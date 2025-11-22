Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лесная гостья принесла смерть в город: прогулка с собакой обернулась кошмаром для целого района

В Новосибирской области фиксируют новые случаи бешенства животных
3:22
Зоосфера

В Новосибирской области фиксируют всё новые случаи бешенства среди животных, и первые ограничения уже коснулись нескольких районов.

Лиса в городе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лиса в городе

Об этом сообщает atas.info, подчёркивая: меры принимают срочно, чтобы не допустить распространения инфекции в городской среде.

Где введён карантин и что стало поводом

Очаги заболевания заставили региональные власти ввести особый режим сразу в нескольких населённых пунктах. Поводом стало нападение бешеной лисицы на собаку в жилом районе Новосибирска: заражённое животное обнаружили на улице Сибиряков-Гвардейцев. С этого момента в радиусе одного километра действует ограничение, рассчитанное до января 2026 года. Запрещено нахождение непривитых животных и людей, а ветеринарные службы работают в усиленном режиме.

Проблема не ограничилась городом. В областных сёлах Танчике, Новоалександровке и Базово также подтвердили случаи заражения домашних животных. После проверки частных подворий губернатор Андрей Травников распорядился установить карантин до середины января 2026 года. Ветеринары проводят массовые вакцинации, отслеживают контакты заболевших особей и применяют необходимые меры безопасности в каждом хозяйстве.

Где можно привить питомцев

Для жителей Новосибирска открыты мобильные пункты, где можно бесплатно вакцинировать собак и кошек. Они работают в разные дни на нескольких площадках: на улице Виктора Уса, 11/1 — с 21 по 26 ноября; на Петухова, 28 — с 23 по 25 ноября; на Паласса, 2/1 — с 27 по 29 ноября; на Сибиряков-Гвардейцев, 61 — с 30 ноября по 2 декабря. Такой график позволяет охватить как можно больше районов и владельцев, особенно тех, кто держит животных в частном секторе.

Специалисты подчёркивают необходимость ежегодной вакцинации. Особое внимание рекомендуют уделять питомцам, которые не прививались в течение последних шести месяцев. По словам ветеринарных служб, именно такая схема снижает риск заражения до минимума и помогает контролировать эпидемиологическую ситуацию, особенно в периоды вспышек.

Почему вакцинация критически важна

Бешенство остаётся смертельно опасным заболеванием, и его распространение быстрее всего происходит через непривитых домашних животных. В условиях, когда заражённые лесные животные заходят в населённые пункты, городские службы вынуждены действовать оперативно. Мобильные пункты и карантин — часть комплексной стратегии, направленной на защиту не только питомцев, но и жителей.

Ветеринарные службы напоминают: прививка — единственный гарантированный способ предотвратить инфекцию. В условиях ухудшения эпидобстановки временные ограничения помогают выиграть время, а вакцинация — создать иммунный барьер вокруг жилых кварталов и сельских территорий. Чем быстрее владельцы привьют животных, тем ниже вероятность проникновения вируса в новые районы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
