрозой для скота, а также потеря мест обитания.
В 1936 году в зоопарке Хобарта умер последний известный экземпляр — самец по кличке Бенджамин.
|Миф
|Правда
|Тилацины были опасны для человека
|Не зафиксировано ни одного нападения
|Они вымерли из-за болезней
|Главной причиной стал человек
|Это разновидность собаки
|Это самостоятельный вид сумчатых хищников
