Мифы о шерсти питомцев: как вы вредите своему другу, не зная об этих распространённых заблуждениях

Зоосфера

Уход за шерстью собак — это важный аспект заботы о питомце, который требует внимательности и знаний. Существует много мифов о том, как правильно ухаживать за животным, которые могут нанести вред его здоровью. Например, использование хозяйственного мыла или бритьё собак с густым подшерстком — это ошибки, которые могут привести к негативным последствиям для здоровья питомца. Важно подходить к уходу за собакой с учётом её породы и состояния здоровья, а также пользоваться современными средствами и инструментами для груминга.

Аляскинский маламут
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аляскинский маламут

Мифы о груминге собак и их разрушение

Мифы о том, как ухаживать за шерстью собак, часто приводят к ошибкам, которые могут навредить питомцам. Рассмотрим, какие заблуждения распространены среди владельцев собак и почему важно избегать их.

Миф 1: Мыть собаку только хозяйственным мылом и не чаще раза в год

Многие хозяева до сих пор считают, что для мытья собак нужно использовать только хозяйственное мыло, и делать это можно не чаще одного раза в год. Это — заблуждение, которое может нанести серьезный вред шерсти и коже питомца. Хозяйственное мыло имеет высокую щелочность и агрессивно воздействует на кожу собаки, высушивая её и нарушая природный баланс. Грумер с многолетним стажем Александра Гиль отмечает, что современные средства для ухода за животными разработаны с учётом особенностей их кожи и шерсти, а использование хозяйственного мыла абсолютно недопустимо.

"Если мыть только хозяйственным мылом и не чаще раза в год — нечего будет мыть", — сказал грумер Александра Гиль.

Миф 2: Можно использовать человеческий шампунь

Одним из самых распространённых заблуждений является использование шампуней для людей для мытья собак. Кислотно-щелочной баланс кожи человека и собаки значительно отличается, поэтому обычный шампунь может быть слишком агрессивным для животного. Он сушит кожу, делает шерсть ломкой, а резкие отдушки могут вызвать раздражение. Для собак следует выбирать только те шампуни, которые разработаны с учётом их особенностей.

Миф 3: Фурминатор — лучший инструмент для вычесывания

Фурминатор — это инструмент, который обещает облегчить уход за шерстью собаки, но на самом деле его использование может быть опасным. Этот инструмент срезает остевые волосы, что может привести к повреждениям и ухудшению качества шерсти в будущем. Александра Гиль предупреждает, что фурминатор не подходит для большинства собак, особенно для тех, у кого есть густой подшерсток. Он может травмировать волос и вызвать нежелательные последствия.

Что же делать вместо использования фурминатора? Лучше всего использовать такие инструменты, как пуходерка, гребень и грабли, которые аккуратно удаляют отмершие волосы, не повреждая шерсть. Для сложных случаев, когда возникают колтуны, можно использовать специальный спрей.

Миф 4: Собак нужно стричь на лето

Многие владельцы считают, что стричь собак с густой шерстью, таких как хаски или самоеды, на лето — это хороший способ избежать перегрева питомца. Но это далеко не так. Шерсть служит не только для защиты от холода, но и помогает сохранять нормальную температуру тела в жаркую погоду. Бритые собаки часто страдают от перегрева, солнечных ожогов и укусов насекомых. Бритая шерсть не защищает от перегрева, а, наоборот, лишает животное естественного барьера.

Альтернативой является процедура "экспресс-линьки", проводимая в груминг-салонах. Эта процедура позволяет безопасно удалить отмершие волосы, не причиняя вреда животному, и не нарушая естественную терморегуляцию.

Миф 5: Усы у собак стричь нельзя

Некоторые владельцы уверены, что стричь усики у собак нельзя, так как это может навредить животному. Однако это не совсем так. В отличие от кошек, усики собак не играют такой важной роли в восприятии окружающего мира. Стрижка усов у собак разрешена, и для некоторых пород, таких как пудели и китайские хохлатые, эта процедура является частью стандарта.

Миф 6: Голые породы не требуют особого ухода

Существует также ошибочное мнение, что голые породы собак, такие как китайская хохлатая, не требуют особого ухода за кожей. Однако это далеко не так. Кожа бесшерстных собак склонна к быстрому загрязнению, сухости и акне. Для них необходим регулярный уход, включающий очищение, увлажнение и пилинг. Игнорирование этих процедур может привести к развитию кожных заболеваний…

Как выбрать правильный уход за собакой?

