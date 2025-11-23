Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Описан метод снижения веса на основе трёх утренних шагов — Эбби Овертурф
Юрий Лоза раскритиковал телевизионных астрологов
Направление виляния хвоста собаки связано с её эмоциями — Current Biology
Тонкий ствол у елки указывает на ослабленное дерево
Филодендрон Pink Princess вырастает до двух метров
В поясе Койпера нашли внутреннее ядро — учёные
АИ — 92 легче воспламеняется на морозе из-за состава
Тёплое молоко и масло ускоряют подъём теста для булочек — кулинары

Собакоголовые стражи саванны: существа, показавшие, что ум опаснее клыков любого хищника

Бабуины могут отразить нападение львов и гиен
5:24
Зоосфера

Бабуины давно перестали быть просто обитателями африканских саванн. Их жизнь — это тщательно выстроенная система, в которой каждый знает своё место, а правила действуют строже, чем в человеческом обществе. Эти животные умело сочетают силу, интеллект и стратегию, что делает их одними из самых влиятельных представителей мира приматов.

Агрессивный бабуин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Агрессивный бабуин

Внешность и особенности вида

Бабуины относятся к крупным павианам, длина их тела достигает 80 сантиметров, а хвост порой превышает метр. Шерсть густая, грязно-жёлтого оттенка, а вытянутая морда придаёт им сходство с собаками — отсюда и народное название "собакоголовые обезьяны". Их походка напоминает движение четвероногого хищника: мощные конечности, твёрдый взгляд и хвост, поднятый вверх, как знак уверенности. Несмотря на массивное тело, бабуины быстры и ловки. Они способны не только убежать от врага, но и внезапно напасть — слаженно и решительно.

Среда обитания и образ жизни

Бабуины встречаются на огромной территории — от Эфиопии и Кении до Южной Африки. Они живут там, где есть и пища, и вода, поэтому вынуждены часто мигрировать. Оседлость для них редкость: стая может проходить десятки километров, следуя за источниками воды. Водопой для бабуинов — стратегическая точка. Делятся им только родственные группы, и то если отношения между ними мирные.

Питаются они всем, что доступно: листьями, корнями, злаками и плодами. Но и от белковой пищи не отказываются — ловят насекомых, ящериц, мелких грызунов, а иногда и птенцов. Есть и тёмная сторона: случаи, когда бабуины нападают на детёнышей антилоп, зафиксированы неоднократно. Вблизи человеческих поселений они могут воровать еду, переворачивать корзины и опустошать склады. В некоторых африканских деревнях эти приматы — настоящая напасть.

Сравнение видов бабуинов

Вид Место обитания Особенности поведения
Гамадрил Восточная Африка Живёт большими кланами, известен агрессивностью
Чакма ЮАР, Намибия Самый крупный, легко адаптируется к людям
Оливковый бабуин Центральная Африка Легко узнаваем по оливковому оттенку шерсти
Желтый бабуин Танзания, Кения Более стройный, быстро бегает
Гвинийский бабуин Западная Африка Отличается спокойным нравом и низкой конфликтностью

Как устроено общество бабуинов

Жизнь в стае подчинена строгой иерархии. Во главе — альфа-самец, чья власть держится не только на силе, но и на способности управлять другими. Вокруг него — свита, очищающая его шерсть и следящая за его настроением. Рядом — самки с детёнышами. Молодые самцы проходят через испытание: чтобы войти в новую стаю, им приходится доказывать силу и терпение.

Каждое утро стая выдвигается на поиски пищи. Сильнейшие идут по бокам, защищая группу. Если один из членов подвергается нападению, все бросаются на помощь. Именно коллективность и взаимовыручка делают бабуинов настолько живучими. Их защитные построения напоминают тактику армии.

Советы шаг за шагом: как бабуины выживают

  • Выбор территории: рядом должна быть вода и тень от деревьев.
  • Охрана стаи: альфа-самцы выставляют дозоры и контролируют периметр.
  • Питание: разделение труда: молодые добывают фрукты, старшие ищут корни и клубни.
  • Взаимоочистка: поддержание гигиены снижает риск паразитов.
  • Сон: ночуют на скалах или в кронах деревьев, оберегая детёнышей.

А что если бабуины исчезнут

Экосистема саванны изменится кардинально. Эти приматы регулируют численность мелких животных и насекомых, а также распространяют семена растений. Без них нарушится баланс хищников и травоядных. Для человека это может означать рост числа вредителей и деградацию растительности, сообщает 4lapki.com.

FAQ

Как долго живут бабуины

Обычно до 30 лет в дикой природе и до 45 лет в неволе.

Сколько весит взрослый самец

От 25 до 40 килограммов в зависимости от вида.

Почему львы боятся бабуинов

Потому что те сражаются группой и нападают организованно, используя тактику численного превосходства.

Мифы и правда

Миф Правда
Бабуины всегда агрессивны Агрессию проявляют только при угрозе стае
Они питаются только растениями Их рацион смешанный, включая мясо и насекомых
Не способны дружить с другими видами Часто сотрудничают с антилопами ради общей безопасности

Интересные факты

  • Бабуины могут распознавать до 30 разных звуков, передающих эмоции.
  • У них есть примитивные "жесты примирения" — касание плеча или головы.
  • Некоторые группы бабуинов научились воровать фрукты, отвлекая охрану как команда.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Военные новости
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Наука и техника
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Последние материалы
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Описан метод снижения веса на основе трёх утренних шагов — Эбби Овертурф
Юрий Лоза раскритиковал телевизионных астрологов
Направление виляния хвоста собаки связано с её эмоциями — Current Biology
Тонкий ствол у елки указывает на ослабленное дерево
Филодендрон Pink Princess вырастает до двух метров
В поясе Койпера нашли внутреннее ядро — учёные
АИ — 92 легче воспламеняется на морозе из-за состава
Тёплое молоко и масло ускоряют подъём теста для булочек — кулинары
Эти месяцы принесут больше отпускных — член комиссии ОП Машаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.