Собаки тоже бывают чудаковаты: 5 собачьих странностей, которые многое скажут о вашем питомце

Поведение собак часто вызывает у владельцев недоумение: почему питомец обнюхивает других, ест странные вещи или внезапно замирает, уставившись в пустоту? На самом деле за этими действиями скрываются естественные механизмы, заложенные природой тысячи лет назад. Чтобы понять их, нужно взглянуть на собаку не как на домашнего любимца, а как на потомка дикого волка, в котором до сих пор живут древние инстинкты.
То, что человеку кажется неприличным, для собак — полноценный язык общения. В обонятельных железах животного содержится огромное количество информации: пол, возраст, состояние здоровья и даже эмоциональный фон.
"Так собаки знакомятся и узнают друг друга — это аналог рукопожатия в нашем мире", — поясняет зоопсихолог Стив Линдсей.
Если питомец активно обнюхивает других собак, это нормально. Так он оценивает окружение и чувствует себя увереннее.
На первый взгляд это просто шалость, но у такого поведения есть глубокие корни. Дикие предки собак катались в грязи, чтобы замаскировать запах перед охотой или скрыться от хищников. Сегодня питомцы делают это чаще ради удовольствия, охлаждения или снятия раздражения кожи.
"Грязь помогает снять зуд и охладить кожу — особенно в жаркую погоду", — отмечает ветеринар Майкл Дженсен.
Однако если собака делает это слишком часто или чешется после прогулок, возможно, её беспокоят паразиты.
Да, это не самое приятное зрелище, но для многих собак — естественный процесс. Такое поведение называется копрофагией и может иметь несколько объяснений:
"В большинстве случаев это неопасно, но требует коррекции рациона и внимания к эмоциональному состоянию животного", — считает ветеринар Сара Уилсон.
Если привычка становится постоянной, стоит проверить корм — возможно, в нём не хватает белков или витаминов группы B.
Для собак облизывание — не просто проявление нежности, а способ общения. Так щенки выражают подчинение матери, а взрослые особи — доверие и признательность.
"Собака, которая облизывает лицо человека, демонстрирует привязанность и желание взаимодействовать", — поясняет этолог Патрик Бейтсон.
Если собака лижет не только хозяина, но и гостей — это знак дружелюбия и открытости, а не повод для беспокойства. Однако при навязчивом облизывании стоит обратить внимание на тревожность питомца.
Когда собака склоняет голову и пристально слушает, это не просто мимика, а попытка точнее уловить интонацию. Такая поза помогает животному локализовать источник звука.
"Наклон головы часто связан с концентрацией внимания, но при регулярном повторении может указывать на проблемы с ухом", — отмечает ветеринар Эмма Бриджес.
Если питомец делает это часто или трясёт головой, нужно проверить уши на воспаление или инородные предметы, сообщает 4lapki.com.
Ошибка: наказывать собаку за обнюхивание.
Последствие: тревожность и агрессия на прогулках.
Альтернатива: позволить знакомство под контролем, не вмешиваясь.
Ошибка: ругать за катание в грязи.
Последствие: страх прогулок.
Альтернатива: купите охлаждающий коврик или установите дома лоток с песком.
Ошибка: игнорировать поедание отходов.
Последствие: риск заражения паразитами.
Альтернатива: пересмотреть питание и добавить минеральные добавки.
|Поведение
|Признак нормы
|Тревожный сигнал
|Обнюхивание
|Спокойное, кратковременное
|Агрессия, рычание
|Валяние в грязи
|Эпизодически, с удовольствием
|После зуда или укусов
|Поедание отходов
|Редко, при дефиците пищи
|Систематически
|Облизывание
|После встречи, в радости
|Навязчивое, при тревоге
|Наклон головы
|Реакция на речь, звуки
|Постоянное, с потерей равновесия
