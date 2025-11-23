Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жизнь после Ferrari: предприниматель из Японии бросил бизнес ради животных, обречённых на эвтаназию

Описан отказ Хиротаки Сайто от бизнеса ради приюта Wansfree — SCMP
7:12
Зоосфера

В 54 года предприниматель из Японии Хиротака Сайто полностью изменил свою жизнь: он продал Ferrari, закрыл компанию и направил всё состояние на создание уникального приюта для собак, переживших жестокое обращение. История его радикального выбора стала известна после публикации South China Morning Post и быстро разошлась по всему миру — не только из-за масштабности проекта, но и благодаря честной человеческой мотивации его основателя.

Радостная акита в приюте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Радостная акита в приюте

Как одна собака изменила жизнь бизнесмена

Долгие годы Сайто руководил успешной компанией в морской отрасли, но всё чаще сталкивался с эмоциональным выгоранием, одиночеством и депрессией.

"Я чувствовал, что жизнь уже не имела цвет," — отметил предприниматель Хиротака Сайто.

Перелом наступил, когда он познакомился с Рэем — собакой из небольшого приюта. Забота о Рэе помогла Сайто справиться с тревожностью, вновь обрести цель и ощущение смысла. Он начал посещать приюты, глубже изучать психологию травмированных животных и был поражён тем, как быстро агрессия у собак сменяется страхом и растерянностью — их практически не брали другие организации, а шансов на новую жизнь почти не оставалось.

От роскоши к осознанности: что пришлось оставить ради Wansfree

Осознав масштаб проблемы, Сайто принял принципиальное решение:

  • Продал Ferrari — символ прежней жизни;
  • Закрыл собственную фирму;
  • Ликвидировал инвестиции и часть личного имущества;
  • Все средства направил на строительство приюта Wansfree в городе Яидзу (префектура Сидзуока).

Переосмысление ценностей стало главным мотивом — Сайто выбрал не материальное, а возможность помочь тем, кто не может себя защитить.

Чему посвящён приют Wansfree

Wansfree не похож на типовые приюты. Главный акцент — на собаках, которых отказываются брать другие организации:

  • Пострадавшие от насилия;
  • Проявляющие агрессию из-за прошлых травм;
  • Долгое время содержавшиеся в изоляции;
  • Ставшие лишними из-за возраста;
  • Страдающие фобиями после контакта с человеком.

Часто такие собаки первыми в списках на эвтаназию, но именно их Сайто считает приоритетными.

Сегодня в приюте уже около 40 собак и 8 кошек, все с трудной судьбой. Сайто лично занимается управлением, обучением, кормлением, гигиеной и реабилитацией — иногда полностью один.

Сравнение: традиционный приют и Wansfree

Критерий Обычный приют Wansfree
Подход к "трудным" Часто отказ Принимают в первую очередь
Ресурсы на реабилитацию Ограничены Ведётся работа над страхами
Приоритет по приёму Молодые, социализированные Самые "безнадёжные"

Смелый план: 300 спасённых собак до 2028 года

Согласно публикации SCMP, у Wansfree амбициозная задача: к 2028 году расширить число подопечных с 40 до 300. Для этого Сайто планирует:

  • Строительство новых корпусов;
  • Увеличение площадок для социализации;
  • Привлечение и обучение волонтёров;
  • Нанять штат профильных специалистов;
  • Создать зоны для поведенческой реабилитации.

Финансировать всё он намерен за счёт личных средств и будущих благотворительных инициатив.

Почему история стала вирусной

Этот кейс затронул сразу несколько чувствительных тем для Японии:

  • Переполненные приюты и рост числа бездомных собак;
  • Недостаток госпрограмм поддержки для трудных животных;
  • Кризис доверия к бизнесу — контраст между роскошью и новым смыслом жизни;
  • Персональный пример — когда благодарность животному становится делом всей жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать судьбу трудных и агрессивных животных.
    Последствие: рост эвтаназии и бездомности.
    Альтернатива: инвестировать в реабилитацию и индивидуальный подход.

  • Ошибка: надеяться только на помощь государства.
    Последствие: отсутствие системных изменений.
    Альтернатива: развитие частных инициатив и привлечение общества.

  • Ошибка: строить приют без учёта поведенческих проблем собак.
    Последствие: высокий процент возвратов и конфликтов.
    Альтернатива: внедрение программ социализации и коррекции поведения.

А что если бы каждый успешный человек жертвовал ради таких проектов?

Ситуация с приютами изменилась бы кардинально: больше животных получали бы шанс на реабилитацию, а общество — примеры настоящего альтруизма. Ресурсов стало бы больше, и истории спасения не были бы редкостью.

Плюсы и минусы радикального решения

Плюсы Минусы
Спасает животных, обречённых на эвтаназию Требует больших личных вложений
Повышает внимание к проблеме Эмоциональная нагрузка и выгорание
Даёт обществу положительный пример Необходимость постоянных инвестиций
Улучшает репутацию частного сектора Непредсказуемость реакции окружающих

FAQ

Как можно помочь проекту Wansfree?
Через пожертвования, волонтёрство и распространение информации.

Можно ли брать животных домой?
Да, часть собак и кошек приюта отдаётся ответственным владельцам после реабилитации.

Где найти информацию о жизни приюта?
У приюта есть собственные страницы в соцсетях и сайт на японском языке.

Мифы и правда

  • Миф: крупные бизнесмены никогда не бросают роскошь ради приютов.
    Правда: пример Хиротаки Сайто показывает, что возможно иное.

  • Миф: агрессивных собак нельзя социализировать.
    Правда: профессиональная реабилитация даёт шанс даже самым трудным животным.

  • Миф: такие проекты не влияют на ситуацию в целом.
    Правда: опыт Wansfree уже вдохновляет других предпринимателей.

3 интересных факта

  1. Wansfree — первый приют в регионе, специализирующийся на работе с "отказниками” и животными, пережившими жестокость.

  2. Хиротака Сайто полностью финансирует проект из личных накоплений.

  3. За первый год работы приют помог вылечить и социализировать больше десятка собак и кошек.

Исторический контекст

  • 2022-2024: увеличение числа бездомных и "трудных” животных в Японии.

  • Лето 2024: первые пилотные успехи Wansfree и публикация в международных СМИ.

  • 2025: проект приобретает национальную и мировую известность.

История Хиротаки Сайто — это история осознанного выбора, где прежний успех и материальные блага меняются на настоящее дело. Такой пример показывает: один человек способен изменить судьбу сотен существ и вдохновить тысячи людей на добро.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
