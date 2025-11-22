Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Форум БРИКС провёл 80 мероприятий в гибридном формате — организаторы
Зимний воздух снижает липиды кожи — дерматологи
Фильм "Подмена" основан на реальном деле пропавшего ребёнка
Карелия показывает яркие осенние цвета скал и озёр по данным гидов
Польские кнедлики подают с жареным луком и сметаной
Засаленные кнопки плиты мягко очищают сода и горчичный порошок — Марина Соколова
Ментоловая зубная паста снижает активность крыс в саду — сообщает Malatec
Фильм "Бэтмен и Робин" признан худшим в карьере Клуни
Современные батареи работают около 15 лет по данным Recurrent

Терпите боль и не смейте ругать: когда кошка выпускает когти в кожу, происходит нечто очень важное

Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
7:28
Зоосфера

Кошачье поведение редко бывает случайным, и одно из самых узнаваемых движений — мягкое, ритмичное "топтание" лапами по одеялу, подушке или коленям человека. Это действие кажется забавным, но за ним стоит глубокая связь с ранним опытом кошки и её внутренним состоянием. Такой жест часто проявляется именно тогда, когда животное ощущает максимальный комфорт и доверие, и потому он стал одним из наиболее ярких индикаторов эмоционального благополучия питомца.

Лапы
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лапы

Когда кошка начинает аккуратно перебирать лапами ткань, она повторяет шаблон поведения, который появился у неё ещё в младенчестве. В природе котята таким способом стимулируют приток молока у матери, и этот рефлекс закрепляется на всю жизнь. Даже взрослая кошка возвращается к нему, когда хочет успокоиться, расслабиться или напомнить себе о тех условиях, где было тепло, мягко и безопасно.

Почему "молочный шаг" сохраняется у домашних кошек

Движение, которое в ветеринарной среде называют "молочным шагом", всё ещё присуще взрослым животным из-за того, что домашние условия не требуют от них отказа от детских привычек. Кошка может выполнять ритуал перед сном, в моменты, когда ей хочется снизить стресс, или когда она хочет укрепить связь с человеком.

Поведение становится особенно выразительным, если животное выбирает для этого именно хозяина. В такие моменты оно воспринимает человека как надёжную фигуру, с которой можно расслабиться и почувствовать эмоциональную близость. Многим владельцам знакома ситуация, когда кошка не только мнёт лапами, но и закрывает глаза, мурлычет или даже слегка пускает слюну. Такое поведение говорит о глубоком комфорте и полном доверии.

"молочный шаг" — это остаточный инстинкт, который сохраняется у домашних кошек, — пояснили специалисты из Royal Canin.

Некоторые животные выбирают исключительно мягкие пледы и подушки — им важна фактура, напоминающая теплоту шерсти матери. Другие предпочитают стабильно мять только одного человека — это своеобразный знак избранности.

Сравнение типов "молочного шага" и их значения

Тип поведения Условия проявления Что означает
Мягкое и спокойное мятие На человеке или мягких поверхностях Глубокое доверие и расслабление
Ритмичное мятие перед сном В тёплом месте, на лежанке Подготовка к отдыху
Мятие с когтями На фоне сильного возбуждения или тревоги Перегрузка эмоций, поиск саморегуляции
Отсутствие мятия У кошек, выросших без матери Не сформировался базовый рефлекс

Советы шаг за шагом: как поддержать кошку в этот момент

  1. Создайте уютное место с пледом или мягкой подстилкой, чтобы кошка могла проявлять рефлекс без дискомфорта.

  2. Если животное мнёт лапами именно вас, сохраняйте спокойствие и позвольте ей завершить ритуал.

  3. Используйте качественные аксессуары — домики, мягкие лежанки, тёплые одеяла, чтобы усиливать ощущение безопасности.

  4. В моменты тревоги дайте питомцу уединиться или предложите игрушки-антистресс, включая интерактивные варианты и мягкие мышки.

  5. Применяйте успокаивающие средства по рекомендации ветеринаров — феромоновые диффузоры, спреи или специальные игрушки с кошачьей мятой.

  6. Наблюдайте за контекстом: если кошка стала мять лапами чаще, это может быть её способом снизить накопленный стресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Прерывать кошку во время ритуала → Животное может обидеться и избегать контакта → Позвольте ей завершить жест и обеспечьте мягкую поверхность.

