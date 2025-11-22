Праздник для вас — ад для них: новогодняя ночь может стать последней для домашнего питомца

Новогодние праздники для людей — это гирлянды, хлопушки и праздничный стол. Для кошек и собак всё выглядит иначе: шум, запахи, незнакомые гости, взрывы фейерверков и двери, которые постоянно открываются и закрываются. У питомцев нет "календаря", но есть острый слух, обоняние и потребность в безопасности. Если не учесть их особенности, праздник легко закончится потерянным котом, отравлением собаки или визитом в ветеринарную клинику ночью.
Животные замечают любые изменения: ёлка, новые запахи, громкая музыка, люди в доме, шум на улице. Для нас это атмосферный праздник, а для питомца — резкая смена привычного уклада. Многие кошки и собаки реагируют тревогой: прячутся, дрожат, лают, могут вырываться и убегать.
Опасность усиливается, когда к этому добавляются открытая входная дверь, фейерверки, алкоголь на столе и неосторожные гости. Даже если питомец живёт "диванной" жизнью и обычно ведёт себя спокойно, новогодняя ночь становится испытанием для его нервной системы. Поэтому о безопасности стоит позаботиться заранее — так же, как о праздничном меню и подарках.
|Опасность
|В чём риск
|Типичные последствия
|Как предотвратить
|Входная дверь
|Животное выскакивает в подъезд или на улицу
|Потеря, испуг от фейерверков, травмы
|Контроль двери, изоляция питомца в комнате
|Гости
|Навязчивое внимание, попытки гладить и кормить
|Стресс, агрессия, укусы, несварение
|Инструктаж гостей, запрет угощений со стола
|Праздничный стол
|Жирная еда, кости, алкоголь, шоколад
|Отравление, панкреатит, кровотечение
|Спецлакомства для животных, миски отдельно
|Новогодняя ёлка
|Стеклянные игрушки, дождик, провода гирлянд
|Порезы, проглатывание, ожоги током
|Прочные игрушки, фиксация провода, отказ от дождика
|Фейерверки и петарды
|Громкие звуки, вспышки света
|Паника, побег, травмы
|Не запускать рядом, гулять днём, поводок и ошейник
Спланируйте "тихую зону". Выберите комнату, где животное сможет спокойно переждать шум: поставьте туда лежанку, переноску, воду, любимые игрушки.
Заранее обработайте питомца от паразитов и убедитесь, что у него есть ошейник с адресником или GPS-трекер. Это поможет, если животное всё же вырвется на улицу.
Встречая гостей, следите за входной дверью. Лучше, если в момент прихода людей питомец будет в отдельной комнате или в переноске.
Предупредите гостей, что кормить животное с праздничного стола строго запрещено. Купите специальные лакомства и положите их отдельно: если кто-то захочет угостить питомца, пусть использует только их.
Закрепите ёлку так, чтобы её было сложно опрокинуть. Откажитесь от стеклянных шаров, мишуры и дождика, гирлянду протяните так, чтобы провода были недоступны для зубов и когтей.
Прогулки с собакой планируйте в светлое время суток и по спокойным маршрутам. В новогоднюю ночь выгуливайте пса на коротком поводке и при необходимости в наморднике, обходя шумные компании.
Во время фейерверков закройте окна и шторы, включите фоновый шум: телевизор, музыку, кондиционер. Это сгладит контраст от взрывов за окном.
Держите под рукой контакты ближайшей круглосуточной ветеринарной клиники и страховку для питомца, если она есть. В экстренной ситуации это сэкономит время и силы.
Ошибка: оставлять дверь приоткрытой, пока входяще-выходящие гости ходят туда-сюда.
Последствие: испуганный кот или собака выскакивают в подъезд и теряются на фоне салютов.
Альтернатива: закрывать дверь сразу, ограничить доступ питомца к коридору, временно разместить животное в отдельной комнате.
Ошибка: разрешать гостям гладить и носить на руках животное без вашего контроля.
Последствие: питомец защищается — царапины, укусы, конфликтные ситуации.
Альтернатива: объяснить правила общения, при необходимости показать, как правильно подходить к животному, или вообще попросить не трогать его.
Ошибка: "чуть-чуть угостить" питомца салатом, колбасой, курочкой с косточкой.
