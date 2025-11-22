Собаки тоже бывают чудаковаты: 5 собачьих странностей, которые многое скажут о вашем питомце

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поведение собак часто вызывает у владельцев недоумение: почему питомец обнюхивает других, ест странные вещи или внезапно замирает, уставившись в пустоту? На самом деле за этими действиями скрываются естественные механизмы, заложенные природой тысячи лет назад. Чтобы понять их, нужно взглянуть на собаку не как на домашнего любимца, а как на потомка дикого волка, в котором до сих пор живут древние инстинкты.

сиба-ину
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
сиба-ину

Обнюхивание задней части других собак

То, что человеку кажется неприличным, для собак — полноценный язык общения. В обонятельных железах животного содержится огромное количество информации: пол, возраст, состояние здоровья и даже эмоциональный фон.

"Так собаки знакомятся и узнают друг друга — это аналог рукопожатия в нашем мире", — поясняет зоопсихолог Стив Линдсей.

Если питомец активно обнюхивает других собак, это нормально. Так он оценивает окружение и чувствует себя увереннее.

Обваляться в грязи или луже

На первый взгляд это просто шалость, но у такого поведения есть глубокие корни. Дикие предки собак катались в грязи, чтобы замаскировать запах перед охотой или скрыться от хищников. Сегодня питомцы делают это чаще ради удовольствия, охлаждения или снятия раздражения кожи.

"Грязь помогает снять зуд и охладить кожу — особенно в жаркую погоду", — отмечает ветеринар Майкл Дженсен.

Однако если собака делает это слишком часто или чешется после прогулок, возможно, её беспокоят паразиты.

Поедание экскрементов

Да, это не самое приятное зрелище, но для многих собак — естественный процесс. Такое поведение называется копрофагией и может иметь несколько объяснений:

  • попытка восполнить нехватку микроэлементов;
  • стремление "убрать следы" — инстинкт чистоты, заложенный матерью-сукой;
  • стресс или скука при длительном одиночестве.

"В большинстве случаев это неопасно, но требует коррекции рациона и внимания к эмоциональному состоянию животного", — считает ветеринар Сара Уилсон.

Если привычка становится постоянной, стоит проверить корм — возможно, в нём не хватает белков или витаминов группы B.

Облизать лицо человеку

Для собак облизывание — не просто проявление нежности, а способ общения. Так щенки выражают подчинение матери, а взрослые особи — доверие и признательность.

"Собака, которая облизывает лицо человека, демонстрирует привязанность и желание взаимодействовать", — поясняет этолог Патрик Бейтсон.

Если собака лижет не только хозяина, но и гостей — это знак дружелюбия и открытости, а не повод для беспокойства. Однако при навязчивом облизывании стоит обратить внимание на тревожность питомца.

Наклон головы и пристальный взгляд

Когда собака склоняет голову и пристально слушает, это не просто мимика, а попытка точнее уловить интонацию. Такая поза помогает животному локализовать источник звука.

"Наклон головы часто связан с концентрацией внимания, но при регулярном повторении может указывать на проблемы с ухом", — отмечает ветеринар Эмма Бриджес.

Если питомец делает это часто или трясёт головой, нужно проверить уши на воспаление или инородные предметы, сообщает 4lapki.com.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наказывать собаку за обнюхивание.
    Последствие: тревожность и агрессия на прогулках.
    Альтернатива: позволить знакомство под контролем, не вмешиваясь.

  • Ошибка: ругать за катание в грязи.
    Последствие: страх прогулок.
    Альтернатива: купите охлаждающий коврик или установите дома лоток с песком.

  • Ошибка: игнорировать поедание отходов.
    Последствие: риск заражения паразитами.
    Альтернатива: пересмотреть питание и добавить минеральные добавки.

Как отличить норму от патологии

Поведение Признак нормы Тревожный сигнал
Обнюхивание Спокойное, кратковременное Агрессия, рычание
Валяние в грязи Эпизодически, с удовольствием После зуда или укусов
Поедание отходов Редко, при дефиците пищи Систематически
Облизывание После встречи, в радости Навязчивое, при тревоге
Наклон головы Реакция на речь, звуки Постоянное, с потерей равновесия

Мифы и правда о собачьих странностях

  • Миф: собака крутится перед сном без причины.
    Правда: это древний инстинкт очистки места от насекомых и выравнивания поверхности.
  • Миф: обнюхивание — проявление доминантности.
    Правда: чаще это форма приветствия, а не вызов.
  • Миф: поедание грязи — вредная привычка.
    Правда: так собака восполняет дефицит минеральных солей.

Исторический контекст

  • Ещё у древних народов собаки считались существами с "двойной природой" — между дикой и домашней жизнью.
  • В Древнем Египте собак обучали распознавать запах болезней, что позже легло в основу современной кинологии.
  • Поведение современных псов — результат тысячелетней эволюции: часть волчьих инстинктов сохранилась, но приобрела новые формы общения с человеком.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
