Жизнь после Ferrari: предприниматель из Японии бросил бизнес ради животных, обречённых на эвтаназию

В 54 года предприниматель из Японии Хиротака Сайто полностью изменил свою жизнь: он продал Ferrari, закрыл компанию и направил всё состояние на создание уникального приюта для собак, переживших жестокое обращение. История его радикального выбора стала известна после публикации South China Morning Post и быстро разошлась по всему миру — не только из-за масштабности проекта, но и благодаря честной человеческой мотивации его основателя.
Долгие годы Сайто руководил успешной компанией в морской отрасли, но всё чаще сталкивался с эмоциональным выгоранием, одиночеством и депрессией.
"Я чувствовал, что жизнь уже не имела цвет," — отметил предприниматель Хиротака Сайто.
Перелом наступил, когда он познакомился с Рэем — собакой из небольшого приюта. Забота о Рэе помогла Сайто справиться с тревожностью, вновь обрести цель и ощущение смысла. Он начал посещать приюты, глубже изучать психологию травмированных животных и был поражён тем, как быстро агрессия у собак сменяется страхом и растерянностью — их практически не брали другие организации, а шансов на новую жизнь почти не оставалось.
Осознав масштаб проблемы, Сайто принял принципиальное решение:
Переосмысление ценностей стало главным мотивом — Сайто выбрал не материальное, а возможность помочь тем, кто не может себя защитить.
Wansfree не похож на типовые приюты. Главный акцент — на собаках, которых отказываются брать другие организации:
Часто такие собаки первыми в списках на эвтаназию, но именно их Сайто считает приоритетными.
Сегодня в приюте уже около 40 собак и 8 кошек, все с трудной судьбой. Сайто лично занимается управлением, обучением, кормлением, гигиеной и реабилитацией — иногда полностью один.
|Критерий
|Обычный приют
|Wansfree
|Подход к "трудным"
|Часто отказ
|Принимают в первую очередь
|Ресурсы на реабилитацию
|Ограничены
|Ведётся работа над страхами
|Приоритет по приёму
|Молодые, социализированные
|Самые "безнадёжные"
Согласно публикации SCMP, у Wansfree амбициозная задача: к 2028 году расширить число подопечных с 40 до 300. Для этого Сайто планирует:
Финансировать всё он намерен за счёт личных средств и будущих благотворительных инициатив.
Этот кейс затронул сразу несколько чувствительных тем для Японии:
Ошибка: игнорировать судьбу трудных и агрессивных животных.
Последствие: рост эвтаназии и бездомности.
Альтернатива: инвестировать в реабилитацию и индивидуальный подход.
Ошибка: надеяться только на помощь государства.
Последствие: отсутствие системных изменений.
Альтернатива: развитие частных инициатив и привлечение общества.
Ошибка: строить приют без учёта поведенческих проблем собак.
Последствие: высокий процент возвратов и конфликтов.
Альтернатива: внедрение программ социализации и коррекции поведения.
Ситуация с приютами изменилась бы кардинально: больше животных получали бы шанс на реабилитацию, а общество — примеры настоящего альтруизма. Ресурсов стало бы больше, и истории спасения не были бы редкостью.
|Плюсы
|Минусы
|Спасает животных, обречённых на эвтаназию
|Требует больших личных вложений
|Повышает внимание к проблеме
|Эмоциональная нагрузка и выгорание
|Даёт обществу положительный пример
|Необходимость постоянных инвестиций
|Улучшает репутацию частного сектора
|Непредсказуемость реакции окружающих
Как можно помочь проекту Wansfree?
Через пожертвования, волонтёрство и распространение информации.
Можно ли брать животных домой?
Да, часть собак и кошек приюта отдаётся ответственным владельцам после реабилитации.
Где найти информацию о жизни приюта?
У приюта есть собственные страницы в соцсетях и сайт на японском языке.
Миф: крупные бизнесмены никогда не бросают роскошь ради приютов.
Правда: пример Хиротаки Сайто показывает, что возможно иное.
Миф: агрессивных собак нельзя социализировать.
Правда: профессиональная реабилитация даёт шанс даже самым трудным животным.
Миф: такие проекты не влияют на ситуацию в целом.
Правда: опыт Wansfree уже вдохновляет других предпринимателей.
Wansfree — первый приют в регионе, специализирующийся на работе с "отказниками” и животными, пережившими жестокость.
Хиротака Сайто полностью финансирует проект из личных накоплений.
За первый год работы приют помог вылечить и социализировать больше десятка собак и кошек.
2022-2024: увеличение числа бездомных и "трудных” животных в Японии.
Лето 2024: первые пилотные успехи Wansfree и публикация в международных СМИ.
2025: проект приобретает национальную и мировую известность.
История Хиротаки Сайто — это история осознанного выбора, где прежний успех и материальные блага меняются на настоящее дело. Такой пример показывает: один человек способен изменить судьбу сотен существ и вдохновить тысячи людей на добро.
Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?