  2. Наказывать за мятие лапами с когтями → Рост тревожности и агрессии → Постелите плотный плед, отвлеките вниманием на игрушки, предложите когтеточку.

  3. Считать мятие признаком избалованности → Неверная трактовка поведения → Принять ритуал как знак доверия и стабильного психического состояния.

А что если кошка мнёт лапами только одного человека?

Такое поведение говорит о глубокой привязанности. Кошка выбирает фигуру, которая для неё эмоционально безопасна. Это не вопрос кормления или ухода — подобный выбор связан с тем, кто лучше всего поддерживает нужную ей атмосферу спокойствия.

Плюсы и минусы привычки мять лапами

Плюсы Минусы
Помогает кошке расслабиться Может сопровождаться когтями
Укрепляет связь с владельцем Оставляет затяжки на тканях
Снижает стресс у животного Может проявляться навязчиво в период тревоги
Показывает высокий уровень доверия У некоторых людей вызывает дискомфорт

FAQ

Какую поверхность лучше подготовить для мятия лапами?
Подойдут тёплые пледы, толстые одеяла, мягкие лежанки. Материалы должны быть плотными, чтобы когти не причиняли вреда.

Что делать, если кошка мнёт слишком активно?
Наблюдайте за её состоянием. Если присутствует возбуждение — предложите игрушку, дайте ей переключиться. Если кошка тревожится, используйте успокаивающие феромоны.

Почему кошки, выросшие без матери, не делают "молочный шаг"?
Рефлекс формируется в раннем возрасте. Если мама не показывала его в процессе кормления, привычка может не закрепиться.

Мифы и правда

  1. Миф: кошка мнёт лапами только ради игры.
    Правда: это врождённый ритуал, связанный с эмоциональной регуляцией.

  2. Миф: мятие лапами означает голод.
    Правда: взрослые кошки используют жест как способ расслабления, а не просьбу о корме.

  3. Миф: привычка исчезнет после взросления.
    Правда: домашние условия позволяют ритуалу сохраняться всю жизнь.

Перед сном многие кошки начинают мять лапами одеяло или подстилку — это помогает им создать ощущение безопасности. Монотонное движение снижает уровень возбуждения, а мягкий звук мурчания дополнительно успокаивает нервную систему. Такой ритуал особенно заметен у животных, которые нуждаются в стабильности и чётких вечерних привычках.

Три интересных факта

  1. Во время мятия лапами кошка может задействовать память о материнском запахе — поэтому она чаще выбирает определённые материалы.

  2. Частота движения лап бывает настолько ритмичной, что напоминает дыхательные техники расслабления.

  3. У длинношёрстных пород мятие лапами встречается чаще — им важна тактильность и "пушистый" отклик поверхности.

Исторический контекст

  1. Ещё в древних культурах кошек рассматривали как животных, тесно связанных с домашним уютом и благополучием.

  2. В Средневековье считалось, что мятие лапами — признак того, что животное чувствует добрую энергетику дома.

  3. Современные этологи изучают связь между детскими рефлексами кошек и их адаптацией к жизни среди людей, что позволяет лучше понимать их психологию.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Клуб Главного Редактора
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Садоводство, цветоводство
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Наука и техника
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Учебники с мифами о прошлом: как искажения истории формируют недоверие и русофобию
Живут там, где другим не выжить: комнатные растения, которым хватает даже призрачного света
Залейте это водой — и квартира очистится сама: средство, после которого тараканы просто исчезают
Залейте это водой — и квартира очистится сама: средство, после которого тараканы просто исчезают
Последние материалы
Подписан контракт на выпуск 60 вертолётов CH-47F Block II — Boeing
Импорт плодоовощной продукции из Афганистана в Россию вырос на 12,5% в 2025 году
Стабильный режим питания улучшил контроль голода — диетологи
RF-лифтинг Volnewmer улучшает уплотнение кожи — хирург Спиридонова
Нарушенный кровоток снижает силу на тренировках по данным тренеров
В прокат выходит драма Мэри Бронштейн о женском выгорании
Зависимость от импорта снизят внедрением техсбора — Минпромторг
Декоративные ивы украшают сад цветными побегами осенью по данным ботаников
Зимняя сухость кожи связана с потерей барьера и микробиома — дерматолог Иванова
Во время Рамадана туристам запрещено есть и пить на виду у местных в ряде стран
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.