Последствие: рвота, понос, панкреатит, риск внутреннего кровотечения из-за мелких костей.
Альтернатива: заранее купить праздничные лакомства для животных и устроить им свой "фуршет" из безопасного корма.
Ошибка: запускать петарды во дворе, где гуляют собаки.
Последствие: паника, побег, травмы от петарды или автомобиля.
Альтернатива: если без пиротехники никак, делать это вдали от мест выгула и только после того, как питомец дома в безопасности.
А что если ваш питомец уже боится громких звуков? В таком случае лучше заранее обсудить с ветеринаром мягкие успокоительные или ферментные корма с расслабляющим эффектом. Иногда помогают феромоновые диффузоры и ошейники, которые создают для животного ощущение знакомой и безопасной среды.
А что если в доме маленькие дети? Объясните им, что кошка и собака — не игрушка, особенно в шумный вечер. Можно договориться, что у питомца есть "домик" — лежанка или переноска, куда никто не подходит.
А что если вы сами уходите встречать Новый год вне дома? Стоит приехать до массовых салютов, чтобы выгулять собаку пораньше, и оставить животному максимум привычного: воду, корм, игрушки, фоновой звук и закрытые окна. Если питомец тяжело переносит одиночество, можно заранее договориться с пэт-ситтером или зоогостиницей.
|Плюсы
|Минусы
|Дополнительное внимание от хозяев
|Шум, яркий свет, толпа людей
|Возможность получить новые игрушки и лакомства
|Риск отравлений, побегов и травм
|Больше времени дома с семьёй
|Нарушение привычного распорядка дня
|Дополнительные прогулки с собакой
|Фейерверки, петарды, шумные компании на улице
Можно ли успокоить животное "человеческими" седативными таблетками?
Нет. Самолечение опасно. Только ветеринар подбирает препараты и дозировки, рассчитанные именно для животных.
Что делать, если собака вырвалась и убежала во время салюта?
Немедленно начните поиск поблизости, разместите объявления в чатах района, свяжитесь с приютами. Наличие адресника, чипа и регистрация в базах сильно повышают шансы возвращения.
Нужно ли на ночь закрывать кота в отдельной комнате?
Если ожидается много гостей, громкая музыка и фейерверки, спокойная отдельная комната — хороший вариант. Главное — вода, лоток, корм и укромное место для отдыха.
Опасна ли искусственная ёлка?
Да, если на ней висят мелкие детали, стекло или мишура. Кошки и собаки могут проглотить дождик или осколки игрушек, что приведёт к операции.
Миф: "Мой питомец привык, он всё выдержит".
Правда: даже спокойные животные могут сорваться при особенно громких звуках или толпе гостей.
Миф: "Немного салатика не повредит, пусть тоже празднует".
Правда: майонез, жирное мясо, копчёности и кости могут сильно навредить, вплоть до госпитализации.
Миф: "Если кот живёт дома, ему ничего не грозит".
Правда: открытая дверь, ёлочные украшения, провода гирлянд и незнакомые люди в доме — всё это реальные риски даже для "домоседа".
Большинство обращений в ветеринарные клиники 1 января связаны не с травмами от петард, а с отравлениями едой со стола и проглоченными украшениями.
Некоторые современные ошейники и шлейки для собак оснащены светодиодной подсветкой — это помогает видеть питомца в темноте и снижает риск потерять его во время салюта.
В зоомагазинах всё чаще продаются специальные "антистресс-наборы" к праздникам: игрушки, лакомства и успокаивающие аксессуары, которые помогают животным легче переносить шумные дни.
Ещё пару десятилетий назад домашние животные реже сталкивались с таким количеством пиротехники и шумных вечеринок: салюты запускали в строго отведённых местах, а массовые застолья чаще проходили в небольших компаниях. С ростом городов, доступности петард и фейерверков, а также популярности крупных новогодних вечеринок нагрузка на нервную систему питомцев сильно возросла. Одновременно появились новые инструменты защиты: страховка для животных, GPS-ошейники, услуги пэт-ситтеров и зоогостиниц. В 2020-х забота о безопасности собак и кошек в праздники постепенно становится таким же устойчивым ритуалом, как покупка подарков и выбор ёлки.
