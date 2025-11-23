Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уточнена роль жёсткости щетины при выборе щётки — стоматолог Ирина Антонова
IHC из ОАЭ заинтересован в покупке активов "Лукойла" — Reuters
Катиноны признаны основанием для лишения прав подчеркнул Автоньюс
Осенние работы определяют зимостойкость винограда сообщил эксперт Хромов
На МКС отправят червей C. elegans для уникального эксперимента — учёные
Умеренный дефицит улучшает композицию тела у новичков по данным Journal of Strength
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кулинары объяснили, как добиться хрустящих картофельных оладий
Никас Сафронов рассказал, что гений и безумство связаны друг с другом

Питомец тащит добычу в дом? Этот жест говорит о многом, но понять его без подсказки сложно

Принесённая мышь означает доверие и заботу питомца — Daily Paws
5:54
Зоосфера

Домашние кошки живут рядом с человеком тысячи лет, но в их поведении до сих пор просматриваются следы связи с дикой природой. Одним из самых ярких проявлений инстинктов остаётся привычка приносить в дом мышей или других мелких животных. Такое поведение многослойно: в нём сочетаются охотничий импульс, особенности восприятия хозяина и даже элементы социальной коммуникации. Чтобы понимать, что движет питомцем, важно взглянуть на ситуацию шире, опираясь на исследования поведения животных и наблюдения фелинологов.

Кот с мышью во рту
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кот с мышью во рту

Почему кошка сохраняет охотничий импульс

Учёные отмечают, что даже домашние животные обладают сильной генетически закреплённой мотивацией к охоте. Пища, которую получает питомец от человека, не отменяет потребности выполнять охотничий цикл — выслеживание, прыжок, захват и "добыча". На это обращают внимание разные источники:

"Очень многие домашние кошки, даже сытые, продолжат преследовать добычу и приносить её домой. Это генетически заложенный охотничий импульс", — сказано в материале Daily Paws.

Эти наблюдения подчёркивают: мотив приносить добычу — не отклонение, а естественная часть поведения вида.

Главные причины, почему кошка приносит мышей

Инстинкт обучения слабого члена семьи

В природе кошка обучает котят охоте не сразу убитой добычей, а частично обездвиженной. Такое поведение перенесено и на отношения с человеком. Некоторые питомцы рассматривают хозяина как неопытного партнёра.

Социальное сближение

Кошки могут делиться ресурсами с теми, кого считают частью своей группы. Поэтому принесённая мышь — своеобразный жест доверия.

Защищённая территория

Дом воспринимается как надёжное укрытие, где можно спрятать добычу, не опасаясь соперников.

Как кошка воспринимает добычу и дом

Механизм Как проявляется Зачем нужно
Охотничий цикл Преследование, хватание, перенос добычи Биологическая потребность
Социальное поведение Деление ресурсами Укрепление связи
Территориальный инстинкт Перенос в дом или на лежанку Защита трофея
Обучающий инстинкт "Подарки" хозяину Передача навыков

Советы шаг за шагом

  • Спокойно примите реакцию питомца: не кричите и не наказывайте.
  • Отвлеките кошку игрушкой, чтобы перенести внимание с добычи на безопасный объект.
  • Уберите трофей в перчатках, соблюдая гигиену: дикие мыши могут быть переносчиками паразитов.
  • Обогащайте среду: используйте интерактивные игрушки, погремушки, лазерные указки и тренажёры.
  • Если кошка гуляет, повесьте на ошейник колокольчик: это уменьшит шанс успешной охоты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Наказывать питомца → стресс, рост тревожности → мягкое перенаправление внимания игрушкой.
  • Игнорировать охотничий инстинкт → попытки приносить больше добычи → ежедневные "охотничьи" игры 10-15 минут.
  • Не следить за здоровьем → риск паразитов → регулярная дегельминтизация и ветеринарный контроль.
  • Оставлять выход на улицу без контроля → больше трофеев → ошейник с колокольчиком или ограничение свободного выгула.

А что если…

…кошка приносит добычу слишком часто

Это может означать, что ей не хватает нагрузки и активных игр дома.

…кошка приносит только мёртвых животных

Возможно, она уже "отработала" охотничий цикл на улице.

…кошка никогда не приносит добычу

Это не говорит о "неправильности" животного — просто у неё слабее выражен охотничий импульс, сообщает Daily Paws.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Проявление доверия к хозяину Риск паразитов и инфекций
Закрытие природной потребности Потенциальный дискомфорт для владельца
Способ укрепить связь с животным Следы и запах добычи
Возможность лучше понять поведение питомца Вероятность частых "подарков"

FAQ

Почему кошки приносят мышей, если дома есть корм

Потому что еда не заменяет природную потребность охотиться.

Можно ли отучить кошку приносить добычу

Полностью — нет, но можно сократить частоту за счёт игр и обогащения среды.

Опасно ли брать принесённую мышь

Да, дикие грызуны могут быть переносчиками паразитов — используйте перчатки.

Мифы и правда

  • Миф: кошка мстит хозяину, принося мышь.
    Правда: это поведение связано с инстинктами и социальной связью.
  • Миф: кошка приносит добычу только из голода.
    Правда: сытые животные тоже охотятся.
  • Миф: отсутствие "подарков" означает, что кошка не любит хозяина.
    Правда: уровень охотничьего поведения индивидуален.

Интересные факты

  • Домашняя кошка способна совершать десятки охотничьих попыток в сутки, даже будучи сыта.
  • Некоторые породы (например, ориенталы) обладают более ярко выраженным охотничьим поведением.
  • Кошки нередко переносят добычу именно на мягкие предметы — ковры, лежанки, подушки.

Исторический контекст

  • Древние египтяне ценили кошек как охотников и хранителей зерна — ловля мышей была их важной функцией.
  • В Европе в Средние века котов держали в амбарах и домах как естественную "службу контроля вредителей".
  • Одомашнивание кошек происходило на фоне необходимости защитить запасы пищи, поэтому охотничий инстинкт сохранился особенно устойчиво.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука и техника
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Фаршированные яйца выходят на новый уровень: комбинации, из-за которых тарелка пустеет за минуты
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Последние материалы
Осенние работы определяют зимостойкость винограда сообщил эксперт Хромов
На МКС отправят червей C. elegans для уникального эксперимента — учёные
Умеренный дефицит улучшает композицию тела у новичков по данным Journal of Strength
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кулинары объяснили, как добиться хрустящих картофельных оладий
Никас Сафронов рассказал, что гений и безумство связаны друг с другом
Ужин с 50–100 г углеводов усиливает глубокий сон по данным метаанализа PubMed SCOPUS
Томаты Сокровище Акмора устойчивы к фитофторе — агротехнолог
В Геническе планируется строительство новых кварталов — губернатор Сальдо
Туристы выбирают Кьюджу, аутентичную Италию без толп туристов — The Guardian
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.