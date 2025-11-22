Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пикирование в смерть ради жизни: история охоты, где каждый взмах крыльев — цена за выживание

Миграция сардин влияет на выживание колоний олушей BBC Earth
3:11
Зоосфера

Каждое лето для олушей наступает период серьёзных испытаний. Их основной источник пищи — сардины — уходит далеко от побережья Южной Африки, следуя сезонной миграции. Птицам приходится преодолевать огромные расстояния, чтобы найти косяки, от которых зависит их выживание и судьба птенцов, ожидающих в колонии.

Голубоногая олуша на острове
Фото: Blue-footed Booby by Ndecam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Голубоногая олуша на острове

Как олуши добывают пищу

Морская экосистема устроена так, что действия одних животных помогают другим. Когда дельфины охотятся на сардин, они сгоняют рыбу к поверхности. Для олушей это идеальный момент: серебристые вспышки на воде выдают плотные скопления добычи. Это запускает их уникальную охотничью стратегию.

Птицы пикируют с высоты примерно 30 метров, складывая крылья и разгоняясь почти до 100 км/ч. Такой манёвр требует невероятной точности. На скорости малейший просчёт превращает удар о воду в травму, которую организм не выдерживает.

Почему охота так опасна

С виду охота олуш выглядит гармоничной частью жизни океана, но в действительности каждая атака — это риск. Если птица ошибается с углом входа в воду, она может ломать шейные позвонки и терять способность двигаться. В таких случаях олуша тонет, а её птенец, оставшийся в гнезде, почти наверняка погибает от голода. Это жестокая, но важная часть природного цикла, который формирует устойчивость вида.

Что показали документалисты

Охота олушей и миграция сардин были подробно изучены командой BBC Earth при работе над шестисерийным циклом "Великикие события природы". Авторы проекта стремились показать, как одновременно развивается жизнь под водой и в воздухе во время знаменитого "бега сардин" — одного из крупнейших природных явлений Южной Африки.

Благодаря наблюдениям учёных и операторов стало понятно, насколько тонко настроена эта система. Передвижение сардин зависит от течений и температуры воды, а успешная охота олушей — от того, насколько активно дельфины загоняют рыбу к поверхности. В итоге каждый участник этого природного действия зависит от других, и малейшие изменения отражаются на всей цепочке.

Хрупкий баланс океана

История олушей — это напоминание о том, как тесно связаны разные элементы экосистемы. Птицам приходится преодолевать сотни миль, совершать рискованные пикирования и рассчитывать каждое движение. Несмотря на это, они продолжают возвращаться к линии миграции сардин каждый сезон, потому что именно этот путь даёт шанс прокормить потомство и сохранить популяцию.

Работы BBC Earth подчеркнули: даже самые зрелищные природные явления наполнены драмой, которую обычно скрывает поверхность океана. Для олушей миграция — это не просто сезонное событие, а борьба за жизнь, где успех и трагедия идут бок о бок.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
