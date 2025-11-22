Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кровавая схватка между соседями дала неожиданный итог: после победы у животных начался бейби-бум

Шимпанзе Нгого расширили ареал после конфликтов — антрополог Вуд
4:05
Зоосфера

Поведение шимпанзе нередко кажется поразительно знакомым: они защищают границы территории, оценивают риски и принимают коллективные решения, от которых зависит благополучие всей группы. Новые данные, собранные в национальном парке Кибале в Уганде, показали, как территориальный конфликт способен изменить жизнь целого сообщества — от поведения самцов до здоровья матерей и их детёнышей.

Шимпанзе с травинкой в ухе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шимпанзе с травинкой в ухе

Как изменилась жизнь группы Нгого

Исследователи на протяжении десятилетий наблюдали за популяцией Нгого и точно зафиксировали момент, когда их ареал внезапно расширился. После серии смертельных столкновений с соседями группа заняла новый участок леса. Эти земли оказались богаче кормом, безопаснее и удобнее для отдыха. Практически сразу поведение внутри сообщества изменилось: самкам стало проще находить пищу, а самцам — меньше времени тратить на защиту границ.

Небольшие повседневные изменения быстро вылились в масштабный демографический эффект. С ростом доступности ресурсов увеличилась и рождаемость, а выживаемость детёнышей возросла ещё сильнее. Статистика показала прямую связь между расширением территории и успешным размножением.

Резкий рост фертильности

Через три года после захвата новых земель самки родили более чем вдвое больше детёнышей, чем за аналогичный период до расширения. Тенденция оказалась одинаковой у молодых, зрелых и пожилых самок: доступ к ресурсам улучшил энергетический баланс у всех, что позволило зачать чаще и успешнее. Модели, построенные исследователями, подтвердили значительный скачок вероятности рождения потомства.

"Наши результаты представляют собой первое прямое доказательство того, что коалиционные убийства между группами приводят к территориальным завоеваниям и повышению репродуктивного успеха у шимпанзе", — сказал антрополог Брайан Вуд из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Почему новая территория так важна

Команда проверила альтернативные объяснения: внезапный рост урожайности старой территории, замещение умерших детёнышей, изменение структуры ухода. Ни один вариант не объяснял наблюдаемые изменения. Единственным устойчивым фактором оказалось улучшение условий на новых землях. Дополнительные источники пищи снизили стресс у матерей и позволили им быстрее восстанавливать силы.

Не менее заметно изменилось положение младенцев. До расширения многие не доживали до трёх лет, тогда как после него выживаемость резко выросла. Уменьшились угрозы от соседних групп, практикующих детоубийства, а стабильное питание помогало переживать сложные периоды года.

Что это значит для популяции

Сравнение жизненных циклов до и после расширения показало принципиально разные траектории развития. Матери, жившие в период экспансии, могли рассчитывать, что их дети достигнут более зрелого возраста. Такая разница влияет и на структуру альянсов, и на будущие роли внутри сообщества, задавая направление на поколения вперёд.

Территориальность как эволюционная стратегия

Результаты исследования дают аргументы в пользу того, что агрессия между группами у шимпанзе — часть их естественной стратегии выживания, а не следствие вмешательства человека. Лес вокруг Нгого практически не нарушен, что исключает человеческое влияние на исход конфликта и последующее демографическое изменение.

"Когда пищи не хватает, территориальные преимущества могут привести к реальным репродуктивным выгодам", — объясняет Вуд.

Учёные подчёркивают: хотя люди развили способы избегать подобных конфликтов, для шимпанзе территориальные сдвиги по-прежнему определяют успех группы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