Продукт/Процедура Преимущества Недостатки
Хозяйственное мыло Дешево и доступно Сильно сушит кожу, нарушает pH баланс
Человеческий шампунь Легко доступно, запах приятный Не подходит для собак, сушит и ломает шерсть
Специальные шампуни для собак Разработаны с учётом потребностей кожи и шерсти собаки Могут быть дороже, требует правильного выбора
Фурминатор Эффективен для вычесывания шерсти Может повредить шерсть, срезает остевые волосы
Пуходёрка и гребень Безопасно удаляют отмершие волосы, не повреждают шерсть Требуют большего времени для использования
Экспресс-линька Удаляет отмершую шерсть безопасно Требует профессиональной помощи и затрат на процедуру

Советы по уходу за шерстью собаки

  1. Используйте только специализированные шампуни и кондиционеры, соответствующие типу шерсти и коже питомца.
  2. Регулярно вычесывайте шерсть с помощью безопасных инструментов, таких как пуходерки и гребни.
  3. Не стригите собак с густым подшерстком на лето, а вместо этого проведите процедуру "экспресс-линьки".
  4. Для голых пород собак необходим постоянный уход за кожей — очищение, увлажнение и защита от загрязнений.
  5. Обращайтесь к профессиональным грумерам для выполнения сложных процедур, таких как стрижка или выведение колтунов.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: использование хозяйственного мыла
  • Последствия: сухая, раздражённая кожа, проблемы с шерстью
  • Альтернатива: специальные шампуни для собак, подходящие для типа кожи
  • Ошибка: стрижка собаки с густым подшерстком на лето
  • Последствия: перегрев, солнечные ожоги, укусы насекомых
  • Альтернатива: процедура "экспресс-линьки" для удаления отмерших волос
  • Ошибка: использование человеческого шампуня
  • Последствия: повреждение шерсти, аллергия
  • Альтернатива: гипоаллергенные шампуни для собак

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно мыть собаку?

Это зависит от породы, образа жизни и активности вашего питомца. Обычно собаку моют раз в месяц или по мере необходимости.

Можно ли стричь собаку с густым подшерстком на лето?

Стрижка не рекомендуется. Лучше провести процедуру "экспресс-линьки", чтобы удалить отмершие волосы без ущерба для терморегуляции.

Какие средства для вычесывания лучше всего подходят для собак?

Для большинства пород собак идеально подходят пуходёрки и гребни. Они эффективно удаляют шерсть, не повреждая её.

Плюсы и минусы ухода за шерстью собаки

Плюсы Минусы
Уход за шерстью поддерживает здоровье кожи и шерсти Процесс ухода требует времени и финансовых затрат
Профессиональный груминг помогает избежать заболеваний кожи Может быть трудно найти подходящие средства
Правильный уход улучшает внешний вид собаки Некорректное использование средств может повредить шерсть

Исторический контекст

Забота о шерсти собак имеет долгую историю. В разных культурах и цивилизациях ухаживали за животными с учетом их потребностей. В Древнем Египте, например, собаки были не только сторожами, но и любимыми питомцами, и их уходу уделялось большое внимание. В средние века для ухода использовали масла и мази, а современные технологии ухода за животными начали развиваться с конца XIX века. Сегодня индустрия груминга продолжает развиваться, предлагая новые средства и методы ухода, которые помогают собакам быть здоровыми и красивыми.

3 Интересных факта

  1. Шерсть собак с густым подшерстком не только защищает от холода, но и помогает сохранять температуру тела летом, действуя как барьер от перегрева.
  2. Стрижка усов у собак является частью ухода за некоторыми породами, например, пуделями и китайскими хохлатыми.
  3. Голые породы собак требуют особого ухода за кожей, поскольку их кожа быстрее загрязняется и может страдать от акне и сухости.

Правильный уход за шерстью и кожей собаки — это залог её здоровья и комфорта. Важно помнить, что каждое животное уникально, и подход к его грумингу должен соответствовать породе, состоянию здоровья и возрасту. Избегайте мифов и используйте только проверенные и безопасные средства и методы ухода, чтобы ваш питомец всегда оставался здоровым и счастливым.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
