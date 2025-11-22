Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В прокат выходит драма Мэри Бронштейн о женском выгорании
Зависимость от импорта снизят внедрением техсбора — Минпромторг
Декоративные ивы украшают сад цветными побегами осенью по данным ботаников
Зимняя сухость кожи связана с потерей барьера и микробиома — дерматолог Иванова
Во время Рамадана туристам запрещено есть и пить на виду у местных в ряде стран
Опровергнута версия об инопланетном происхождении 3I/ATLAS — учёные NASA
Государство предоставляет бесплатные квартиры малоимущим, сиротам и жителям аварийных
Рост поломок моторчика при очистке льда зафиксировали автоэлектрики
Удешевление блюд при использовании домашних соусов подтвердили кулинары

Весит больше первоклассника, а жира ни грамма: этот кот сломал представления ветеринаров о норме

Самый тяжёлый мейн-кун Баривель достиг веса 18,5 килограмма
0:26
Зоосфера

Когда смотришь, как владелец поднимает на руки огромного мейн-куна, становится ясно: перед тобой не просто крупный питомец, а настоящий гигант. И его размеры — не результат обработки фото, а официально подтверждённый факт.

Мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мейн-кун

Самый тяжёлый кот на сегодняшний день — мейн-кун по кличке Баривел. Он весит примерно 18,5 килограмма, то есть больше среднего пятилетнего ребёнка. Несмотря на внушительные габариты, ветеринары уверяют: кот абсолютно здоров, активен и не страдает ожирением. Его феноменальные данные объясняют сочетанием генетики, внимательного ухода и тщательно продуманного рациона.

Что известно о гигантских мейн-кунах

Мейн-куны давно считаются самой крупной породой домашних кошек. Обычно самцы весят от 8 до 10 килограммов, но генетические особенности отдельных линий позволяют вырастить питомцев куда внушительнее. У Баривеля длина тела достигает 120 сантиметров — это почти половина роста взрослого человека.

Хозяин уверяет, что никаких "секретных методик" нет: питомец растёт в спокойной среде и получает максимум внимания. В доме нет других животных, поэтому кот не сталкивается с конкуренцией или стрессом. Именно эта атмосфера, по мнению владельца, помогает поддерживать его отличную физическую форму.

Сравнение: особенности обычного мейн-куна и Баривеля

Параметр Средний мейн-кун Баривель
Вес 8-10 кг около 18,5 кг
Длина тела 90-100 см ~120 см
Темперамент спокойный, ориентированный на людей крайне уравновешенный, стрессоустойчивый
Рацион мясо, специализированные корма мясо, рыба, корма премиум-класса, витамины
Условия проживания общая зона отдельная комната, адаптированная под размеры

Советы шаг за шагом: как вырастить здорового крупного мейн-куна

  1. Выбирайте питомца у ответственных заводчиков. Хорошая родословная — гарантия правильной генетики.

  2. Составляйте рацион с ветеринаром. Используйте мясо, рыбу, специализированный корм для крупных пород и витаминные добавки.

  3. Следите за порциями. Даже если кот просит добавку, важно избегать излишков.

  4. Позаботьтесь о среде. Большим кошкам нужны усиленные когтеточки, крупные лежанки, устойчивые миски.

  5. Регулярно проходите обследования. Контроль суставов, сердца и веса — ключевые элементы здоровья.

  6. Минимизируйте стресс. Избегайте частых переездов и участия в выставках, если питомец плохо переносит шум.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Перекормить кота жирной пищей → ожирение и нагрузка на сердце → использовать корма для контроля веса и измерять порции кухонными весами.

  2. Недостаток активности → слабые мышцы и проблемы со связками → ежедневные игры с лазерной указкой, интерактивными тоннелями и "дразнилками".

  3. Плохой выбор лежанки → давление на позвоночник → приобрести ортопедическую лежанку или мягкий мини-диван.

  4. Игнорирование профилактических осмотров → запущенные заболевания → проходить УЗИ и анализы минимум раз в год.

А что если…

…кот растёт слишком быстро? Ветеринары уверяют: у мейн-кунов длительный период формирования. Они продолжают развиваться до 3-4 лет, наращивая мышечный корсет и укрепляя скелет. Главное — поддерживать баланс между питанием, движением и отдыхом.

Плюсы и минусы содержания гигантского кота

Плюсы Минусы
Эффектный внешний вид Нужна большая площадь
Добрый, спокойный характер Высокие затраты на корм
Легко обучается Мебель и инвентарь должны быть усиленными
Подходит для семей с детьми Регулярный контроль здоровья
Социальный и ласковый Сложно найти аксессуары подходящего размера

FAQ

Как выбрать мейн-куна крупной линии?
Ищите питомники, где ведётся селекция здоровых крупных животных. Обязательно просите посмотреть родителей котёнка.

Сколько стоит содержание большого мейн-куна?
Расходы включают премиальные корма, витамины, крупные аксессуары и ветеринарные осмотры. В среднем — выше, чем у обычных пород в 1,5-2 раза.

Что лучше: натуральное питание или готовый корм?
Для крупных пород чаще выбирают сбалансированные корма премиум-класса, но иногда комбинируют с натуральным мясом. Главное — соблюдать баланс нутриентов.

Мифы и правда

  • Миф: большие мейн-куны обязательно толстые.
    Правда: их масса — результат костной структуры и мышц. Баривель активен, и ожирение ему не грозит.
  • Миф: такие коты едят в три раза больше обычных.
    Правда: они едят больше, но не критично. Важнее качество корма, а не объём.
  • Миф: для больших котов нужны экстремальные тренировки.
    Правда: достаточно умеренной ежедневной активности — игр и лазания.

Большие мейн-куны ценят стабильность и собственное пространство. Баривел спит в отдельной комнате, где всё адаптировано под его рост. Это снижает уровень тревоги и помогает сохранять вес в пределах нормы. Крупные кошки особенно чувствительны к ритму дома и предпочитают предсказуемость — регулярный график кормлений и отдыха.

Три интересных факта

  1. Мейн-куны растут дольше большинства пород и достигают пика формы только к четырём годам.

  2. Некоторые линии сохраняют генетику "лесных котов", что объясняет их мощный костяк.

  3. Баривел стал популярным благодаря снимкам, которые разлетелись по соцсетям после попадания в Книгу рекордов Гиннесса.

Исторический контекст

  1. Порода мейн-кун появилась в Северной Америке и долго считалась "рабочей" — котов держали на фермах для борьбы с грызунами.

  2. В XIX веке их начали показывать на выставках, где они быстро привлекли внимание благодаря размерам.

  3. С развитием селекции в Европе сформировались линии, где крупный размер стал не исключением, а особенностью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Недвижимость
Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Военные новости
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Учебники с мифами о прошлом: как искажения истории формируют недоверие и русофобию
Живут там, где другим не выжить: комнатные растения, которым хватает даже призрачного света
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Последние материалы
Государство предоставляет бесплатные квартиры малоимущим, сиротам и жителям аварийных
Удешевление блюд при использовании домашних соусов подтвердили кулинары
Рост поломок моторчика при очистке льда зафиксировали автоэлектрики
Энергетики провоцируют аритмии сердца по сведениям ученых
"Спуск" признан лучшим фильмом ужасов 2000-х годов
Фрикадельки из курицы готовятся за 20 минут
Одноразовые тапочки можно забирать из отеля по данным гостиничной отрасли
Замшевый блонд стал популярным оттенком для окрашивания — сообщает Malatec
Под Северной Америкой обнаружен расплавленный слой, связанный с водой — Earth
Отсутствие разминки повысило риск травм — тренер Сергей Иванов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.