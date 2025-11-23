Жизнь после Ferrari: предприниматель из Японии бросил бизнес ради животных, обречённых на эвтаназию

Описан отказ Хиротаки Сайто от бизнеса ради приюта Wansfree — SCMP

В 54 года предприниматель из Японии Хиротака Сайто полностью изменил свою жизнь: он продал Ferrari, закрыл компанию и направил всё состояние на создание уникального приюта для собак, переживших жестокое обращение. История его радикального выбора стала известна после публикации South China Morning Post и быстро разошлась по всему миру — не только из-за масштабности проекта, но и благодаря честной человеческой мотивации его основателя.

Как одна собака изменила жизнь бизнесмена

Долгие годы Сайто руководил успешной компанией в морской отрасли, но всё чаще сталкивался с эмоциональным выгоранием, одиночеством и депрессией.

"Я чувствовал, что жизнь уже не имела цвет," — отметил предприниматель Хиротака Сайто.

Перелом наступил, когда он познакомился с Рэем — собакой из небольшого приюта. Забота о Рэе помогла Сайто справиться с тревожностью, вновь обрести цель и ощущение смысла. Он начал посещать приюты, глубже изучать психологию травмированных животных и был поражён тем, как быстро агрессия у собак сменяется страхом и растерянностью — их практически не брали другие организации, а шансов на новую жизнь почти не оставалось.

От роскоши к осознанности: что пришлось оставить ради Wansfree

Осознав масштаб проблемы, Сайто принял принципиальное решение:

Продал Ferrari — символ прежней жизни;

Закрыл собственную фирму;

Ликвидировал инвестиции и часть личного имущества;

Все средства направил на строительство приюта Wansfree в городе Яидзу (префектура Сидзуока).

Переосмысление ценностей стало главным мотивом — Сайто выбрал не материальное, а возможность помочь тем, кто не может себя защитить.

Чему посвящён приют Wansfree

Wansfree не похож на типовые приюты. Главный акцент — на собаках, которых отказываются брать другие организации:

Пострадавшие от насилия;

Проявляющие агрессию из-за прошлых травм;

Долгое время содержавшиеся в изоляции;

Ставшие лишними из-за возраста;

Страдающие фобиями после контакта с человеком.

Часто такие собаки первыми в списках на эвтаназию, но именно их Сайто считает приоритетными.

Сегодня в приюте уже около 40 собак и 8 кошек, все с трудной судьбой. Сайто лично занимается управлением, обучением, кормлением, гигиеной и реабилитацией — иногда полностью один.

Сравнение: традиционный приют и Wansfree

Критерий Обычный приют Wansfree Подход к "трудным" Часто отказ Принимают в первую очередь Ресурсы на реабилитацию Ограничены Ведётся работа над страхами Приоритет по приёму Молодые, социализированные Самые "безнадёжные"

Смелый план: 300 спасённых собак до 2028 года

Согласно публикации SCMP, у Wansfree амбициозная задача: к 2028 году расширить число подопечных с 40 до 300. Для этого Сайто планирует:

Строительство новых корпусов;

Увеличение площадок для социализации;

Привлечение и обучение волонтёров;

Нанять штат профильных специалистов;

Создать зоны для поведенческой реабилитации.

Финансировать всё он намерен за счёт личных средств и будущих благотворительных инициатив.

Почему история стала вирусной

Этот кейс затронул сразу несколько чувствительных тем для Японии:

Переполненные приюты и рост числа бездомных собак;

Недостаток госпрограмм поддержки для трудных животных;

Кризис доверия к бизнесу — контраст между роскошью и новым смыслом жизни;

Персональный пример — когда благодарность животному становится делом всей жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать судьбу трудных и агрессивных животных.

Последствие: рост эвтаназии и бездомности.

Альтернатива: инвестировать в реабилитацию и индивидуальный подход.

Ошибка: надеяться только на помощь государства.

Последствие: отсутствие системных изменений.

Альтернатива: развитие частных инициатив и привлечение общества.

Ошибка: строить приют без учёта поведенческих проблем собак.

Последствие: высокий процент возвратов и конфликтов.

Альтернатива: внедрение программ социализации и коррекции поведения.

А что если бы каждый успешный человек жертвовал ради таких проектов?

Ситуация с приютами изменилась бы кардинально: больше животных получали бы шанс на реабилитацию, а общество — примеры настоящего альтруизма. Ресурсов стало бы больше, и истории спасения не были бы редкостью.

Плюсы и минусы радикального решения

Плюсы Минусы Спасает животных, обречённых на эвтаназию Требует больших личных вложений Повышает внимание к проблеме Эмоциональная нагрузка и выгорание Даёт обществу положительный пример Необходимость постоянных инвестиций Улучшает репутацию частного сектора Непредсказуемость реакции окружающих

FAQ

Как можно помочь проекту Wansfree?

Через пожертвования, волонтёрство и распространение информации.

Можно ли брать животных домой?

Да, часть собак и кошек приюта отдаётся ответственным владельцам после реабилитации.

Где найти информацию о жизни приюта?

У приюта есть собственные страницы в соцсетях и сайт на японском языке.

Мифы и правда

Миф: крупные бизнесмены никогда не бросают роскошь ради приютов.

Правда: пример Хиротаки Сайто показывает, что возможно иное.

Миф: агрессивных собак нельзя социализировать.

Правда: профессиональная реабилитация даёт шанс даже самым трудным животным.

Миф: такие проекты не влияют на ситуацию в целом.

Правда: опыт Wansfree уже вдохновляет других предпринимателей.

3 интересных факта

Wansfree — первый приют в регионе, специализирующийся на работе с "отказниками” и животными, пережившими жестокость. Хиротака Сайто полностью финансирует проект из личных накоплений. За первый год работы приют помог вылечить и социализировать больше десятка собак и кошек.

Исторический контекст

2022-2024: увеличение числа бездомных и "трудных” животных в Японии.

Лето 2024: первые пилотные успехи Wansfree и публикация в международных СМИ.

2025: проект приобретает национальную и мировую известность.

История Хиротаки Сайто — это история осознанного выбора, где прежний успех и материальные блага меняются на настоящее дело. Такой пример показывает: один человек способен изменить судьбу сотен существ и вдохновить тысячи людей на добро.